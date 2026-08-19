『有吉の壁×EBiDAN ライブコラボ SP』今夜放送 EBiDANメンバーが壁芸人たちと一夜限りのコラボ
『有吉の壁×EBiDAN ライブコラボ SP』が今夜19時より放送。EBiDANメンバー33名が壁芸人たちと一夜限りのコラボ爆笑ネタの数々を披露する。
【写真】M！LK・曽野舜太とパンサー尾形がコラボ？ 「水イイじゃん」
今回は最新シングル「Yes!東京」が早くもミリオンを突破し、今年15周年を迎える超特急やM!LKを擁する恵比寿学園男子部、通称・EBiDAN 全面協力。ライブ当日の会場の代々木第一体育館・第二体育館に潜み、ステージやバックヤード、物販会場にいそうなスタッフやお客さんになりきり、EBiDAN メンバー33 名が壁芸人たちとコラボ爆笑ネタの数々を披露する。
超特急からはカイ・ユーキ・マサヒロがきつねから音楽指導を受けるが、その音階はまさかのあの音楽教室!? M!LK からは塩崎太智・曽野舜太・吉田仁人は、さらば青春の光とロケをしようとするが、時間がなさすぎて...。
さらには壁で披露して爆笑をかっさらったので、ぜび一緒にやってほしい！ とパンサー尾形がM！LK・曽野に「水イイじゃん！」を懇願する。他にもSakurashimeji×どぶろっく、 Lienel×ジェラードンなど、ここでしか見られないネタを連発する。
【ゲスト一覧】
カイ、タクヤ、ユーキ、シューヤ、マサヒロ、アロハ（超特急）
塩崎太智、曽野舜太、吉田仁人（M！LK）
ジャン海渡（SUPER★DRAGON）
TETTA（ONE N’ ONLY）
田中雅功、高田彪我（Sakurashimeji）
大倉空人、武藤潤、杢代和人（原因は自分にある。）
FUMINORI、KEVIN、FUMIYA、SHOOT（BUDDiiS）
志賀李玖、中村旺太郎、阿久根温世、千田波空斗、筒井俊旭、竹野世梛、八神遼介（ICEx）
芳賀柊斗、近藤駿太、高岡ミロ、森田璃空、武田創世、高桑真之（Lienel）
※塩崎太智の「崎」は正式には「たつさき」。
高田彪我の「高」は正式には「はしごだか」。
『有吉の壁×EBiDAN ライブコラボ SP』は8月19日19時より日本テレビ系にて放送。
【写真】M！LK・曽野舜太とパンサー尾形がコラボ？ 「水イイじゃん」
今回は最新シングル「Yes!東京」が早くもミリオンを突破し、今年15周年を迎える超特急やM!LKを擁する恵比寿学園男子部、通称・EBiDAN 全面協力。ライブ当日の会場の代々木第一体育館・第二体育館に潜み、ステージやバックヤード、物販会場にいそうなスタッフやお客さんになりきり、EBiDAN メンバー33 名が壁芸人たちとコラボ爆笑ネタの数々を披露する。
さらには壁で披露して爆笑をかっさらったので、ぜび一緒にやってほしい！ とパンサー尾形がM！LK・曽野に「水イイじゃん！」を懇願する。他にもSakurashimeji×どぶろっく、 Lienel×ジェラードンなど、ここでしか見られないネタを連発する。
【ゲスト一覧】
カイ、タクヤ、ユーキ、シューヤ、マサヒロ、アロハ（超特急）
塩崎太智、曽野舜太、吉田仁人（M！LK）
ジャン海渡（SUPER★DRAGON）
TETTA（ONE N’ ONLY）
田中雅功、高田彪我（Sakurashimeji）
大倉空人、武藤潤、杢代和人（原因は自分にある。）
FUMINORI、KEVIN、FUMIYA、SHOOT（BUDDiiS）
志賀李玖、中村旺太郎、阿久根温世、千田波空斗、筒井俊旭、竹野世梛、八神遼介（ICEx）
芳賀柊斗、近藤駿太、高岡ミロ、森田璃空、武田創世、高桑真之（Lienel）
※塩崎太智の「崎」は正式には「たつさき」。
高田彪我の「高」は正式には「はしごだか」。
『有吉の壁×EBiDAN ライブコラボ SP』は8月19日19時より日本テレビ系にて放送。