アイドルかと思った！ 地方局・3年目女子アナ、ミニスカコーデに絶賛の嵐！
フジテレビ系列・福井テレビの若手アナウンサー、福山千奈が18日にInstagramを更新し、最近お気に入りというドット柄のミニスカート姿を公開し、ファンから
【写真】福井・3年目若手女子アナが「スタイル抜群」 赤ら顔のほろ酔いショットに浴衣姿も！
福井県出身で2001年12月11日生まれ、24歳の福山。高校在学中の2019年に、STU48の第2期生オーディションに出場し、最終審査まで残ったことも。2023年に地元の福井テレビに入社している。Instagramでは仕事現場でのショットのほか、休日の飾らないオフの顔を公開し、好評を博している。
SNSでは自身の近影を度々公開しており、今回は「お盆最終日、みなさんはいかがお過ごしでしたか？」「私は昨日1日クエスト（編集部注・福井テレビの番組『Fukuiクエスト！〜わがまちレベルアップLABO〜』）のロケだったので爆睡していました」と振り返りつつ、「これは少し前に夏休みをいただいた時の思い出」とタイトなTシャツにミニスカート姿の私服ショットを公開している。福山はこちらのコーデについて「最近はミントグリーンとドット柄にハマっています」とお気に入りだと明かし「まだまだ残暑が厳しいので爽やかな色味を着たくなりますよね〜」と夏らしいコーディネートへの思いを明かしている。
かわいらしい福山の姿にはコメント欄に「アイドルかと思ったらアナウンサーだった！」「こんなマブいアイドル東京でも滅多におらんよ。ありがとう」「ミニスカがヤバいな」「マジめちゃくちゃ可愛い過ぎ」「魅力は無限で超美しい女」「こらこらこら可愛い すぎ」「超可愛いです」といった多数の称賛が寄せられている。
引用：「福山千奈」Instagram（@ueno_aina_816）
【写真】福井・3年目若手女子アナが「スタイル抜群」 赤ら顔のほろ酔いショットに浴衣姿も！
福井県出身で2001年12月11日生まれ、24歳の福山。高校在学中の2019年に、STU48の第2期生オーディションに出場し、最終審査まで残ったことも。2023年に地元の福井テレビに入社している。Instagramでは仕事現場でのショットのほか、休日の飾らないオフの顔を公開し、好評を博している。
SNSでは自身の近影を度々公開しており、今回は「お盆最終日、みなさんはいかがお過ごしでしたか？」「私は昨日1日クエスト（編集部注・福井テレビの番組『Fukuiクエスト！〜わがまちレベルアップLABO〜』）のロケだったので爆睡していました」と振り返りつつ、「これは少し前に夏休みをいただいた時の思い出」とタイトなTシャツにミニスカート姿の私服ショットを公開している。福山はこちらのコーデについて「最近はミントグリーンとドット柄にハマっています」とお気に入りだと明かし「まだまだ残暑が厳しいので爽やかな色味を着たくなりますよね〜」と夏らしいコーディネートへの思いを明かしている。
かわいらしい福山の姿にはコメント欄に「アイドルかと思ったらアナウンサーだった！」「こんなマブいアイドル東京でも滅多におらんよ。ありがとう」「ミニスカがヤバいな」「マジめちゃくちゃ可愛い過ぎ」「魅力は無限で超美しい女」「こらこらこら可愛い すぎ」「超可愛いです」といった多数の称賛が寄せられている。
引用：「福山千奈」Instagram（@ueno_aina_816）