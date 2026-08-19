『君の好きは無敵』杏奈への恋心を自覚した瀬尾の行動に「愛おしすぎる」の声 ラストに明かされた事実にも反響（ネタバレあり）
松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演するドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）の第6話が18日に放送。杏奈（松本）への恋心を自覚した瀬尾（佐野）や、ラストに明かされた事実に反響が集まっている（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。
【写真】『君の好きは無敵』第6話 瀬尾（佐野勇斗）の祖母
杏奈への気持ちは恋だと自覚した瀬尾は、佐々岡（小野花梨）から、振られる可能性が高いので告白はしない方がいいと忠告される。
佐々岡は「この関係を崩さない方がいいんじゃないでしょうか。もしそれでも思いがあふれそうになったら、他の何かでごまかしてください。スイーツを食べるとか運動するとか私とおつきあいしてみるとか」とアドバイス。瀬尾が驚くと、佐々岡は「嘘です」と言い、丹田に意識を集中させるとあふれる思いをコントロールできると伝える。その後、瀬尾は、杏奈に対しての気持ちがあふれそうになるたびに、丹田に意識を集中させていた。
杏奈、瀬尾、佐々岡、廣瀬（藤井隆）が瀬尾の祖母の話をしていると、そこに祖母本人が登場。瀬尾の祖母は実はMERRYのチーフデザイナー・門戸鞠子（白石加代子）だった。門戸はMERRYの存在を世に広めたスターキャラクター・ベリーグッドベリーの生みの親。門戸の登場と、門戸が瀬尾の祖母だという事実に杏奈たちは驚きを隠せないのだった。
瀬尾の祖母が門戸だという事実に、視聴者からは「まさかの」「門戸先生おばあちゃんだったんだね！？」「展開が面白くなってきた」「いいところで終わった」「そこ繋がってるの！？」などの声が続出。また、杏奈への恋心に気付き、ドギマギする瀬尾や、杏奈のことを真剣に心配する瀬尾にも「かわいい」「カッコいい、カワいいの大渋滞」「愛おしすぎる」「かわいすぎる」などの声が集まっている。
【写真】『君の好きは無敵』第6話 瀬尾（佐野勇斗）の祖母
杏奈への気持ちは恋だと自覚した瀬尾は、佐々岡（小野花梨）から、振られる可能性が高いので告白はしない方がいいと忠告される。
杏奈、瀬尾、佐々岡、廣瀬（藤井隆）が瀬尾の祖母の話をしていると、そこに祖母本人が登場。瀬尾の祖母は実はMERRYのチーフデザイナー・門戸鞠子（白石加代子）だった。門戸はMERRYの存在を世に広めたスターキャラクター・ベリーグッドベリーの生みの親。門戸の登場と、門戸が瀬尾の祖母だという事実に杏奈たちは驚きを隠せないのだった。
瀬尾の祖母が門戸だという事実に、視聴者からは「まさかの」「門戸先生おばあちゃんだったんだね！？」「展開が面白くなってきた」「いいところで終わった」「そこ繋がってるの！？」などの声が続出。また、杏奈への恋心に気付き、ドギマギする瀬尾や、杏奈のことを真剣に心配する瀬尾にも「かわいい」「カッコいい、カワいいの大渋滞」「愛おしすぎる」「かわいすぎる」などの声が集まっている。