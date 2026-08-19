足長っ！ 高校野球CMで話題の美女20歳、ビーチで美脚あらわショーパン姿に反響
タレントの宝持沙那が17日にinstagramを更新し、ショートパンツ姿のオフショットを披露。ほれぼれするようなスタイルに、ファンから「スタイル良すぎる」「爽やか過ぎます」といった反響が寄せられた。
【写真】高校野球CMで話題の美女20歳が「スタイル抜群」 足長っ！ 美脚ショットイッキ見
宝持は「前もここで撮ったの投稿したよね〜 その時から見てくれてる人いるかな？」と問いかけながら、大阪府泉南市にある「泉南ロングパーク（SENNAN LONG PARK）」のビーチを訪れた際のショットを公開。「万博は行けなかったけどミャクミャクのモニュメント見る事ができた」とうれしそうにコメントしている。
そんな宝持は黒いトップスにベージュのショートパンツ姿という出で立ち。パンツから伸びる長い足には、コメント欄に「足綺麗」「笑顔もいいけどやっぱ沙那ちゃんの御御足は最高」「ショートパンツに美脚かわいい」などの声が集まっている。
■宝持沙那（ほうもつ さな）
2006年1月10日生まれの20歳。大阪府出身。2022年2月に芸能界入り。2023年には、第105回全国高校野球選手権記念大会CMに出演。マネジャー役を演じ脚光を浴びた。Instagramではこれまでにも自慢の長い脚が映えるショートパンツ姿を度々披露し、ファンを喜ばせている。
引用：「宝持沙那」Instagram（@homotsusana）
【写真】高校野球CMで話題の美女20歳が「スタイル抜群」 足長っ！ 美脚ショットイッキ見
宝持は「前もここで撮ったの投稿したよね〜 その時から見てくれてる人いるかな？」と問いかけながら、大阪府泉南市にある「泉南ロングパーク（SENNAN LONG PARK）」のビーチを訪れた際のショットを公開。「万博は行けなかったけどミャクミャクのモニュメント見る事ができた」とうれしそうにコメントしている。
■宝持沙那（ほうもつ さな）
2006年1月10日生まれの20歳。大阪府出身。2022年2月に芸能界入り。2023年には、第105回全国高校野球選手権記念大会CMに出演。マネジャー役を演じ脚光を浴びた。Instagramではこれまでにも自慢の長い脚が映えるショートパンツ姿を度々披露し、ファンを喜ばせている。
引用：「宝持沙那」Instagram（@homotsusana）