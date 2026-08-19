なにわ男子・道枝駿佑×出口夏希、初タッグで壮絶生き残りゲームに挑む サバイバルスリラー「リバイアサン」映画化決定
【モデルプレス＝2026/08/19】黒井白によるサバイバルスリラーを描いた「リバイアサン」（2027年2月11日公開）が映画化決定。主演はなにわ男子の道枝駿佑、ヒロインは出口夏希が務める。
【写真】なにわメンバー、ドラキュラ役として漆黒マント纏う
AC Mediaより2022年に刊行された、黒井白によるサバイバルスリラーを描いた「リバイアサン」。コミケやコミティアなどの同人活動で注目を集めていた黒井白の圧倒的な画力が、日本の漫画に特化した出版社Ki-oon社の編集者の目に留まり、作品制作をオファー。同作がフランスで発売するやいなや、2022年の新作売り上げトップ10にランクインし、一躍注目を集めた。その後、日本へ逆輸入される形で2022年8月に「ジャンプ＋」で連載が始まると、開始初日に100万PVを超え、同月の新連載No1を獲得するヒットを記録。世界34ヵ国以上の国で出版されるなど世界で注目を集める作品だ。宇宙船を舞台に巻き起こるサバイバルスリラーという緊迫の世界観を描いた「リバイアサン」が、主演：道枝×出口×監督：藤井道人＆新宮良平で2027年2月11日（木・祝）に映画化されることが決定した。
難破した宇宙船に取り残された38人の生徒たち。必死に帰還を試みるも、＜1人しか生き残れない＞という事実に辿り着いた時、仲間を疑い、裏切り、殺し合う極限状態が始まる。酸素残量41時間というタイムリミットが迫る中、生存率1／38の壮絶な生き残りゲームが幕を開ける。このセンセーショナルな作品の主演を務めるのは道枝。突如立たされた悲惨な状況に、疑心暗鬼に陥っていく【一ノ瀬カズマ】を演じる。『今夜、世界からこの恋が消えても』（22）、『君が最後に遺した歌』（26）、最新主演作『うるわしの宵の月』（26）で、俳優としての経験を着実に積んできた道枝が、これまでの好青年の印象から一変。本作では満身創痍で狂気の世界を生き抜く姿を熱演。道枝は「撮影期間、藤井監督にもたくさん導いていただき、お芝居を通して、自分では感じたことのない領域までいくことができました。一ノ瀬を演じるたびに、自分自身も追い込まれていく感覚を今でも鮮明に覚えています」と心血を注いで挑んだことを明かした。『青春 18×2 君へと続く道』（24）以来、藤井監督と2度目のタッグを組み、迫真の演技で新境地を切り開いている。
生き残るため手段を選ばず、冷静で冷酷な性格のヒロイン、【二階堂フタバ】を演じるのは出口。Netflixシリーズ『舞妓さんちのまかないさん』（23）や映画『余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話』（24）、『か「」く「」し「」ご「」と「』（25）、『万事快調〈オール・グリーンズ〉』（26）、実写映画『ルックバック』（26）など数々の話題作に出演し、飛ぶ鳥を落とす勢いの出口が、悪魔的な言動で【一ノ瀬】を巧みに翻弄し、暗躍。出口は「私が演じる二階堂フタバは、冷静で冷酷な女性で、まずこれまで演じたことがないような役と設定だったので撮影に入るのが楽しみでした。宇宙船という閉ざされた空間で生き残るために、1クラス38人で繰り広げられるデスゲームには、極限状態だからこそ見える本性や裏切りなどもあり、考えさせられることがたくさんありました」とコメント。確かな表現力で、極限状態を冷静かつ予測不能な行動で攪乱する姿から目が離せない。
監督は『余命10年』（22）、『青春 18×2 君へと続く道』（24）など国内外でヒット作品を連発し、『正体』（24）では日本アカデミー賞最多12部門で13受賞・最優秀監督賞の快挙を達成。Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で世界1位のヒットを記録、88の国と地域でもトップ10入りの快挙を果たし世界から注目を集めた「イクサガミ」、最新作『汝、星のごとく』の公開も控え、現代の邦画界を牽引する若きトップランナーの藤井と、数々のCMやMVを手掛け、amazarashiのMV
「スワイプ」で藤井監督とタッグを組んだ次世代VFXの旗手・新宮良平。生徒たちの友情と裏切り、希望と絶望が交錯する人間ドラマを鮮烈に浮かび上がらせる演出力。様々な手段による容赦ない殺し合いを、爆発力あふれるアクションと研ぎ澄まされたVFX表現で魅せる手腕。原作の魅力を最大限に引き出しながら、ダブル監督として新たなデスゲーム体験を創出した。
両監督は「魅力的な原作をお守りに、未来設定の美術、膨大なVFX、38人の若手俳優と駆け抜けた映画制作は未体験の数々でしたが、観たことのない映画に仕上がっていると思います。座長としてチームをまとめた道枝くんの覚醒した演技や、それを支えた出口さんの繊細な表現も是非楽しみにしていてください」（藤井）、「世界に通用する作品を合言葉に、2人の良さが全面に出せた作品と思っています。壮大で力強い原作を元に、人間の二面性、光と影のコントラスト、日本らしさを大切に作り上げたビジュアル世界。圧倒的なVFXも魅力になっていると思います。」（新宮）と道枝と出口の新境地を切り開いた、今作での2人の演技を絶賛するコメントを寄せている。
原作者の黒井は「数年前に細々と作っていた漫画をフランスで出版する機会をいただき、その漫画を元にした実写映画作品まで制作していただけたというのは大変ありがたく思います。高い技術力のある映像制作のプロの方々の力で素晴らしい映像作品コンテンツにしていただけたと思います。」、出版社のKi-oon社Ahmed Agne（アメッド・アニュ）編集長も「Quelle immense fierté pour Ki-oon ! Après sa publication dans 10 langues et plus de 34 pays, la création originale made in France Léviathan poursuit sa fabuleuse odyssée sur le grand écran. （Ki-oonとしてとても誇りに思います！『リバイアサン』はフランス発のオリジナル作品として10言語に翻訳され世界34カ国以上で出版されたのち、映画館でその冒険の旅を続けます）」と映画化へ期待のコメントを寄せた。
圧巻の宇宙空間表現から始まる、衝撃の予告映像が早くも解禁。希望に満ちた生徒たち…のはずだったが、難破した宇宙船内にたった1つしかない生命維持装置を奪取すべく、壮絶な殺し合いが繰り広げられる。数秒前まで笑い合っていた仲間に殴り掛かり、ナイフをむけ容赦なく襲い掛かる38人。船内の酸素がきれる41時間というタイムリミットに迫られる中で、狂気に吞み込まれていく38人の姿から目が離せない。出口演じる【二階堂】が冷たい表情で言い放つ「ここからが本当の地獄」という一言、道枝演じる【一ノ瀬】の泣き叫ぶ姿や血が滴るナイフを手にする姿からは、想像を絶するアクションを連想させる。殺し合いだけでは終わらない、本当の恐怖とは…。
さらにキーワードである＜生存率1／38＞が全面にあしらわれた【一ノ瀬】と【二階堂】のビジュアルも解禁。血しぶきと共に、掴みどころのない表情を見せる【一ノ瀬】と、不敵にほほ笑む【二階堂】からは、それぞれのキャラクター像が伺え、これから起こるデスゲームの絶望を滲ませる。
道枝、出口以外の生徒たち38人は現時点で明らかにされていない。希望に満ちた38人の生徒たちの、生存不可能な宇宙を舞台に起こる＜生存率1／38＞の生き残りゲーム。誰を信じ、誰を見捨てるのか。誰が最後に生き残るのか。裏切り者は誰なのか。（modelpress編集部）
一人しか生き残れない
その事実を知った時、38名の生徒たちは殺し合いを始めた
難破した宇宙船。酸素が尽きるまで残り41時間
生存率1/38の生き残りゲームが加速していく
一ノ瀬カズマを演じさせていただきました、道枝駿佑です。
信じられるのは自分1人だけ、死と隣り合わせの空間で極限状態に追い込まれていく、とても人間味あふれる物語です。
撮影期間、藤井監督にもたくさん導いていただき、お芝居を通して、自分では感じたことのない領域までいくことができました。
一ノ瀬を演じるたびに、自分自身も追い込まれていく感覚を今でも鮮明に覚えています。
窮地に立たされた生徒たちが、どんなデスゲームを繰り広げるのか迫力ある映像とキャストの皆さんのお芝居をぜひとも楽しみにしてくださると嬉しいです。
私が演じる二階堂フタバは、冷静で冷酷な女性で、まずこれまで演じたことがないような役と設定だったので撮影に入るのが楽しみでした。宇宙船という閉ざされた空間で生き残るために、1クラス38人で繰り広げられるデスゲームには、極限状態だからこそ見える本性や裏切りなどもあり、考えさせられることがたくさんありました。今回の作品はVFXによる編集が加わるので、撮影中はどんな映像になるのか全貌がわからずに演じていたこともあり、私も出来上がりをとても楽しみにしています！最後に生き残るのは誰なのか、そこに辿り着く私たちのデスゲームを見届けていただきたいです。
これからの日本映画を担う素晴らしい若手俳優たちと、日本映画の映像表現を革新するであろう新宮監督との作品作りはとても刺激的で、まるで文化祭のように楽しい日々でした。魅力的な原作をお守りに、未来設定の美術、膨大なVFX、38人の若手俳優と駆け抜けた映画制作は未体験の数々でしたが、観たことのない映画に仕上がっていると思います。座長としてチームをまとめた道枝くんの覚醒した演技や、それを支えた出口さんの繊細な表現も是非楽しみにしていてください。
このような大作が長編映画初デビュー作品になるとは思ってもいませんでした。藤井道人の呼びかけに感謝しています。長らくCMやMVに明け暮れていました。他ジャンルから邦画にやってきた人間として自分に何ができるのかを常に考えてきた2年間でした。世界に通用する作品を合言葉に、2人の良さが全面に出せた作品と思っています。壮大で力強い原作を元に、人間の二面性、光と影のコントラスト、日本らしさを大切に作り上げたビジュアル世界。圧倒的なVFXも魅力になっていると思います。正解のない選択の先にある人間の業と誇りを、ぜひ劇場で見届けて下さい。
数年前に細々と作っていた漫画をフランスで出版する機会をいただき、その漫画を元にした実写映画作品まで制作していただけたというのは大変ありがたく思います。高い技術力のある映像制作のプロの方々の力で素晴らしい映像作品コンテンツにしていただけたと思います。宇宙船を舞台にした生存率1／38のデスゲームをより多くの方にご覧いただけたらうれしいです。よろしくお願いします。
Quelle immense fierté pour Ki-oon！
Après sa publication dans 10 langues et plus de 34 pays, la création originale made in France Léviathan poursuit sa fabuleuse odyssée sur le grand écran.
Ahmed Agne, directeur éditorial.
Ki-oonとしてとても誇りに思います！
『リバイアサン』はフランス発のオリジナル作品として10言語に翻訳され世界34カ国以上で出版されたのち、映画館でその冒険の旅を続けます。
編集長 アメッド・アニュ
【Not Sponsored 記事】
【写真】なにわメンバー、ドラキュラ役として漆黒マント纏う
◆「リバイアサン」映画化決定
AC Mediaより2022年に刊行された、黒井白によるサバイバルスリラーを描いた「リバイアサン」。コミケやコミティアなどの同人活動で注目を集めていた黒井白の圧倒的な画力が、日本の漫画に特化した出版社Ki-oon社の編集者の目に留まり、作品制作をオファー。同作がフランスで発売するやいなや、2022年の新作売り上げトップ10にランクインし、一躍注目を集めた。その後、日本へ逆輸入される形で2022年8月に「ジャンプ＋」で連載が始まると、開始初日に100万PVを超え、同月の新連載No1を獲得するヒットを記録。世界34ヵ国以上の国で出版されるなど世界で注目を集める作品だ。宇宙船を舞台に巻き起こるサバイバルスリラーという緊迫の世界観を描いた「リバイアサン」が、主演：道枝×出口×監督：藤井道人＆新宮良平で2027年2月11日（木・祝）に映画化されることが決定した。
◆道枝駿佑、好青年の印象から一変
難破した宇宙船に取り残された38人の生徒たち。必死に帰還を試みるも、＜1人しか生き残れない＞という事実に辿り着いた時、仲間を疑い、裏切り、殺し合う極限状態が始まる。酸素残量41時間というタイムリミットが迫る中、生存率1／38の壮絶な生き残りゲームが幕を開ける。このセンセーショナルな作品の主演を務めるのは道枝。突如立たされた悲惨な状況に、疑心暗鬼に陥っていく【一ノ瀬カズマ】を演じる。『今夜、世界からこの恋が消えても』（22）、『君が最後に遺した歌』（26）、最新主演作『うるわしの宵の月』（26）で、俳優としての経験を着実に積んできた道枝が、これまでの好青年の印象から一変。本作では満身創痍で狂気の世界を生き抜く姿を熱演。道枝は「撮影期間、藤井監督にもたくさん導いていただき、お芝居を通して、自分では感じたことのない領域までいくことができました。一ノ瀬を演じるたびに、自分自身も追い込まれていく感覚を今でも鮮明に覚えています」と心血を注いで挑んだことを明かした。『青春 18×2 君へと続く道』（24）以来、藤井監督と2度目のタッグを組み、迫真の演技で新境地を切り開いている。
生き残るため手段を選ばず、冷静で冷酷な性格のヒロイン、【二階堂フタバ】を演じるのは出口。Netflixシリーズ『舞妓さんちのまかないさん』（23）や映画『余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話』（24）、『か「」く「」し「」ご「」と「』（25）、『万事快調〈オール・グリーンズ〉』（26）、実写映画『ルックバック』（26）など数々の話題作に出演し、飛ぶ鳥を落とす勢いの出口が、悪魔的な言動で【一ノ瀬】を巧みに翻弄し、暗躍。出口は「私が演じる二階堂フタバは、冷静で冷酷な女性で、まずこれまで演じたことがないような役と設定だったので撮影に入るのが楽しみでした。宇宙船という閉ざされた空間で生き残るために、1クラス38人で繰り広げられるデスゲームには、極限状態だからこそ見える本性や裏切りなどもあり、考えさせられることがたくさんありました」とコメント。確かな表現力で、極限状態を冷静かつ予測不能な行動で攪乱する姿から目が離せない。
◆「リバイアサン」監督は藤井道人＆新宮良平
監督は『余命10年』（22）、『青春 18×2 君へと続く道』（24）など国内外でヒット作品を連発し、『正体』（24）では日本アカデミー賞最多12部門で13受賞・最優秀監督賞の快挙を達成。Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で世界1位のヒットを記録、88の国と地域でもトップ10入りの快挙を果たし世界から注目を集めた「イクサガミ」、最新作『汝、星のごとく』の公開も控え、現代の邦画界を牽引する若きトップランナーの藤井と、数々のCMやMVを手掛け、amazarashiのMV
「スワイプ」で藤井監督とタッグを組んだ次世代VFXの旗手・新宮良平。生徒たちの友情と裏切り、希望と絶望が交錯する人間ドラマを鮮烈に浮かび上がらせる演出力。様々な手段による容赦ない殺し合いを、爆発力あふれるアクションと研ぎ澄まされたVFX表現で魅せる手腕。原作の魅力を最大限に引き出しながら、ダブル監督として新たなデスゲーム体験を創出した。
両監督は「魅力的な原作をお守りに、未来設定の美術、膨大なVFX、38人の若手俳優と駆け抜けた映画制作は未体験の数々でしたが、観たことのない映画に仕上がっていると思います。座長としてチームをまとめた道枝くんの覚醒した演技や、それを支えた出口さんの繊細な表現も是非楽しみにしていてください」（藤井）、「世界に通用する作品を合言葉に、2人の良さが全面に出せた作品と思っています。壮大で力強い原作を元に、人間の二面性、光と影のコントラスト、日本らしさを大切に作り上げたビジュアル世界。圧倒的なVFXも魅力になっていると思います。」（新宮）と道枝と出口の新境地を切り開いた、今作での2人の演技を絶賛するコメントを寄せている。
原作者の黒井は「数年前に細々と作っていた漫画をフランスで出版する機会をいただき、その漫画を元にした実写映画作品まで制作していただけたというのは大変ありがたく思います。高い技術力のある映像制作のプロの方々の力で素晴らしい映像作品コンテンツにしていただけたと思います。」、出版社のKi-oon社Ahmed Agne（アメッド・アニュ）編集長も「Quelle immense fierté pour Ki-oon ! Après sa publication dans 10 langues et plus de 34 pays, la création originale made in France Léviathan poursuit sa fabuleuse odyssée sur le grand écran. （Ki-oonとしてとても誇りに思います！『リバイアサン』はフランス発のオリジナル作品として10言語に翻訳され世界34カ国以上で出版されたのち、映画館でその冒険の旅を続けます）」と映画化へ期待のコメントを寄せた。
◆「リバイアサン」衝撃の予告映像と新ビジュアルも解禁
圧巻の宇宙空間表現から始まる、衝撃の予告映像が早くも解禁。希望に満ちた生徒たち…のはずだったが、難破した宇宙船内にたった1つしかない生命維持装置を奪取すべく、壮絶な殺し合いが繰り広げられる。数秒前まで笑い合っていた仲間に殴り掛かり、ナイフをむけ容赦なく襲い掛かる38人。船内の酸素がきれる41時間というタイムリミットに迫られる中で、狂気に吞み込まれていく38人の姿から目が離せない。出口演じる【二階堂】が冷たい表情で言い放つ「ここからが本当の地獄」という一言、道枝演じる【一ノ瀬】の泣き叫ぶ姿や血が滴るナイフを手にする姿からは、想像を絶するアクションを連想させる。殺し合いだけでは終わらない、本当の恐怖とは…。
さらにキーワードである＜生存率1／38＞が全面にあしらわれた【一ノ瀬】と【二階堂】のビジュアルも解禁。血しぶきと共に、掴みどころのない表情を見せる【一ノ瀬】と、不敵にほほ笑む【二階堂】からは、それぞれのキャラクター像が伺え、これから起こるデスゲームの絶望を滲ませる。
道枝、出口以外の生徒たち38人は現時点で明らかにされていない。希望に満ちた38人の生徒たちの、生存不可能な宇宙を舞台に起こる＜生存率1／38＞の生き残りゲーム。誰を信じ、誰を見捨てるのか。誰が最後に生き残るのか。裏切り者は誰なのか。（modelpress編集部）
◆ストーリー
一人しか生き残れない
その事実を知った時、38名の生徒たちは殺し合いを始めた
難破した宇宙船。酸素が尽きるまで残り41時間
生存率1/38の生き残りゲームが加速していく
◆道枝駿佑／一ノ瀬カズマ役 コメント
一ノ瀬カズマを演じさせていただきました、道枝駿佑です。
信じられるのは自分1人だけ、死と隣り合わせの空間で極限状態に追い込まれていく、とても人間味あふれる物語です。
撮影期間、藤井監督にもたくさん導いていただき、お芝居を通して、自分では感じたことのない領域までいくことができました。
一ノ瀬を演じるたびに、自分自身も追い込まれていく感覚を今でも鮮明に覚えています。
窮地に立たされた生徒たちが、どんなデスゲームを繰り広げるのか迫力ある映像とキャストの皆さんのお芝居をぜひとも楽しみにしてくださると嬉しいです。
◆出口夏希／二階堂フタバ役 コメント
私が演じる二階堂フタバは、冷静で冷酷な女性で、まずこれまで演じたことがないような役と設定だったので撮影に入るのが楽しみでした。宇宙船という閉ざされた空間で生き残るために、1クラス38人で繰り広げられるデスゲームには、極限状態だからこそ見える本性や裏切りなどもあり、考えさせられることがたくさんありました。今回の作品はVFXによる編集が加わるので、撮影中はどんな映像になるのか全貌がわからずに演じていたこともあり、私も出来上がりをとても楽しみにしています！最後に生き残るのは誰なのか、そこに辿り着く私たちのデスゲームを見届けていただきたいです。
◆藤井道人／監督 コメント
これからの日本映画を担う素晴らしい若手俳優たちと、日本映画の映像表現を革新するであろう新宮監督との作品作りはとても刺激的で、まるで文化祭のように楽しい日々でした。魅力的な原作をお守りに、未来設定の美術、膨大なVFX、38人の若手俳優と駆け抜けた映画制作は未体験の数々でしたが、観たことのない映画に仕上がっていると思います。座長としてチームをまとめた道枝くんの覚醒した演技や、それを支えた出口さんの繊細な表現も是非楽しみにしていてください。
◆新宮良平／監督 コメント
このような大作が長編映画初デビュー作品になるとは思ってもいませんでした。藤井道人の呼びかけに感謝しています。長らくCMやMVに明け暮れていました。他ジャンルから邦画にやってきた人間として自分に何ができるのかを常に考えてきた2年間でした。世界に通用する作品を合言葉に、2人の良さが全面に出せた作品と思っています。壮大で力強い原作を元に、人間の二面性、光と影のコントラスト、日本らしさを大切に作り上げたビジュアル世界。圧倒的なVFXも魅力になっていると思います。正解のない選択の先にある人間の業と誇りを、ぜひ劇場で見届けて下さい。
◆黒井白／原作 コメント
数年前に細々と作っていた漫画をフランスで出版する機会をいただき、その漫画を元にした実写映画作品まで制作していただけたというのは大変ありがたく思います。高い技術力のある映像制作のプロの方々の力で素晴らしい映像作品コンテンツにしていただけたと思います。宇宙船を舞台にした生存率1／38のデスゲームをより多くの方にご覧いただけたらうれしいです。よろしくお願いします。
◆Ahmed Agne（アメッド・アニュ）／フランスの出版社・Ki-oon（キューン）社・編集長 コメント
Quelle immense fierté pour Ki-oon！
Après sa publication dans 10 langues et plus de 34 pays, la création originale made in France Léviathan poursuit sa fabuleuse odyssée sur le grand écran.
Ahmed Agne, directeur éditorial.
Ki-oonとしてとても誇りに思います！
『リバイアサン』はフランス発のオリジナル作品として10言語に翻訳され世界34カ国以上で出版されたのち、映画館でその冒険の旅を続けます。
編集長 アメッド・アニュ
【Not Sponsored 記事】