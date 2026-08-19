『映画ちいかわ』、音楽でも記録 サントラ2作が「週間デジタル」で1・2位独占【オリコンランキング】
現在公開中の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のオリジナル・サウンドトラック2作品が、19日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位、2位を独占した。
【写真】かわいい！「Part2」ジャケット写真のちいかわ＆ハチワレ＆うさぎ
本作は、映画公開翌日の7月25日より配信を開始。登場4週目となる今週8/24付で本シリーズ初の1位、2位独占を記録した。
『Part1』、『Part2』ともに8/3付での初登場から4週連続のTOP5入りも記録しており、累積DL数は、それぞれ0.4万DL（3,660DL）と0.3万DL（3,252DL）となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026/8/24付：集計期間:2026年8月10日〜8月16日）＞
【写真】かわいい！「Part2」ジャケット写真のちいかわ＆ハチワレ＆うさぎ
本作は、映画公開翌日の7月25日より配信を開始。登場4週目となる今週8/24付で本シリーズ初の1位、2位独占を記録した。
『Part1』、『Part2』ともに8/3付での初登場から4週連続のTOP5入りも記録しており、累積DL数は、それぞれ0.4万DL（3,660DL）と0.3万DL（3,252DL）となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026/8/24付：集計期間:2026年8月10日〜8月16日）＞