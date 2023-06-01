木村拓哉、「ギャツビー ムービングラバー」新広告プロモーションに登場 強力タッグが再び「お久しぶりです！」
俳優の木村拓哉が、ヘアスタイリングシリーズ「ギャツビー ムービングラバー」の新広告プロモーションに登場する。
【写真】リニューアルした「ギャツビー ムービングラバー」
メンズコスメブランド「ギャツビー」は、ヘアスタイリングシリーズ「ムービングラバー」をリニューアルし、8月24日より発売開始。木村が登場する新広告プロモーションは9月中旬よりスタートする。
今回のリニューアルでは、細かな動きや質感を作り込むための「動かしやすさ」、フォルムも質感も1⽇キープする「持続⼒」がそれぞれアップ。パッケージもよりシャープに、洗練されたデザインに⽣まれ変わる。広告プロモーションでは、新しい「ギャツビー ムービングラバー」でスタイリングすることで、まだ⾒ぬ⾃分に出会い、⾃然と胸が⾼鳴る⾼揚感を、「いい予感しかない。」というメッセージに込めて展開する。
広告プロモーションにおいて、新しい「ギャツビー ムービングラバー」がタッグを組むのは、⽊村。 2006年の発売当時も「ギャツビー ムービングラバー」を盛り上げた⽊村は、再びタッグを組むこと について「お久しぶりです！ という気持ちです。⾃分と同世代や少し下の世代の皆さんは、あ〜久しぶり！ と感じてく ださるんじゃないかと思います」とコメントを寄せた。
また、⽊村は「初⾒の⽅たちにも、楽しんでいただけるよ うなものを現場で作らせていただきました」ともコメント。⽊村をフィーチャーしたグラフィック広告やPOPが全国の店頭で順次展開を開始するのを⽪切りに、今後秋に向け TVCM や交通広告なども順次公開していく予定だ。
【写真】リニューアルした「ギャツビー ムービングラバー」
メンズコスメブランド「ギャツビー」は、ヘアスタイリングシリーズ「ムービングラバー」をリニューアルし、8月24日より発売開始。木村が登場する新広告プロモーションは9月中旬よりスタートする。
今回のリニューアルでは、細かな動きや質感を作り込むための「動かしやすさ」、フォルムも質感も1⽇キープする「持続⼒」がそれぞれアップ。パッケージもよりシャープに、洗練されたデザインに⽣まれ変わる。広告プロモーションでは、新しい「ギャツビー ムービングラバー」でスタイリングすることで、まだ⾒ぬ⾃分に出会い、⾃然と胸が⾼鳴る⾼揚感を、「いい予感しかない。」というメッセージに込めて展開する。
また、⽊村は「初⾒の⽅たちにも、楽しんでいただけるよ うなものを現場で作らせていただきました」ともコメント。⽊村をフィーチャーしたグラフィック広告やPOPが全国の店頭で順次展開を開始するのを⽪切りに、今後秋に向け TVCM や交通広告なども順次公開していく予定だ。