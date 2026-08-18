新たな坂道グループ「青葉坂46」誕生へ！ 井上和、森田ひかる、小坂菜緒らによるオーディション告知ムービーも解禁
アイドルグループ「乃木坂46」「櫻坂46」「日向坂46」につながる1年限定の新グループ「青葉坂46」結成が発表。本日18日よりメンバー募集オーディションがスタートし、井上和、森田ひかる、小坂菜緒らによるオーディション告知ムービー＆オーディションビジュアルも解禁となった。
【動画】3坂道メンバーが、それぞれの経験や想いを言葉で紡ぐオーディション告知ムービー
「青葉坂46」は、今回のオーディションで選ばれたメンバーだけで結成される新グループ。メンバーは「青葉坂46」としての1年間の活動を経て、「乃木坂46 7期生」「櫻坂46 5期生」「日向坂46 6期生」として、いずれかのグループへと配属される。オーディションの応募期間は、2026年8月18日から、2026年10月8日23時59分まで。オーディションの応募資格は、2026年10月8日時点において満12歳から満20歳までの女性、2次審査以降の審査に参加できる人、正規メンバーに選ばれた場合に速やかに上京・在住をできる人となっている。
オーディションの開催に伴い、本日18日より、「青葉坂46オーディション告知Movie」が公開。本動画には、「乃木坂46」より遠藤さくら、賀喜遥香、井上和、池田瑛紗、「櫻坂46」より森田ひかる、山崎天、山下瞳月、谷口愛季、「日向坂46」より小坂菜緒、上村ひなの、正源司陽子、大野愛実が出演し、それぞれのこれまでの経験や想いを込め、夢に向かって一歩踏み出すすべての人へエールを送る内容となっている。
さらに、3坂道のメンバーから、オーディションへ挑む人たちへの応援メッセージも到着。「未知の未来に怯えるよりも、少し開き直って一歩を踏み出してみる。その一歩が、間違いなく新しい自分を見せてくれます。恐れずに、新しい世界へ飛び込んできてほしいです（井上）」「メンバーやスタッフの皆さん、ファンの方々との出会いのおかげで、8年経った今でも新しい自分に出会い続けています。『自分を変えたい』『新しい自分に出会いたい』そんな小さな思いがあれば十分です（森田）」「私もオーディションのときは、締め切りギリギリまで本当にたくさん悩みました。皆さんも、ぜひ勇気を振り絞って一歩を踏み出してみてください（小坂）」と、当時のエピソードも交えたエールを送った。
そのほか、オーディションなどの詳細は、特設サイトからチェック可能だ。
※井上和、森田ひかる、小坂菜緒のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■乃木坂46・井上和
「先のことを考えてリスクを恐れるより、やってみてから考えればいい」。当時のオーディション募集で賀喜遥香さんがエールとして伝えてくれたこの言葉があったからこそ、私は挑戦する勇気を持てました。
未知の未来に怯えるよりも、少し開き直って一歩を踏み出してみる。その一歩が、間違いなく新しい自分を見せてくれます。未来に悩む私たち世代にとって、その思い切りこそが何より大切だと実感しています。恐れずに、新しい世界へ飛び込んできてほしいです。
■櫻坂46・森田ひかる
オーディションに応募したとき、私も最初は自信がなく、将来に不安ばかり抱えていました。でも「好き」「憧れ」という気持ちだけで飛び込み、人生が本当にガラッと変わりました。
メンバーやスタッフの皆さん、ファンの方々との出会いのおかげで、8年経った今でも新しい自分に出会い続けています。
「自分を変えたい」「新しい自分に出会いたい」そんな小さな思いがあれば十分です。皆さんと一緒に活動できる日を楽しみに待っています！
■日向坂46・小坂菜緒
私もオーディションのときは、締め切りギリギリまで本当にたくさん悩みました。それでも勇気を出せたのは、「努力したことは無駄にならない」「挑戦しないと何も始まらない」という思いが、最後の一押しになってくれたからです。
皆さんも、ぜひ勇気を振り絞って一歩を踏み出してみてください。心から応援しています。
【動画】3坂道メンバーが、それぞれの経験や想いを言葉で紡ぐオーディション告知ムービー
「青葉坂46」は、今回のオーディションで選ばれたメンバーだけで結成される新グループ。メンバーは「青葉坂46」としての1年間の活動を経て、「乃木坂46 7期生」「櫻坂46 5期生」「日向坂46 6期生」として、いずれかのグループへと配属される。オーディションの応募期間は、2026年8月18日から、2026年10月8日23時59分まで。オーディションの応募資格は、2026年10月8日時点において満12歳から満20歳までの女性、2次審査以降の審査に参加できる人、正規メンバーに選ばれた場合に速やかに上京・在住をできる人となっている。
さらに、3坂道のメンバーから、オーディションへ挑む人たちへの応援メッセージも到着。「未知の未来に怯えるよりも、少し開き直って一歩を踏み出してみる。その一歩が、間違いなく新しい自分を見せてくれます。恐れずに、新しい世界へ飛び込んできてほしいです（井上）」「メンバーやスタッフの皆さん、ファンの方々との出会いのおかげで、8年経った今でも新しい自分に出会い続けています。『自分を変えたい』『新しい自分に出会いたい』そんな小さな思いがあれば十分です（森田）」「私もオーディションのときは、締め切りギリギリまで本当にたくさん悩みました。皆さんも、ぜひ勇気を振り絞って一歩を踏み出してみてください（小坂）」と、当時のエピソードも交えたエールを送った。
そのほか、オーディションなどの詳細は、特設サイトからチェック可能だ。
※井上和、森田ひかる、小坂菜緒のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■乃木坂46・井上和
「先のことを考えてリスクを恐れるより、やってみてから考えればいい」。当時のオーディション募集で賀喜遥香さんがエールとして伝えてくれたこの言葉があったからこそ、私は挑戦する勇気を持てました。
未知の未来に怯えるよりも、少し開き直って一歩を踏み出してみる。その一歩が、間違いなく新しい自分を見せてくれます。未来に悩む私たち世代にとって、その思い切りこそが何より大切だと実感しています。恐れずに、新しい世界へ飛び込んできてほしいです。
■櫻坂46・森田ひかる
オーディションに応募したとき、私も最初は自信がなく、将来に不安ばかり抱えていました。でも「好き」「憧れ」という気持ちだけで飛び込み、人生が本当にガラッと変わりました。
メンバーやスタッフの皆さん、ファンの方々との出会いのおかげで、8年経った今でも新しい自分に出会い続けています。
「自分を変えたい」「新しい自分に出会いたい」そんな小さな思いがあれば十分です。皆さんと一緒に活動できる日を楽しみに待っています！
■日向坂46・小坂菜緒
私もオーディションのときは、締め切りギリギリまで本当にたくさん悩みました。それでも勇気を出せたのは、「努力したことは無駄にならない」「挑戦しないと何も始まらない」という思いが、最後の一押しになってくれたからです。
皆さんも、ぜひ勇気を振り絞って一歩を踏み出してみてください。心から応援しています。