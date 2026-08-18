高島礼子、カット割りなしのワンシーンで同時に双子役 スイーツのために2時間並ぶも“悪夢”
歌舞伎俳優の尾上松也、芸人の小籔千豊が18日、都内で行われた映画『八つ墓村』（9月18日公開）のプレミアナイトに参加した。
【全身ショット】肩出しでインパクト大！オフショル黒ドレスで登場した堀田真由
横溝正史の代表作を完全新作として映画化。初登場から80周年という節目を迎える名探偵・金田一耕助を尾上松也が演じ、主演する。そのほか、主要キャストとして、八つ墓村で亡き母のルーツをたどる中で連続殺人事件に巻き込まれる青年・辰弥役を奥智哉、ヒロインで美しき未亡人の森美也子役を堀田真由、八つ墓村随一の名家である田治見家の双子の老婆小竹・小梅役を高島礼子、過去に八つ墓村で起きた忌まわしい事件の首謀者、田治見要蔵と要蔵の長男である久弥の二役を滝藤賢一、金田一と共に事件の真相を追う岡山県警の磯川警部役を小籔千豊が演じる。「呪怨」シリーズや『犬鳴村』『あのコはだぁれ？』などで知られる清水崇監督がメガホンを取り、原作が持つ「怪奇幻想ロマン冒険譚」としての魅力を再構築する。
1人で双子役を演じた高島。清水監督は「高島さんは、合成とかCGを一切使っていないワンカットのままで、お1人で二役を演じてくださった。探してみてください。奥くんも松也さんも大喜びだった。『どうなるんだ』となっていた」と呼びかけ、高島は「ぜひメイキングも」と照れ笑いを浮かべていた。三つ子でもできたそうで、松也は「やろうと思えば永遠にできた」と高島を絶賛していた。
また、本作にかけて最近の“悪夢”を語ることに。高島は「2時間並んで念願のスイーツ…」とフリップに書いた。「どうしても食べたいスイーツがあったんです。でも並ばないと食べられない。その日は、いい時間がありまして、炎天下の中で並びました！」と振り返りながら「念願のスイーツをいただいたんですが、ちょっと口に合わなかったんです。悪夢なんです…。2時間を超えて並んで、やっといただいたのに…」とこぼした。清水監督は「双子の妹を並ばせればよかったのに」と作品のネタを交えつつオススメしたが、高島は「でも並んでいただくのが快感なんです。並ぶのが大好きなんです。『そろそろだ』とか思いながら」と意外な趣味を明かしていた。
物語の舞台は、過去に忌まわしい事件が起きた八つ墓村。亡き母のルーツをたどって村を訪れた青年・辰弥が不可解な連続殺人事件に巻き込まれ、金田一が岡山県警の磯川警部とともに事件の真相を追う。
【全身ショット】肩出しでインパクト大！オフショル黒ドレスで登場した堀田真由
横溝正史の代表作を完全新作として映画化。初登場から80周年という節目を迎える名探偵・金田一耕助を尾上松也が演じ、主演する。そのほか、主要キャストとして、八つ墓村で亡き母のルーツをたどる中で連続殺人事件に巻き込まれる青年・辰弥役を奥智哉、ヒロインで美しき未亡人の森美也子役を堀田真由、八つ墓村随一の名家である田治見家の双子の老婆小竹・小梅役を高島礼子、過去に八つ墓村で起きた忌まわしい事件の首謀者、田治見要蔵と要蔵の長男である久弥の二役を滝藤賢一、金田一と共に事件の真相を追う岡山県警の磯川警部役を小籔千豊が演じる。「呪怨」シリーズや『犬鳴村』『あのコはだぁれ？』などで知られる清水崇監督がメガホンを取り、原作が持つ「怪奇幻想ロマン冒険譚」としての魅力を再構築する。
また、本作にかけて最近の“悪夢”を語ることに。高島は「2時間並んで念願のスイーツ…」とフリップに書いた。「どうしても食べたいスイーツがあったんです。でも並ばないと食べられない。その日は、いい時間がありまして、炎天下の中で並びました！」と振り返りながら「念願のスイーツをいただいたんですが、ちょっと口に合わなかったんです。悪夢なんです…。2時間を超えて並んで、やっといただいたのに…」とこぼした。清水監督は「双子の妹を並ばせればよかったのに」と作品のネタを交えつつオススメしたが、高島は「でも並んでいただくのが快感なんです。並ぶのが大好きなんです。『そろそろだ』とか思いながら」と意外な趣味を明かしていた。
物語の舞台は、過去に忌まわしい事件が起きた八つ墓村。亡き母のルーツをたどって村を訪れた青年・辰弥が不可解な連続殺人事件に巻き込まれ、金田一が岡山県警の磯川警部とともに事件の真相を追う。