小籔千豊、映画『八つ墓村』をカレーに例える 辛いけど「甘みもコクもあるカレー」 金田一耕助と共に事件の真相を追う磯川警部役
歌舞伎俳優の尾上松也、芸人の小籔千豊が18日、都内で行われた映画『八つ墓村』（9月18日公開）のプレミアナイトに参加した。
【全身ショット】肩出しでインパクト大！オフショル黒ドレスで登場した堀田真由
横溝正史の代表作を完全新作として映画化。初登場から80周年という節目を迎える名探偵・金田一耕助を尾上松也が演じ、主演する。そのほか、主要キャストとして、八つ墓村で亡き母のルーツをたどる中で連続殺人事件に巻き込まれる青年・辰弥役を奥智哉、ヒロインで美しき未亡人の森美也子役を堀田真由、八つ墓村随一の名家である田治見家の双子の老婆小竹・小梅役を高島礼子、過去に八つ墓村で起きた忌まわしい事件の首謀者、田治見要蔵と要蔵の長男である久弥の二役を滝藤賢一、金田一と共に事件の真相を追う岡山県警の磯川警部役を小籔千豊が演じる。「呪怨」シリーズや『犬鳴村』『あのコはだぁれ？』などで知られる清水崇監督がメガホンを取り、原作が持つ「怪奇幻想ロマン冒険譚」としての魅力を再構築する。
イベントでは本作の魅力を語ることに。小籔は「よくカレーとかで、辛いものがいける人といかれへん人がいると思うんですけど、これは辛いけど辛いもんが好きじゃない人もおいしいと感じるカレーみたいな感じ。怖い映画が『あまり…』という人も『辛いだけじゃないから』と。甘みもコクもあるよ、みたいなカレー。幅広く楽しんでいただける。カップル、お友だち、ご家族で観ていただいた後に喫茶店とかで『どう思う』と話し合いたくなるような映画。大変、おすすめの映画」と力説した。清水監督は「さすが芸人さん。わかりやすい例えをしてくださって、ありがたいです」と感謝していた。
物語の舞台は、過去に忌まわしい事件が起きた八つ墓村。亡き母のルーツをたどって村を訪れた青年・辰弥が不可解な連続殺人事件に巻き込まれ、金田一が岡山県警の磯川警部とともに事件の真相を追う。
【全身ショット】肩出しでインパクト大！オフショル黒ドレスで登場した堀田真由
横溝正史の代表作を完全新作として映画化。初登場から80周年という節目を迎える名探偵・金田一耕助を尾上松也が演じ、主演する。そのほか、主要キャストとして、八つ墓村で亡き母のルーツをたどる中で連続殺人事件に巻き込まれる青年・辰弥役を奥智哉、ヒロインで美しき未亡人の森美也子役を堀田真由、八つ墓村随一の名家である田治見家の双子の老婆小竹・小梅役を高島礼子、過去に八つ墓村で起きた忌まわしい事件の首謀者、田治見要蔵と要蔵の長男である久弥の二役を滝藤賢一、金田一と共に事件の真相を追う岡山県警の磯川警部役を小籔千豊が演じる。「呪怨」シリーズや『犬鳴村』『あのコはだぁれ？』などで知られる清水崇監督がメガホンを取り、原作が持つ「怪奇幻想ロマン冒険譚」としての魅力を再構築する。
物語の舞台は、過去に忌まわしい事件が起きた八つ墓村。亡き母のルーツをたどって村を訪れた青年・辰弥が不可解な連続殺人事件に巻き込まれ、金田一が岡山県警の磯川警部とともに事件の真相を追う。