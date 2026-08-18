奥智哉、尾上松也＆堀田真由との芝居は「幸せ」 ふとした瞬間に喜び実感
歌舞伎俳優の尾上松也、俳優の奥智哉、堀田真由が18日、都内で行われた映画『八つ墓村』（9月18日公開）のプレミアナイトに参加した。
【全身ショット】肩出しでインパクト大！オフショル黒ドレスで登場した堀田真由
横溝正史の代表作を完全新作として映画化。初登場から80周年という節目を迎える名探偵・金田一耕助を尾上松也が演じ、主演する。そのほか、主要キャストとして、八つ墓村で亡き母のルーツをたどる中で連続殺人事件に巻き込まれる青年・辰弥役を奥智哉、ヒロインで美しき未亡人の森美也子役を堀田真由、八つ墓村随一の名家である田治見家の双子の老婆小竹・小梅役を高島礼子、過去に八つ墓村で起きた忌まわしい事件の首謀者、田治見要蔵と要蔵の長男である久弥の二役を滝藤賢一、金田一と共に事件の真相を追う岡山県警の磯川警部役を小籔千豊が演じる。「呪怨」シリーズや『犬鳴村』『あのコはだぁれ？』などで知られる清水崇監督がメガホンを取り、原作が持つ「怪奇幻想ロマン冒険譚」としての魅力を再構築する。
3人でのシーンが多かった松也＆奥＆堀田。岡山でロケをし、濃密な時間を過ごしたという。奥は「いろんな撮り方で今回は撮影をした。バスに乗って、バスの上からドローンで撮影をしたり、ドローンを使った撮影が多かった。今まで経験したことのない撮り方の現場でした」と振り返りながら「特に松也さん、堀田さんと3人で行動することが多かった。このお2人とお芝居しているのが、ふとした瞬間に『なんか幸せだな』と。顔を見て『ここに居てよかったな』と感慨深くなる時間が多かったです」と笑顔で話していた。
物語の舞台は、過去に忌まわしい事件が起きた八つ墓村。亡き母のルーツをたどって村を訪れた青年・辰弥が不可解な連続殺人事件に巻き込まれ、金田一が岡山県警の磯川警部とともに事件の真相を追う。
【全身ショット】肩出しでインパクト大！オフショル黒ドレスで登場した堀田真由
横溝正史の代表作を完全新作として映画化。初登場から80周年という節目を迎える名探偵・金田一耕助を尾上松也が演じ、主演する。そのほか、主要キャストとして、八つ墓村で亡き母のルーツをたどる中で連続殺人事件に巻き込まれる青年・辰弥役を奥智哉、ヒロインで美しき未亡人の森美也子役を堀田真由、八つ墓村随一の名家である田治見家の双子の老婆小竹・小梅役を高島礼子、過去に八つ墓村で起きた忌まわしい事件の首謀者、田治見要蔵と要蔵の長男である久弥の二役を滝藤賢一、金田一と共に事件の真相を追う岡山県警の磯川警部役を小籔千豊が演じる。「呪怨」シリーズや『犬鳴村』『あのコはだぁれ？』などで知られる清水崇監督がメガホンを取り、原作が持つ「怪奇幻想ロマン冒険譚」としての魅力を再構築する。
物語の舞台は、過去に忌まわしい事件が起きた八つ墓村。亡き母のルーツをたどって村を訪れた青年・辰弥が不可解な連続殺人事件に巻き込まれ、金田一が岡山県警の磯川警部とともに事件の真相を追う。