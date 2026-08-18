『ラヴ上等』シーズン2、第二期配信が決定 新規場面写真が解禁
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン2の第二期が配信されることが決定。それにあわせて8〜10話のダイジェストと新規場面写真が解禁された。
【写真】『ラヴ上等』シーズン2、まさかの留年で第二期へ
『ラブ上等』は、日本初・ヤンキーの男女たちが血気盛んに繰り広げる純愛リアリティショー。シーズン2では、MEGUMI・永野に加え、沖縄県出身ヒップポップアーティストAwichが恋リア初MCに挑戦し、険しいアウトローの世界の代弁者として、本音で激しくぶつかり合うヤンキーたちの恋模様を見届る。
8月4日より配信となり、日本におけるNetflix週間TOP10 （シリーズ）1位を獲得。さらに、日本のみならず、香港、台湾で週間TOP10（シリーズ）1位、またシンガポールと韓国でTOP10入りを果たし、週間グローバルTOP10で初登場4位 （非英語シリーズ））を獲得するなど、シーズン1に引き続きさらに盛り上がる日本のヤンキー文化が世界で注目されている。18日には8〜10話までが配信となった。
エピソード8では、校則違反をしたあっすんに、停学処分が言い渡された。そしてはーちゃんは、10年もの間関係が悪かったという義理の母親へ電話で涙ながらに感謝の言葉を伝える。さらに、お泊まりデートの権利を懸けた対決ではかずくんが勝利。指名した相手とは特別な時間の中で生い立ちや抱えてきた孤独を打ち明け合い、急速に距離を縮めた。
エピソード9で、マー君は停学から復帰したあっすんに、お酒との向き合い方を諭す。るるに気持ちが向くLEOはお泊まりデートでの出来事を知った後も「気持ちは変わらない」と、まっすぐな気持ちを告げる。ひかるは迷い続けるたいちゃんに自らの言葉で背中を押し、まりりんはたいちゃんへの好意をストレートに伝え、坊、アリー、はーちゃんもそれぞれ意中の相手への気持ちを確かなものにしていった。
エピソード10、ついに迎えた卒業式。14日間で見つけた答えを胸に、それぞれが「愛」を伝えるため最後の決断に臨む。
ほどなく卒業式が終わり、荷物をまとめ帰路に着くたいちゃんへ校内放送で呼び出しが。なんと留年が言い渡され、新たなメンバーがたいちゃんのいる教室に合流。プロデューサーのMEGUMIから第二期の開校が知らされる衝撃の展開に、驚愕するスタジオMCの永野とAwich。
まだまだ終わらない『ラヴ上等』シーズン2、たいちゃんの留年、そして新たなヤンキーたちを迎えて始まる第二期は、8月25日にエピソード11〜13、9月1日にエピソード14〜16、9月8日にエピソード17〜20が配信される。
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン2はNetflixにて独占配信中。
【写真】『ラヴ上等』シーズン2、まさかの留年で第二期へ
『ラブ上等』は、日本初・ヤンキーの男女たちが血気盛んに繰り広げる純愛リアリティショー。シーズン2では、MEGUMI・永野に加え、沖縄県出身ヒップポップアーティストAwichが恋リア初MCに挑戦し、険しいアウトローの世界の代弁者として、本音で激しくぶつかり合うヤンキーたちの恋模様を見届る。
エピソード8では、校則違反をしたあっすんに、停学処分が言い渡された。そしてはーちゃんは、10年もの間関係が悪かったという義理の母親へ電話で涙ながらに感謝の言葉を伝える。さらに、お泊まりデートの権利を懸けた対決ではかずくんが勝利。指名した相手とは特別な時間の中で生い立ちや抱えてきた孤独を打ち明け合い、急速に距離を縮めた。
エピソード9で、マー君は停学から復帰したあっすんに、お酒との向き合い方を諭す。るるに気持ちが向くLEOはお泊まりデートでの出来事を知った後も「気持ちは変わらない」と、まっすぐな気持ちを告げる。ひかるは迷い続けるたいちゃんに自らの言葉で背中を押し、まりりんはたいちゃんへの好意をストレートに伝え、坊、アリー、はーちゃんもそれぞれ意中の相手への気持ちを確かなものにしていった。
エピソード10、ついに迎えた卒業式。14日間で見つけた答えを胸に、それぞれが「愛」を伝えるため最後の決断に臨む。
ほどなく卒業式が終わり、荷物をまとめ帰路に着くたいちゃんへ校内放送で呼び出しが。なんと留年が言い渡され、新たなメンバーがたいちゃんのいる教室に合流。プロデューサーのMEGUMIから第二期の開校が知らされる衝撃の展開に、驚愕するスタジオMCの永野とAwich。
まだまだ終わらない『ラヴ上等』シーズン2、たいちゃんの留年、そして新たなヤンキーたちを迎えて始まる第二期は、8月25日にエピソード11〜13、9月1日にエピソード14〜16、9月8日にエピソード17〜20が配信される。
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン2はNetflixにて独占配信中。