『GTO』生徒たち、本当は仲良し！ カジサック長女・梶原叶渚がアピール「役に入っているからこそのギクシャク」
反町隆史主演のドラマ『GTO』のSPイベント「GTO １年 B 組大集合！みんなで作る真夏の学園祭 〜Great Time in Odaiba〜」が18日、東京・Zepp DiverCityにて開催。開演前には稲垣来泉、及川桃利、大島美優、梶原叶渚、川口和空、北里琉、柴崎楓雅、難波碧空、西浦心乃助、堀口真帆、森本陸斗、MON7A、岩城星那（LIL LEAGUE）、松瀬太虹（The Right Light）の囲み取材が行われ、イベントへの意気込みを語った。
【写真】稲垣来泉ら生徒11人やMON7Aも登場！ 『GTO』スペシャルイベントの様子
『GTO』は、藤沢とおるの同名コミックが原作。連続ドラマは1998年の夏に放送され、平成を代表する“学園ドラマの金字塔”として社会現象を巻き起こした。主演の反町が演じる元暴走族の教師・鬼塚英吉が従来の教師像を覆す型破りなスタイルで、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく姿が人気を博した。そんな伝説の教師“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が、2024年4月放送のスペシャルドラマを経て、約28年ぶりに完全新作の連続ドラマとして帰ってくる。
あと数時間後と迫ったイベントの意気込みを聞かれると、伊藤結役の稲垣は「『GTO』のドラマを見てくれている人たちと一緒に、皆さんで作るイベントというのが本当に楽しみでした。朝からハイテンションな稲垣来泉です（笑）」とお茶目なコメント。昨日放送された第5話で焦点が当たった田中航役の及川も「僕もずっとこの日を楽しみにしていて、ワクワクが止まりません！ 全力で盛り上げたいと思います！」と気合十分な様子を見せた。
同イベントには生徒役のキャスト以外に、劇中の「マスゲーム曲」を担当するMON7A、佐藤颯真役の難波が所属するLDH JAPANの6人組ボーイズグループのLIL LEAGUE、同じく細川大翔役の西浦が所属するアミューズ令和初のボーイズグループのThe Right Lightが出演。スペシャルパフォーマンスを披露する予定となっている。
難波は「イチ生徒として学園祭を楽しめたらなと思います。そして、なんといってもLIL LEAGUEとして、アーティストとしてもステージに立たせていただく機会をいただいたので、精一杯届けたいです。また、（演じている）颯真はなかなか笑わないので、今日は皆さんに“この人、笑顔を知っているんだ！”と思ってほしい（笑）」と笑いを交えながら、生徒としてもアーティストとしても楽しみたいと明かしていた。
見どころについては、「ここでしか聞けないような、生徒同士だからわかる素顔、エピソードがあるので、そこに注目してもらうと楽しいと思います」と稲垣。さらに「ドラマのイベントはめったにないと思うので…」と続けようとするのだが、「あれ、なんて言おうとしたんだっけ（笑）？」と言葉が出なくなってしまい、すかさず北里が「稲垣さん的にはたぶん、オーディションを含めたら何ヵ月も一緒にいる私たちにしかわからない話や絆を皆さんに見てもらいたいようです！」とフォロー。さらに梶原も「ドラマ内ではギクシャクしているのですが、それは役に入っているからこその雰囲気なんです。実際はこんなに仲良いということを伝えたい（笑）」とアピールしていた。
ドラマ『GTO』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
『GTO』は、藤沢とおるの同名コミックが原作。連続ドラマは1998年の夏に放送され、平成を代表する“学園ドラマの金字塔”として社会現象を巻き起こした。主演の反町が演じる元暴走族の教師・鬼塚英吉が従来の教師像を覆す型破りなスタイルで、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく姿が人気を博した。そんな伝説の教師“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が、2024年4月放送のスペシャルドラマを経て、約28年ぶりに完全新作の連続ドラマとして帰ってくる。
あと数時間後と迫ったイベントの意気込みを聞かれると、伊藤結役の稲垣は「『GTO』のドラマを見てくれている人たちと一緒に、皆さんで作るイベントというのが本当に楽しみでした。朝からハイテンションな稲垣来泉です（笑）」とお茶目なコメント。昨日放送された第5話で焦点が当たった田中航役の及川も「僕もずっとこの日を楽しみにしていて、ワクワクが止まりません！ 全力で盛り上げたいと思います！」と気合十分な様子を見せた。
同イベントには生徒役のキャスト以外に、劇中の「マスゲーム曲」を担当するMON7A、佐藤颯真役の難波が所属するLDH JAPANの6人組ボーイズグループのLIL LEAGUE、同じく細川大翔役の西浦が所属するアミューズ令和初のボーイズグループのThe Right Lightが出演。スペシャルパフォーマンスを披露する予定となっている。
難波は「イチ生徒として学園祭を楽しめたらなと思います。そして、なんといってもLIL LEAGUEとして、アーティストとしてもステージに立たせていただく機会をいただいたので、精一杯届けたいです。また、（演じている）颯真はなかなか笑わないので、今日は皆さんに“この人、笑顔を知っているんだ！”と思ってほしい（笑）」と笑いを交えながら、生徒としてもアーティストとしても楽しみたいと明かしていた。
見どころについては、「ここでしか聞けないような、生徒同士だからわかる素顔、エピソードがあるので、そこに注目してもらうと楽しいと思います」と稲垣。さらに「ドラマのイベントはめったにないと思うので…」と続けようとするのだが、「あれ、なんて言おうとしたんだっけ（笑）？」と言葉が出なくなってしまい、すかさず北里が「稲垣さん的にはたぶん、オーディションを含めたら何ヵ月も一緒にいる私たちにしかわからない話や絆を皆さんに見てもらいたいようです！」とフォロー。さらに梶原も「ドラマ内ではギクシャクしているのですが、それは役に入っているからこその雰囲気なんです。実際はこんなに仲良いということを伝えたい（笑）」とアピールしていた。
ドラマ『GTO』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。