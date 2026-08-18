【映画ランキング】『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』首位キープ！ 100億円間近
8月14〜17日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が週末金土日動員60万2000人、興収8億9500万円をあげ首位をキープした。累計では動員645万人、興収92億円を突破し100億円も間近に迫っている。
【写真で見る】8月14〜17日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開7週目を迎えた『トイ・ストーリー5』が、週末金土日動員32万1000人、興収4億4200万円をあげ、前週から3ランクアップ。累計では動員835万人、興収116億円を記録し、すでにシリーズ興収ナンバー1を達成している。
3位は、公開3週目を迎えた『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が、週末金土日動員31万5000人、興収5億4100万円を記録した。順位は1つ落としたものの、興収ベースでは『トイ・ストーリー5』を大きく上回っている。累計では動員260万人、興収42億円を突破した。
4位は、先週3位発進だった『ミニオンズ＆モンスターズ』が、週末金土日動員25万9000人、興収3億4700万円を記録したものの、ワンランクダウンした。累計では動員102万人、興収13億円を突破している。
5位は、公開5週目の『キングダム 魂の決戦』が、先週から順位を2つ上げた。累計では動員375万人、興収57億円を突破。シリーズ5作連続で興収50億突破という大記録を達成した。
6位は、公開3週目の『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』、7位には、先週4位スタートだった『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』が、それぞれランクインした。
8位は、今週唯一の初登場となった『オークストリートの異変』がランクイン。公開10週目を迎えた『Michael／マイケル』は9位に。累計では動員501万人、興収78億円を突破した。
8月14〜17日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
第2位：『トイ・ストーリー５』
第3位：『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』
第4位：『ミニオンズ＆モンスターズ』
第5位：『キングダム 魂の決戦』
第6位：『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』
第7位：『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』
第8位：『オークストリートの異変』
第9位：『Michael／マイケル』
第10位：『ブルーロック』
【写真で見る】8月14〜17日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開7週目を迎えた『トイ・ストーリー5』が、週末金土日動員32万1000人、興収4億4200万円をあげ、前週から3ランクアップ。累計では動員835万人、興収116億円を記録し、すでにシリーズ興収ナンバー1を達成している。
4位は、先週3位発進だった『ミニオンズ＆モンスターズ』が、週末金土日動員25万9000人、興収3億4700万円を記録したものの、ワンランクダウンした。累計では動員102万人、興収13億円を突破している。
5位は、公開5週目の『キングダム 魂の決戦』が、先週から順位を2つ上げた。累計では動員375万人、興収57億円を突破。シリーズ5作連続で興収50億突破という大記録を達成した。
6位は、公開3週目の『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』、7位には、先週4位スタートだった『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』が、それぞれランクインした。
8位は、今週唯一の初登場となった『オークストリートの異変』がランクイン。公開10週目を迎えた『Michael／マイケル』は9位に。累計では動員501万人、興収78億円を突破した。
8月14〜17日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
第2位：『トイ・ストーリー５』
第3位：『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』
第4位：『ミニオンズ＆モンスターズ』
第5位：『キングダム 魂の決戦』
第6位：『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』
第7位：『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』
第8位：『オークストリートの異変』
第9位：『Michael／マイケル』
第10位：『ブルーロック』