1スイング見てがく然「持ってるものが違う」 杉谷拳士が衝撃受けた日ハム同僚
『ABEMAエンタメ』の独自企画「Re:MAKE 〜拝啓、あの頃の君へ〜」に、元北海道日本ハムファイターズの杉谷拳士が出演。自身の人生を「全力空回り」と表現する杉谷が、プロ入りをつかんだ意外な理由や、元プロ野球選手・中田翔との出会い、そして持ち前の明るさを否定され、自分らしさを見失った現役時代の葛藤について赤裸々に語った。
【写真】杉谷拳士、トイレ行って人生変わる!? “世界最速男”と遭遇
同企画は、出演者が人生のターニングポイントとなった過去の写真と向き合い、“あの頃の自分”へ言葉を贈るセルフドキュメント企画。
高校野球の名門・帝京高校で1年生からショートのレギュラーをつかみ、夏の甲子園に出場した杉谷。高校3年生の最後の夏は東京都大会で敗退し、社会人野球への道を考えていましたが、北海道日本ハムファイターズから届いた一本の電話をきっかけに、プロテストを受験することになった。
しかし、プロテストは「6打数5三振」という結果で終わり、テスト終了後にはスカウト陣から「3年後、社会人に行ってからもう一度挑戦をした方がいい」と言われ、社会人野球へ進む準備をしていたという。ところが、迎えたドラフト当日、ファイターズから6位でまさかの指名。「『えっ？』と思った自分がいましたね」と驚きを振り返った杉谷は、入団後、球団関係者から「技術もない、体力もない、しかし元気と根性がある」「こんな選手がファイターズでプレーして、どこまでいけるか挑戦してみたくなった」と評価されていたことを聞いたと明かした。杉谷は「明るく元気に楽しくやっている姿をファイターズの編成の方が見てくれていた」と語り、「その思いを胸にファイターズのユニフォームを着て14年間何とか気合と根性で、そして元気に頑張りました」と、プロ野球人生の原点を振り返った。
その後、2008年にファイターズへ入団し、14年間にわたるプロ野球人生をスタートさせた杉谷。そこで出会ったのが、1学年上の中田翔だった。「1歳上に中田翔という名前で震え上がってしまうような怪物の先輩がいて」と切り出した杉谷は、「中田さんの間近で見たスイング、打球音、打球の飛距離。1スイング目で『持ってるものが違うな』と感じました」と、初めて目の当たりにした中田の才能を回顧。「『世の中には才能を持った選手っているんだな』と思って、自分が野球をやっているのがバカバカしく思えた」と衝撃を明かしました。その後、中田との才能の差を実感した杉谷は、「じゃあプロの世界でどう生きていくんだ」と自身の生き残る道を模索。「全部のポジション守れたら1軍でプレーするチャンス増えるな」「走れなきゃいけないな」と考え、さらに「ファイターズには元気があってとってもらっているから『野球を愛しながらプレーしよう』」と決意したという。
杉谷は「中田さんに1年目に会えていなかったら、もしかしたら同じ土俵に立って勝負して、結局その勝負に敗れて、3〜4年でクビになっていた可能性もあった」と振り返り、「1年目で中田さんのプレーを見られたのは、自分を変えるきっかけにもなった」と、“怪物”との出会いが自身のプロ野球人生を変えたことを明かしました。また、“大将”中田の逸話や、兄弟分として過ごした現役時代のエピソードなども語っていた。
杉谷拳士が出演した『ABEMAエンタメ』の独自企画「Re:MAKE 〜拝啓、あの頃の君へ〜」はABEMAで無料配信中。
【写真】杉谷拳士、トイレ行って人生変わる!? “世界最速男”と遭遇
同企画は、出演者が人生のターニングポイントとなった過去の写真と向き合い、“あの頃の自分”へ言葉を贈るセルフドキュメント企画。
しかし、プロテストは「6打数5三振」という結果で終わり、テスト終了後にはスカウト陣から「3年後、社会人に行ってからもう一度挑戦をした方がいい」と言われ、社会人野球へ進む準備をしていたという。ところが、迎えたドラフト当日、ファイターズから6位でまさかの指名。「『えっ？』と思った自分がいましたね」と驚きを振り返った杉谷は、入団後、球団関係者から「技術もない、体力もない、しかし元気と根性がある」「こんな選手がファイターズでプレーして、どこまでいけるか挑戦してみたくなった」と評価されていたことを聞いたと明かした。杉谷は「明るく元気に楽しくやっている姿をファイターズの編成の方が見てくれていた」と語り、「その思いを胸にファイターズのユニフォームを着て14年間何とか気合と根性で、そして元気に頑張りました」と、プロ野球人生の原点を振り返った。
その後、2008年にファイターズへ入団し、14年間にわたるプロ野球人生をスタートさせた杉谷。そこで出会ったのが、1学年上の中田翔だった。「1歳上に中田翔という名前で震え上がってしまうような怪物の先輩がいて」と切り出した杉谷は、「中田さんの間近で見たスイング、打球音、打球の飛距離。1スイング目で『持ってるものが違うな』と感じました」と、初めて目の当たりにした中田の才能を回顧。「『世の中には才能を持った選手っているんだな』と思って、自分が野球をやっているのがバカバカしく思えた」と衝撃を明かしました。その後、中田との才能の差を実感した杉谷は、「じゃあプロの世界でどう生きていくんだ」と自身の生き残る道を模索。「全部のポジション守れたら1軍でプレーするチャンス増えるな」「走れなきゃいけないな」と考え、さらに「ファイターズには元気があってとってもらっているから『野球を愛しながらプレーしよう』」と決意したという。
杉谷は「中田さんに1年目に会えていなかったら、もしかしたら同じ土俵に立って勝負して、結局その勝負に敗れて、3〜4年でクビになっていた可能性もあった」と振り返り、「1年目で中田さんのプレーを見られたのは、自分を変えるきっかけにもなった」と、“怪物”との出会いが自身のプロ野球人生を変えたことを明かしました。また、“大将”中田の逸話や、兄弟分として過ごした現役時代のエピソードなども語っていた。
杉谷拳士が出演した『ABEMAエンタメ』の独自企画「Re:MAKE 〜拝啓、あの頃の君へ〜」はABEMAで無料配信中。