ホロライブ・博衣こより、ドジャースVSロッキーズ戦同時視聴が盛況「一緒に観れて楽しかった！」 同時視聴は来週も開催予定
「ホロライブ」所属Vtuber・博衣こよりさんが、18日にXを更新。同日に行われたドジャースVSロッキーズ戦同時視聴の感想やお礼を記した。
【写真】博衣こよりさん、ドジャースVSロッキーズの白熱ゲームに「面白かったねぇ！」
こよりさんは自身のチャンネルで、日本時間18日にクアーズフィールドで行われたドジャースVSロッキーズの試合をファンと同時視聴。観戦には、ゲームの様子をリアルタイムで3Dで再現するGamedayが使用された。
平日の朝9時30分という早い時間だったにも関わらず、多くのリスナーが彼女との試合観戦を楽しみ、こよりさんはエックスで「初めてのMLB同時視聴ありがとうございました！ ドジャースVSロッキーズもホワイトソックスVSカブスも面白かったねぇ！ 大谷の28,29号ホームランも観れて マンシーかわいい また来週も同時視聴予定なのでお楽しみに」と感想をつづった。
この投稿にファンからは「一緒に観れて楽しかった！」「熱い展開が同時多発でワチャワチャなのも面白かったね！」「今日の配信も海外ファンたくさん居たね！こよちゃん英語上手かったよ！」などの声が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Koyori ch. 博衣こより - holoX -」
【写真】博衣こよりさん、ドジャースVSロッキーズの白熱ゲームに「面白かったねぇ！」
こよりさんは自身のチャンネルで、日本時間18日にクアーズフィールドで行われたドジャースVSロッキーズの試合をファンと同時視聴。観戦には、ゲームの様子をリアルタイムで3Dで再現するGamedayが使用された。
平日の朝9時30分という早い時間だったにも関わらず、多くのリスナーが彼女との試合観戦を楽しみ、こよりさんはエックスで「初めてのMLB同時視聴ありがとうございました！ ドジャースVSロッキーズもホワイトソックスVSカブスも面白かったねぇ！ 大谷の28,29号ホームランも観れて マンシーかわいい また来週も同時視聴予定なのでお楽しみに」と感想をつづった。
この投稿にファンからは「一緒に観れて楽しかった！」「熱い展開が同時多発でワチャワチャなのも面白かったね！」「今日の配信も海外ファンたくさん居たね！こよちゃん英語上手かったよ！」などの声が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Koyori ch. 博衣こより - holoX -」