ダルビッシュ有、40歳に 妻・聖子、ウェディングショットで祝福 「尊い」「素敵すぎる笑顔」
サンディエゴ・パドレス所属のダルビッシュ有の妻で、元レスリング世界女王・ダルビッシュ聖子が16日（日本時間17日）に、Instagramを更新。夫の誕生日を祝福した。
【写真】ダルビッシュ有＆聖子、ウェディングショットが「尊い」「素敵すぎる笑顔」（4枚）
普段からブログやインスタグラムで私生活を投稿している聖子。今回は「パパ、お誕生日おめでとう そして私達の結婚10周年記念日 この世に生まれてきてくれてありがとう 10年前のこの日、全てが噛み合って（笑）ホームゲーム、ナイターの日にコートウェディングしたね」とつづり、コートウェディングのショットを添え誕生日を祝福。
続けて、「この10年、本当に色々なことがあったけど、こうして一緒に10周年を迎えられて嬉しいです。ありがとう 私達家族を支えてくださる皆様にも感謝です」とつづった。
ファンからは「おめでとうございます！」「尊い」「素敵すぎる笑顔」などの声が多数寄せられている。
引用：「ダルビッシュ聖子」Instagram（＠seiko_darvish）
【写真】ダルビッシュ有＆聖子、ウェディングショットが「尊い」「素敵すぎる笑顔」（4枚）
普段からブログやインスタグラムで私生活を投稿している聖子。今回は「パパ、お誕生日おめでとう そして私達の結婚10周年記念日 この世に生まれてきてくれてありがとう 10年前のこの日、全てが噛み合って（笑）ホームゲーム、ナイターの日にコートウェディングしたね」とつづり、コートウェディングのショットを添え誕生日を祝福。
続けて、「この10年、本当に色々なことがあったけど、こうして一緒に10周年を迎えられて嬉しいです。ありがとう 私達家族を支えてくださる皆様にも感謝です」とつづった。
ファンからは「おめでとうございます！」「尊い」「素敵すぎる笑顔」などの声が多数寄せられている。
引用：「ダルビッシュ聖子」Instagram（＠seiko_darvish）