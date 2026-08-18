ダルビッシュ有、2024年12月14日投稿より　※「ダルビッシュ有」インスタグラム

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　サンディエゴ・パドレス所属のダルビッシュ有の妻で、元レスリング世界女王・ダルビッシュ聖子が16日（日本時間17日）に、Instagramを更新。夫の誕生日を祝福した。

【写真】ダルビッシュ有＆聖子、ウェディングショットが「尊い」「素敵すぎる笑顔」（4枚）

　普段からブログやインスタグラムで私生活を投稿している聖子。今回は「パパ、お誕生日おめでとう　そして私達の結婚10周年記念日　この世に生まれてきてくれてありがとう　10年前のこの日、全てが噛み合って（笑）ホームゲーム、ナイターの日にコートウェディングしたね」とつづり、コートウェディングのショットを添え誕生日を祝福。

　続けて、「この10年、本当に色々なことがあったけど、こうして一緒に10周年を迎えられて嬉しいです。ありがとう　私達家族を支えてくださる皆様にも感謝です」とつづった。

　ファンからは「おめでとうございます！」「尊い」「素敵すぎる笑顔」などの声が多数寄せられている。

引用：「ダルビッシュ聖子」Instagram（＠seiko_darvish）