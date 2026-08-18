“元アイドル”165cmレースクイーン、「神スタイル」にネット衝撃「健康的」「美しすぎる」
レースクイーンの池永百合が18日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
今回は、ミニ丈の衣装姿を披露。眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「神スタイル」「健康的」「美しすぎる」などコメントが多数集まっている。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）、X（@ikenaga_yuri）
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
今回は、ミニ丈の衣装姿を披露。眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「神スタイル」「健康的」「美しすぎる」などコメントが多数集まっている。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）、X（@ikenaga_yuri）