相田翔子56歳、ヘルシーな手作り料理が 「まさにアイドルのお食事」「とても美味しそう」
俳優・歌手の相田翔子が、18日までに自身のブログを更新。手作り料理を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】相田翔子、手作り料理の数々が「スゴイ」（24枚）
高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。
今回は「ヘルシー美味しい！」と手作り料理を披露。「ひとりのディナーは ちょっとヘルシーに 大好きなブロッコリーを固茹でにして 大好きなアボカドとタマネギとトマトの サラダにしました」とつづり、ファンからは「まさにアイドルのお食事」「とても美味しそう」などの声が寄せられている。
引用：「相田翔子」ブログ
【写真】相田翔子、手作り料理の数々が「スゴイ」（24枚）
高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。
今回は「ヘルシー美味しい！」と手作り料理を披露。「ひとりのディナーは ちょっとヘルシーに 大好きなブロッコリーを固茹でにして 大好きなアボカドとタマネギとトマトの サラダにしました」とつづり、ファンからは「まさにアイドルのお食事」「とても美味しそう」などの声が寄せられている。
引用：「相田翔子」ブログ