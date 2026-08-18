セックス・ピストルズ創設メンバーが明かす衝撃のアナザーストーリー、10.2公開＆特報解禁
英パンクロック・バンド、セックス・ピストルズを創設メンバーの視点から振り返るドキュメンタリー映画『I Was A Teenage Sex Pistol』が、邦題を『セックス・ピストルズ 破壊の設計図』として10月2日より新宿武蔵野館ほかにて全国公開されることが決定。併せて、ティザーポスターと特報が解禁された。
【動画】ピストルズの初代ベーシスト、グレン・マトロックが語る！ 『セックス・ピストルズ 破壊の設計図』特報
1970年代後半のロンドン、停滞したロックシーンを真っ向から否定し、社会の鬱屈を爆発させるように登場した“パンク”ロックバンド、セックス・ピストルズ。
テレビに出れば放送禁止用語を連発し、演奏は粗削りで、ライブは破壊的。逆立てた髪、切り裂かれたシャツ、破れたジーンズに安全ピン――世界に広がったパンクファッションの原点も彼らだ。そして、驚くほどポップでキャッチ―なデビューアルバム『勝手にしやがれ!!』は、全世界で大ヒットを記録し、後のパンクロックの原型を決定づけた。すべてが“発明”だった。
しかし、アルバム発売から間もなく、最後のライブで「だまされた気分になったことはないか？」と言い放ち、ヴォーカルのジョニー・ロットンが脱退、バンドは解散に。ベースのシド・ヴィシャスは、恋人ナンシー殺害容疑の渦中に、薬物の過剰摂取により21歳の若さで死去。その刹那的な生涯は伝説となり、永遠のパンク・アイコンと神話化されていく。
しかし、この物語には、“策士”マルコム・マクラレンと、後に世界的デザイナーとなるヴィヴィアン・ウエストウッドによる“台本”が存在。そして、アルバム収録曲、実に12曲中10曲を手掛けたにもかかわらず、この“台本”から消された男、初代ベーシスト、グレン・マトロックの存在があった。
本作は、その“悲運の男”マトロックが、全てを語りつくした、衝撃のアナザーストーリー。当時のライブ映像や関係者インタビュー、さらにマトロック自身の貴重なライブパフォーマンスも収録。ショービジネスにおける虚と実、表現と商業主義のせめぎ合いを描きながら、「人生の本当の勝者とは誰か？」という普遍的な問いを投げかける。
ティザーポスターは、「だまされた気分になったことはないか？」という挑発的なコピーとともに、アルバムジャケットを彷彿とさせる鮮烈なイエローを背景に、グレン・マトロックを中心とした初期セックス・ピストルズのメンバーを大胆に切り取った印象的なビジュアルとなっている。
特報映像は、インタビュアーがグレン・マトロックに「ピストルズの多くの曲は、本当はあなたが作ったって？」と、その真実に迫る質問を投げかけるシーンから幕を開ける。当時の貴重なライブ映像が映し出される中、ラストで切り取られるジョニーの虚ろな表情が意味するものとは――。
結成から解散までのわずか数年間に何が起き、どのような真実が隠されていたのか。これまで曖昧にされてきたセックス・ピストルズの歴史が、ついに再検証されることを予感させる映像となっている。
映画『セックス・ピストルズ 破壊の設計図』は、10月2日公開。
【動画】ピストルズの初代ベーシスト、グレン・マトロックが語る！ 『セックス・ピストルズ 破壊の設計図』特報
1970年代後半のロンドン、停滞したロックシーンを真っ向から否定し、社会の鬱屈を爆発させるように登場した“パンク”ロックバンド、セックス・ピストルズ。
しかし、アルバム発売から間もなく、最後のライブで「だまされた気分になったことはないか？」と言い放ち、ヴォーカルのジョニー・ロットンが脱退、バンドは解散に。ベースのシド・ヴィシャスは、恋人ナンシー殺害容疑の渦中に、薬物の過剰摂取により21歳の若さで死去。その刹那的な生涯は伝説となり、永遠のパンク・アイコンと神話化されていく。
しかし、この物語には、“策士”マルコム・マクラレンと、後に世界的デザイナーとなるヴィヴィアン・ウエストウッドによる“台本”が存在。そして、アルバム収録曲、実に12曲中10曲を手掛けたにもかかわらず、この“台本”から消された男、初代ベーシスト、グレン・マトロックの存在があった。
本作は、その“悲運の男”マトロックが、全てを語りつくした、衝撃のアナザーストーリー。当時のライブ映像や関係者インタビュー、さらにマトロック自身の貴重なライブパフォーマンスも収録。ショービジネスにおける虚と実、表現と商業主義のせめぎ合いを描きながら、「人生の本当の勝者とは誰か？」という普遍的な問いを投げかける。
ティザーポスターは、「だまされた気分になったことはないか？」という挑発的なコピーとともに、アルバムジャケットを彷彿とさせる鮮烈なイエローを背景に、グレン・マトロックを中心とした初期セックス・ピストルズのメンバーを大胆に切り取った印象的なビジュアルとなっている。
特報映像は、インタビュアーがグレン・マトロックに「ピストルズの多くの曲は、本当はあなたが作ったって？」と、その真実に迫る質問を投げかけるシーンから幕を開ける。当時の貴重なライブ映像が映し出される中、ラストで切り取られるジョニーの虚ろな表情が意味するものとは――。
結成から解散までのわずか数年間に何が起き、どのような真実が隠されていたのか。これまで曖昧にされてきたセックス・ピストルズの歴史が、ついに再検証されることを予感させる映像となっている。
映画『セックス・ピストルズ 破壊の設計図』は、10月2日公開。