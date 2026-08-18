すっごい成長してる！ 市川團十郎インスタに長男が登場 ファンビックリ「すっかりオトナ!!」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が17日にInstagramを更新し、長男・市川新之助の姿を公開。すっかり大人びた姿に、ファンから驚きの声が上がっている。
【写真】パパ似？ ママ似？ 成長を遂げた勸玄くん（八代目市川新之助）
来月25日に、自身のドキュメンタリー映画『襲名』が公開を控えている團十郎。本作は、歌舞伎界の名門・市川宗家における最大の節目である「襲名」の儀式を捉えた作品。十三代目市川團十郎白猿の襲名披露公演の舞台裏と、新型コロナウイルス禍による約2年半の延期を乗り越えて実現した歴史的瞬間を記録したドキュメンタリーとなっている。
そんな團十郎は「今日は映画 襲名 の取材メインのお仕事です」「勸玄とずっと撮影です」と報告し、ジャケット姿で腕を組む新之助の姿を公開している。コメント欄には成長した13歳の勸玄の姿に「凛々しくなられたこと」「凄く大人ぽっくなりましたね〜」「兄さんになってるぅ」「おわわわ！！すっかりオトナ！！カッコイイですね〜」といった声が上がっている。
團十郎は、2010年3月にフリーアナウンサーの小林麻央さんと結婚。翌年7月には第1子となる長女・麗禾（四代目市川ぼたん）が誕生。2013年3月には第2氏となる長男・勸玄（八代目市川新之助）が誕生している。先々月の麻央さんの命日には、團十郎がInstagramで麗禾と勸玄が墓前で手を合わせる写真を公開していた。
引用：「市川團十郎白猿」Instagram（@ebizoichikawa.ebizoichikawa）
【写真】パパ似？ ママ似？ 成長を遂げた勸玄くん（八代目市川新之助）
来月25日に、自身のドキュメンタリー映画『襲名』が公開を控えている團十郎。本作は、歌舞伎界の名門・市川宗家における最大の節目である「襲名」の儀式を捉えた作品。十三代目市川團十郎白猿の襲名披露公演の舞台裏と、新型コロナウイルス禍による約2年半の延期を乗り越えて実現した歴史的瞬間を記録したドキュメンタリーとなっている。
團十郎は、2010年3月にフリーアナウンサーの小林麻央さんと結婚。翌年7月には第1子となる長女・麗禾（四代目市川ぼたん）が誕生。2013年3月には第2氏となる長男・勸玄（八代目市川新之助）が誕生している。先々月の麻央さんの命日には、團十郎がInstagramで麗禾と勸玄が墓前で手を合わせる写真を公開していた。
引用：「市川團十郎白猿」Instagram（@ebizoichikawa.ebizoichikawa）