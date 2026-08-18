歯科衛生士美女の“禁断の一夜” 愛くるしい表情＆美ボディ全開のデジタル写真集
ミスSPA!2025グランプリ受賞者3人の新作デジタル写真集が3作同時リリースとなった。本稿では『SPA!デジタル写真集 るか「帰れない理由」』を誌面カットとともに紹介する。
【写真】歯科衛生士美女、飲み姿もかわいい！ 写真集カット
るかはコスプレイヤーとして活動する中、「ミスSPA!2025」でグランプリを受賞。歯科衛生士としての顔も持ち、趣味はコスプレ、カフェ巡り。
ミスSPA!2025グランプリに輝いたるかが、作家・加藤よしきの描く世界観でグラビアを披露。飲み友達との禁断の一夜を表現した、リアリティに溢れるグラビアストーリーが紡がれる。
愛くるしい顔と、ひょっこりバスト下部が露わになっているセクシー＆キュートなカットが表紙に採用されており、ページをめくる手が止まらない予感がしてしまう。それを証明するカットが届いており居酒屋に登場したお団子ヘアのるかと、生ビールで乾杯する楽しいシーンのほか、ベッドの上で衣服を脱ぎながらヒップもチェックできるバックショット、パステルカラーが特徴的なおしゃれニットと花柄ランジェリーが組み合わさった息をのむ美しさを受け取って欲しい！
【写真】歯科衛生士美女、飲み姿もかわいい！ 写真集カット
るかはコスプレイヤーとして活動する中、「ミスSPA!2025」でグランプリを受賞。歯科衛生士としての顔も持ち、趣味はコスプレ、カフェ巡り。
ミスSPA!2025グランプリに輝いたるかが、作家・加藤よしきの描く世界観でグラビアを披露。飲み友達との禁断の一夜を表現した、リアリティに溢れるグラビアストーリーが紡がれる。