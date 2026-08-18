声優兼グラビア美女、衣服乱れ美ボディあらわに…オタク女子に扮するデジタル写真集！
ミスSPA!2025グランプリ受賞者3人の新作デジタル写真集が3作同時リリースとなった。本稿では『SPA!デジタル写真集 空見みあ「挑発的な視線』を誌面カットとともに紹介する。
【写真】声優兼グラビア美女、美ボディあらわの最新写真集
空見みあは、大阪府出身。声優としても活躍するグラビアアイ ドルで、 “ミスSPA!2025”にてグランプリを獲得。趣味はコスプレ、アニメ観賞で、特技はガンプラ作り。
ミスSPA!2025グランプリの空見みあが、小説家・外山薫の描く世界観でリアルなグラビアを展開する。面倒を見ることになった会社の後輩は趣味の合うオタクだった。この“めぐりあい”は必然か？
届いたカットでは、オフィスカジュアルの衣服が乱れてしまい、豊満バスト＆ボディが露わとなったセクシーカットを拝むことが出来る。また白ランジェリー姿のまま寝息を立てる“すやぁ”カットや、シャワーシーンも収録されている。空見みあの“挑発的な視線”を感じ取れるデジタル写真集に仕上がっている。
【写真】声優兼グラビア美女、美ボディあらわの最新写真集
空見みあは、大阪府出身。声優としても活躍するグラビアアイ ドルで、 “ミスSPA!2025”にてグランプリを獲得。趣味はコスプレ、アニメ観賞で、特技はガンプラ作り。
ミスSPA!2025グランプリの空見みあが、小説家・外山薫の描く世界観でリアルなグラビアを展開する。面倒を見ることになった会社の後輩は趣味の合うオタクだった。この“めぐりあい”は必然か？
届いたカットでは、オフィスカジュアルの衣服が乱れてしまい、豊満バスト＆ボディが露わとなったセクシーカットを拝むことが出来る。また白ランジェリー姿のまま寝息を立てる“すやぁ”カットや、シャワーシーンも収録されている。空見みあの“挑発的な視線”を感じ取れるデジタル写真集に仕上がっている。