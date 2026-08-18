“黒猫フェイス美女”、柔軟美ボディで魅せる最新デジタル写真集
ミスSPA!2025グランプリ受賞者3人の新作デジタル写真集が3作同時リリースとなった。本稿では『SPA!デジタル写真集 三木優彩「にゃんにゃんボディ」 』を誌面カットとともに紹介する。
【写真】“黒猫フェイス美女”。ネコ耳四つん這いポーズもかわいい！
三木優彩は、1999年大阪府生まれ。特技はクラシックバレエ、英語。趣味はゲーム、eスポーツ観戦。ミスSPA!2025グランプリ受賞を記念して作られた初のデジタル写真集『黒猫フェイスの柔軟美ボディ』が発売中だ。
本作では「猫グラビア」に挑戦！ ”しなやかなにゃんこボディ”を、猫カフェで大胆に引き出してみた!! 網タイツをあしらった水着カットが表紙に採用されているが、ページをめくるとにゃんとかわいいカットが豊富に収録されている。
清楚感溢れるお嬢様の様な衣装で、膝にネコを置いて笑顔を見せる愛嬌カットのほか、猫耳と尻尾を付けた“にゃんにゃんボディ”で誘惑をかましてくる！ 猫耳を外したら、もうそこにはセクシーなお姉さんがいて大好きになっ
てしまうにゃん！ お盆明けの仕事疲れを癒す、にゃんと素晴らしいデジタル写真集を堪能して！
【写真】“黒猫フェイス美女”。ネコ耳四つん這いポーズもかわいい！
三木優彩は、1999年大阪府生まれ。特技はクラシックバレエ、英語。趣味はゲーム、eスポーツ観戦。ミスSPA!2025グランプリ受賞を記念して作られた初のデジタル写真集『黒猫フェイスの柔軟美ボディ』が発売中だ。
清楚感溢れるお嬢様の様な衣装で、膝にネコを置いて笑顔を見せる愛嬌カットのほか、猫耳と尻尾を付けた“にゃんにゃんボディ”で誘惑をかましてくる！ 猫耳を外したら、もうそこにはセクシーなお姉さんがいて大好きになっ
てしまうにゃん！ お盆明けの仕事疲れを癒す、にゃんと素晴らしいデジタル写真集を堪能して！