有村架純×オダギリジョー、運命的な出会いから不倫関係“絶頂期”の写真公開 『さとこはいつも』
俳優の有村架純、石田ひかり、姫野花春がトリプル主演を務める映画『さとこはいつも』（9月18日公開）から、有村演じる西田沙都子と、オダギリジョー演じる村本の恋の始まりを捉えた場面写真4点が公開された。
【画像】沙都子と村本の“不倫デート”写真
本作は、沖田修一監督の長編映画デビュー20周年を記念した完全オリジナル作品。年齢も育った環境も異なる、同じ「さとこ」という名前を持つ3人の女性を描く。
初めての恋を持て余し、妄想を暴走させる中学3年生の中井聡子（姫野）、不倫も仕事もスランプ気味の映画配給会社社員・西田沙都子（有村）、子育てが一段落し、久しぶりに得た自分の時間の中で夢に目覚める飯島里子（石田）。それぞれが「自分の物語」を書き始めたことで、3人の人生が交差していく。
沙都子は、村本と不倫関係になって6年目を迎え、現在はすっかり倦怠期。今回公開されたのは、そんな2人が出会い、恋の“絶頂期”を迎えていた頃を収めた写真となる。
2人が出会ったのは、沙都子が勤める映画配給会社の忘年会。沙都子は、オフィスの玄関で首と胴体が真っ二つに折れたライオンの像を手に、慌てふためく村本と遭遇する。取引先の印刷会社に勤める村本の情けなくも愛嬌のある姿に、沙都子は次第に惹かれていく。しかし、村本には家族がいた。
公開された写真には、人目を忍んで訪れた動物との触れ合い施設でポニーに餌を与える2人や、ゴーカートではしゃぐ姿、青空の下でアイスクリームを頬張りながら他愛のない会話に花を咲かせるひとときなどが切り取られている。
後ろめたさを伴う関係でありながら、写真に収められたのは青春映画のような幸福感に満ちた時間。始まったばかりの恋を「これは運命かもしれない」と信じ、何をしても楽しかった2人の“恋の鮮度100％”の日々が映し出されている。
【画像】沙都子と村本の“不倫デート”写真
本作は、沖田修一監督の長編映画デビュー20周年を記念した完全オリジナル作品。年齢も育った環境も異なる、同じ「さとこ」という名前を持つ3人の女性を描く。
初めての恋を持て余し、妄想を暴走させる中学3年生の中井聡子（姫野）、不倫も仕事もスランプ気味の映画配給会社社員・西田沙都子（有村）、子育てが一段落し、久しぶりに得た自分の時間の中で夢に目覚める飯島里子（石田）。それぞれが「自分の物語」を書き始めたことで、3人の人生が交差していく。
2人が出会ったのは、沙都子が勤める映画配給会社の忘年会。沙都子は、オフィスの玄関で首と胴体が真っ二つに折れたライオンの像を手に、慌てふためく村本と遭遇する。取引先の印刷会社に勤める村本の情けなくも愛嬌のある姿に、沙都子は次第に惹かれていく。しかし、村本には家族がいた。
公開された写真には、人目を忍んで訪れた動物との触れ合い施設でポニーに餌を与える2人や、ゴーカートではしゃぐ姿、青空の下でアイスクリームを頬張りながら他愛のない会話に花を咲かせるひとときなどが切り取られている。
後ろめたさを伴う関係でありながら、写真に収められたのは青春映画のような幸福感に満ちた時間。始まったばかりの恋を「これは運命かもしれない」と信じ、何をしても楽しかった2人の“恋の鮮度100％”の日々が映し出されている。