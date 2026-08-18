実写『ルックバック』出口夏希＆蒔田彩珠のメイキング写真公開 秋田・にかほ市で四季を通じて撮影
漫画家・藤本タツキの同名作品を是枝裕和監督が実写映画化する『ルックバック』（9月11日公開）から、秋田県にかほ市で行われた撮影のメイキング写真とオフショットが公開された。
【画像】解禁となったメイキング写真＆オフショット
本作は、漫画の腕に絶対の自信を持つ藤野と、彼女に憧れながらも圧倒的な画力を秘めた京本の物語。漫画へのひたむきな思いで結ばれたふたりを、ある日思いもよらない出来事が襲う。原作と同様に、小学生時代から始まるふたりの13年間の軌跡を、繊細かつみずみずしく描き出す。
藤野役を出口夏希、京本役を蒔田彩珠が務め、子ども時代の藤野を七瀬ふうり、京本を岡田六花が演じる。『万引き家族』などで知られる是枝監督が、監督、脚本、編集を担当。藤本氏の作品が実写映画化されるのは今回が初となる。
撮影は秋田県にかほ市を中心に、四季を通じて行われた。今回公開された写真には、是枝監督を魅了したという雄大な雪景色をはじめ、同市の豊かな自然の中で撮影に臨むキャストたちの姿が収められている。
雪が降り積もる道を歩く出口と蒔田や、室内に差し込む柔らかな自然光の中で演技する七瀬と岡田の様子も。自然光の陰影が、作品の持つみずみずしく穏やかな空気を映し出している。
また、写真には真剣な表情で役と向き合う4人の姿に加え、撮影の合間に見せた表情も収録。藤野と京本がともに歩む13年間に寄り添うように移り変わる、にかほ市の四季や、撮影を通じて育まれたキャストたちの関係性がうかがえる内容となっている。
原作は、2021年に「少年ジャンプ＋」で公開され、『このマンガがすごい！2022』オトコ編で第1位を獲得。2024年には劇場アニメ化され、「第48回日本アカデミー賞」最優秀アニメーション作品賞を受賞した。
実写映画は、イタリア「第83回ベネチア国際映画祭」のコンペティション部門と、カナダ「第51回トロント国際映画祭」のスペシャル・プレゼンテーション部門への正式出品が決定している。
【画像】解禁となったメイキング写真＆オフショット
本作は、漫画の腕に絶対の自信を持つ藤野と、彼女に憧れながらも圧倒的な画力を秘めた京本の物語。漫画へのひたむきな思いで結ばれたふたりを、ある日思いもよらない出来事が襲う。原作と同様に、小学生時代から始まるふたりの13年間の軌跡を、繊細かつみずみずしく描き出す。
撮影は秋田県にかほ市を中心に、四季を通じて行われた。今回公開された写真には、是枝監督を魅了したという雄大な雪景色をはじめ、同市の豊かな自然の中で撮影に臨むキャストたちの姿が収められている。
雪が降り積もる道を歩く出口と蒔田や、室内に差し込む柔らかな自然光の中で演技する七瀬と岡田の様子も。自然光の陰影が、作品の持つみずみずしく穏やかな空気を映し出している。
また、写真には真剣な表情で役と向き合う4人の姿に加え、撮影の合間に見せた表情も収録。藤野と京本がともに歩む13年間に寄り添うように移り変わる、にかほ市の四季や、撮影を通じて育まれたキャストたちの関係性がうかがえる内容となっている。
原作は、2021年に「少年ジャンプ＋」で公開され、『このマンガがすごい！2022』オトコ編で第1位を獲得。2024年には劇場アニメ化され、「第48回日本アカデミー賞」最優秀アニメーション作品賞を受賞した。
実写映画は、イタリア「第83回ベネチア国際映画祭」のコンペティション部門と、カナダ「第51回トロント国際映画祭」のスペシャル・プレゼンテーション部門への正式出品が決定している。