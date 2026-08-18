千鳥・大悟が贈る『THE ONE SHOT』第3話＆第4話いよいよ配信！ ホリケンVS天竺川原、又吉VS国崎が対戦
お笑いコンビ千鳥・大悟がエグゼクティブプロデューサーを務める日本の「ディズニープラス」初となるオリジナルバラエティ番組『THE ONE SHOT』（ザ・ワンショット）から、8月19日より配信になる第3話＆第4話の場面写真と挑戦者たちのメイキング写真が公開された。
【写真】『THE ONE SHOT』第3話＆第4話の場面写真をチラ見せ！
本番組は、「映画」と「お笑い」を掛け合わせた、まったく新しいお笑いプロデュースバトル。大悟自らが選び抜いた芸人“8人”が、3ヵ月という期間の中で自ら脚本・監督を務めたショートフィルムを本気で制作。課せられたルールは、【作品の中に“1つ”だけボケを入れろ】――たったそれだけ。考え抜かれたフリと、たった1つのボケで競い合う、芸人たちの“真の力”が試される前代未聞の新たな大会がここに開幕する。初代THE ONE SHOT王者の称号“GOLDEN ONE SHOT”を掴み取るのは、一体誰だ――!?
この『THE ONE SHOT』の挑戦者として出場するのは、堀内健（ネプチューン）、秋山竜次（ロバート）、又吉直樹（ピース）、後藤淳平（ジャルジャル）、山内健司（かまいたち）、天竺川原、じろう（シソンヌ）、国崎和也（ランジャタイ）の8人。
配信2週目となる8月19日は、第3話・第4話が配信。ファイナルステージへの進出を賭けた、ノミネートステージの残り2試合が配信される。キングオブコント王者同士の戦いとなった第1話・第2話に続き、ボケだしたら止まらない、自由奔放に躍動するボケが持ち味のネプチューン堀内や、芥川賞作家として唯一無二の感性と視点を持つピース又吉。独特の世界観で予測不能なボケを繰り出す天竺川原、まさに奇想天外なカオスに見るものを引き込むランジャタイ国崎。といった、ボケの強者たちがまさかの名作を生み出す――!?
第3回戦の対戦カードは、【堀内健（ネプチューン）VS天竺川原】。想像を超える角度からのボケで、その場の空気を一気に自身の世界観に引き込んできた二人が手掛けたのは、腕っぷしは強いが空回りしがちな中年刑事が奮闘する刑事ドラマ『叶う』。毎日のお弁当を通して、父と娘の物語を紡ぎだすホームドラマ『パパのお弁当』。スタジオで2作品を見届けた挑戦者たちからは、「泣けた」「釜山国際映画祭の出品作品みたい、途中までは！」と、ONE SHOTのボケまでのフリとなる、物語のクオリティに心を奪われたという声も飛び出す。しかし、「あの後の最高の物語が…」と、ONE SHOTがあることで生まれる、これまで味わったことのない感情に困惑する姿も。独自の世界観を作り出してきた二人が生み出した、珠玉の物語に注目。
ノミネートステージ最終戦となる、第4話の対戦カードは、【又吉直樹（ピース）VS 国崎和也（ランジャタイ）】という、西の天才芸人と、東の奇妙奇天烈芸人という、勝敗の予測が不可能な対決が実現。芸人随一の文才をもつ又吉が描くのは、さぼってばかりの不良刑事と、ある女子高生の物語を描く、刑事ドラマ『正義を見る』。規格外のボケでルールやセオリーをぶち壊してきた国崎が作り上げたのは、ピアニストを目指す娘と、その家族が織りなすホームドラマ『空音』（ソラネ）。スタジオで二人の作品を見届けた挑戦者たちは「撮り方がうますぎる」「いろんな感情を揺さぶられる」と、称賛の声が上がる中、「ホンマにいらんかった」と、まさかのONE SHOTにスタジオも騒然。又吉は、相方の綾部にも注意されていたというある“クセ”についてのエピソードも披露する。予測不可能な二人の対決の結末は――。
そして今回、ノミネートステージで監督・脚本を務めた3人の挑戦者たちのショートフィルム制作の舞台裏に迫るメイキング映像も公開。第1弾は、堀内健、秋山竜二、じろうの三人の制作現場の様子を切り取った。慣れない監督業に挑戦し、数々の映画やドラマに出演をしてきた俳優陣と向き合う様子など、普段では見ることのできない三人の姿が収められている。本編と合わせて、ショートフィルムに本気で向き合う三人の姿を見届けてみては？
バラエティ番組『THE ONE SHOT』は、ディズニープラス スターにて独占配信中。
【写真】『THE ONE SHOT』第3話＆第4話の場面写真をチラ見せ！
本番組は、「映画」と「お笑い」を掛け合わせた、まったく新しいお笑いプロデュースバトル。大悟自らが選び抜いた芸人“8人”が、3ヵ月という期間の中で自ら脚本・監督を務めたショートフィルムを本気で制作。課せられたルールは、【作品の中に“1つ”だけボケを入れろ】――たったそれだけ。考え抜かれたフリと、たった1つのボケで競い合う、芸人たちの“真の力”が試される前代未聞の新たな大会がここに開幕する。初代THE ONE SHOT王者の称号“GOLDEN ONE SHOT”を掴み取るのは、一体誰だ――!?
配信2週目となる8月19日は、第3話・第4話が配信。ファイナルステージへの進出を賭けた、ノミネートステージの残り2試合が配信される。キングオブコント王者同士の戦いとなった第1話・第2話に続き、ボケだしたら止まらない、自由奔放に躍動するボケが持ち味のネプチューン堀内や、芥川賞作家として唯一無二の感性と視点を持つピース又吉。独特の世界観で予測不能なボケを繰り出す天竺川原、まさに奇想天外なカオスに見るものを引き込むランジャタイ国崎。といった、ボケの強者たちがまさかの名作を生み出す――!?
第3回戦の対戦カードは、【堀内健（ネプチューン）VS天竺川原】。想像を超える角度からのボケで、その場の空気を一気に自身の世界観に引き込んできた二人が手掛けたのは、腕っぷしは強いが空回りしがちな中年刑事が奮闘する刑事ドラマ『叶う』。毎日のお弁当を通して、父と娘の物語を紡ぎだすホームドラマ『パパのお弁当』。スタジオで2作品を見届けた挑戦者たちからは、「泣けた」「釜山国際映画祭の出品作品みたい、途中までは！」と、ONE SHOTのボケまでのフリとなる、物語のクオリティに心を奪われたという声も飛び出す。しかし、「あの後の最高の物語が…」と、ONE SHOTがあることで生まれる、これまで味わったことのない感情に困惑する姿も。独自の世界観を作り出してきた二人が生み出した、珠玉の物語に注目。
ノミネートステージ最終戦となる、第4話の対戦カードは、【又吉直樹（ピース）VS 国崎和也（ランジャタイ）】という、西の天才芸人と、東の奇妙奇天烈芸人という、勝敗の予測が不可能な対決が実現。芸人随一の文才をもつ又吉が描くのは、さぼってばかりの不良刑事と、ある女子高生の物語を描く、刑事ドラマ『正義を見る』。規格外のボケでルールやセオリーをぶち壊してきた国崎が作り上げたのは、ピアニストを目指す娘と、その家族が織りなすホームドラマ『空音』（ソラネ）。スタジオで二人の作品を見届けた挑戦者たちは「撮り方がうますぎる」「いろんな感情を揺さぶられる」と、称賛の声が上がる中、「ホンマにいらんかった」と、まさかのONE SHOTにスタジオも騒然。又吉は、相方の綾部にも注意されていたというある“クセ”についてのエピソードも披露する。予測不可能な二人の対決の結末は――。
そして今回、ノミネートステージで監督・脚本を務めた3人の挑戦者たちのショートフィルム制作の舞台裏に迫るメイキング映像も公開。第1弾は、堀内健、秋山竜二、じろうの三人の制作現場の様子を切り取った。慣れない監督業に挑戦し、数々の映画やドラマに出演をしてきた俳優陣と向き合う様子など、普段では見ることのできない三人の姿が収められている。本編と合わせて、ショートフィルムに本気で向き合う三人の姿を見届けてみては？
バラエティ番組『THE ONE SHOT』は、ディズニープラス スターにて独占配信中。