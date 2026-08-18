アリアナ・グランデ、復縁噂の元恋人とおそろいタトゥー インスタグラムで2ショットも
アリアナ・グランデが、このところ復縁が噂されているバックダンサーの元恋人、リッキー・アルバレスとお揃いのタトゥーを入れたようだ。
【写真】アリアナ・グランデ、2ショット投稿で元恋人リッキー・アルバレスと復縁を公表
7作目のスタジオ・アルバム『Eternal Sunshine』をひっさげ、ワールドツアー「The Eternal Sunshine Tour」を開催中のアリアナ。Just Jaredによると、ステージで演奏するアリアナの鎖骨の辺りに、「i do love you」とデザインされたタトゥーがあることをファンが発見したという。
リッキーも、昨年インスタグラムでシェアしたセルフィーにて、鎖骨の付近にアリアナとは異なるフォントで「i do love you」と記されたタトゥーが入っていることが確認できることから、おそろいで入れたものとみられる。
アリアナとリッキーは、2015年から2016年にかけて交際。破局後の2018年にリリースしたアリアナの楽曲「Thank U， Next」では、ビッグ・ショーンやピート・デヴィッドソン、マック・ミラーら元恋人と共に、リッキーにも言及。「リッキーについて歌った曲もある／今聴くと笑える」と歌っていた。
2人は今年6月から復縁が報じられ、7月にはコンサート中に「Thank U， Next」の歌詞を「リッキーについて歌った曲もある／今でも私の味方でいてくれるって分かってる」「リッキーについて歌った曲もある／今でもちょっとイケてる」「リッキーについて歌った曲もある／私たちはいつも戻る方法を見つけ出す」などと変えて歌う姿がキャッチされた。さらに7月4日の独立記念日は、アリアナの家族を含めてフロリダで一緒に祝ったと伝えられた。
さらに、アリアナは8月12日にインスタグラムで近況を報告した際、リッキーとみられる男性と写る2ショットや、ブレたミラーセルフィーを公開。これにより関係を公表したと報じられた。
引用：「アリアナ・グランデ」Instagram（＠arianagrande）
【写真】アリアナ・グランデ、2ショット投稿で元恋人リッキー・アルバレスと復縁を公表
7作目のスタジオ・アルバム『Eternal Sunshine』をひっさげ、ワールドツアー「The Eternal Sunshine Tour」を開催中のアリアナ。Just Jaredによると、ステージで演奏するアリアナの鎖骨の辺りに、「i do love you」とデザインされたタトゥーがあることをファンが発見したという。
アリアナとリッキーは、2015年から2016年にかけて交際。破局後の2018年にリリースしたアリアナの楽曲「Thank U， Next」では、ビッグ・ショーンやピート・デヴィッドソン、マック・ミラーら元恋人と共に、リッキーにも言及。「リッキーについて歌った曲もある／今聴くと笑える」と歌っていた。
2人は今年6月から復縁が報じられ、7月にはコンサート中に「Thank U， Next」の歌詞を「リッキーについて歌った曲もある／今でも私の味方でいてくれるって分かってる」「リッキーについて歌った曲もある／今でもちょっとイケてる」「リッキーについて歌った曲もある／私たちはいつも戻る方法を見つけ出す」などと変えて歌う姿がキャッチされた。さらに7月4日の独立記念日は、アリアナの家族を含めてフロリダで一緒に祝ったと伝えられた。
さらに、アリアナは8月12日にインスタグラムで近況を報告した際、リッキーとみられる男性と写る2ショットや、ブレたミラーセルフィーを公開。これにより関係を公表したと報じられた。
引用：「アリアナ・グランデ」Instagram（＠arianagrande）