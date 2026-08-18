閲覧注意！ 『マーターズ 4Kデジタルリマスター』過激描写を捉えた場面写真一挙解禁
フレンチホラー映画『マーターズ 4Kデジタルリマスター』より、過激すぎる場面写真8点が一挙解禁。あわせて、第2弾入場者特典も発表された。
【写真】見る覚悟はあるか？ 公開当時衝撃を与えた過激描写『マーターズ』場面写真（8点）
2008年のフランス公開以来、そのあまりの苛烈さで賛否両論を巻き起こしながらも、崇高さすら感じさせる衝撃の結末で観客を魅了してきた『マーターズ』。フレンチホラー・ムーブメントを象徴する一本にして、鬼才パスカル・ロジェ監督の最高傑作が、4Kデジタルリマスター版として甦る。
今回解禁されたのは、本作の中でも特に過激な描写を捉えた場面写真8点。いずれも閲覧注意の衝撃的なカットとなっている。
また、第1弾入場者特典として配布中の、即席出口入口による描き下ろしイラストをあしらったスペシャルリーフレットに続き、第2弾入場者特典として特製ステッカーの配布も決定した。8月21日より配布され、なくなり次第終了となる。
■『マーターズ 4Kデジタルリマスター』あらすじ
1970年初頭のフランス。行方不明だった少女リュシーは、傷だらけで衰弱しきった姿で路上を彷徨っているところを発見される。彼女は何者かによって長い間、監禁・拷問・虐待されており、そこから自力で脱出したのだった。だが、性的虐待の痕跡はなく、犯行の目的は不明のままであった…。
15年後のある朝、森に囲まれた平な一家の屋敷に、突然呼び鈴が鳴り響く。家主が扉を開けると、そこには猟銃を構えたリュシー（ミレーヌ・ジャンパノイ）の姿があった。自分を虐待した犯人をついに見つけたと確信した彼女は、復讐の引き金を引く。成すべきことを終えたリュシーから電話を受け、屋敷に向かった親友のアンナ（モルジャーナ・アラウィ）は、その惨状に思わず目を背ける。死体を処理し、立ち去ろうとする二人。しかし、そこで想像を絶する真実に直面することになる。
映画『マーターズ 4Kデジタルリマスター』は公開中。
【写真】見る覚悟はあるか？ 公開当時衝撃を与えた過激描写『マーターズ』場面写真（8点）
2008年のフランス公開以来、そのあまりの苛烈さで賛否両論を巻き起こしながらも、崇高さすら感じさせる衝撃の結末で観客を魅了してきた『マーターズ』。フレンチホラー・ムーブメントを象徴する一本にして、鬼才パスカル・ロジェ監督の最高傑作が、4Kデジタルリマスター版として甦る。
また、第1弾入場者特典として配布中の、即席出口入口による描き下ろしイラストをあしらったスペシャルリーフレットに続き、第2弾入場者特典として特製ステッカーの配布も決定した。8月21日より配布され、なくなり次第終了となる。
■『マーターズ 4Kデジタルリマスター』あらすじ
1970年初頭のフランス。行方不明だった少女リュシーは、傷だらけで衰弱しきった姿で路上を彷徨っているところを発見される。彼女は何者かによって長い間、監禁・拷問・虐待されており、そこから自力で脱出したのだった。だが、性的虐待の痕跡はなく、犯行の目的は不明のままであった…。
15年後のある朝、森に囲まれた平な一家の屋敷に、突然呼び鈴が鳴り響く。家主が扉を開けると、そこには猟銃を構えたリュシー（ミレーヌ・ジャンパノイ）の姿があった。自分を虐待した犯人をついに見つけたと確信した彼女は、復讐の引き金を引く。成すべきことを終えたリュシーから電話を受け、屋敷に向かった親友のアンナ（モルジャーナ・アラウィ）は、その惨状に思わず目を背ける。死体を処理し、立ち去ろうとする二人。しかし、そこで想像を絶する真実に直面することになる。
映画『マーターズ 4Kデジタルリマスター』は公開中。