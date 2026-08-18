Stray Kids、米「Billboard 200」9作連続1位を獲得！ 全世界史上最多記録を自ら更新
Stray Kidsが8月7日にリリースしたMini Album『THIS ＆ THAT』が、8月22日付の米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」の首位に輝き、9作連続初登場1位を記録。これにより前作SKZ IT TAPE『DO IT』で達成した「Billboard 200」8作連続1位という全世界初の記録を自ら更新し、さらに21世紀に同チャートで最も多くの1位を獲得したアーティストとなった。
【動画】映画『Stray Kids ： The dominATE Experience』予告編
フィジカルおよびデジタルアルバムの売上、ストリーミング再生数などを合算した「アルバムユニット」によって決定される米「Billboard 200」において、今作は36万9000ユニットを獲得。前作比25％増となり、発売初週の米国における自己最高記録を達成した。
通算記録として、米「Billboard 200」において9作品で1位を獲得したアーティストは、2020年代ではテイラー・スウィフトと並び、最多。歴代の全アーティストの中では、ビートルズに次ぎ、ローリング・ストーンズと肩を並べた。
Stray Kidsは、2022年にリリースしたMini Album『ODDINARY』で、米「Billboard 200」にて自身初の初登場1位を獲得。2024年にリリースしたアルバムSKZHOP HIPTAPE『合 (HOP)』では、「Billboard 200」初登場1位を6作連続で達成した世界初のアーティストとなり、当時の連続最多記録を樹立。さらに、2025年には、THE 4TH ALBUM『KARMA』と、SKZ IT TAPE『DO IT』で自らのの記録を立て続けに塗り替えた。そして今年、2026年初のリリースとなるMini Album『THIS ＆ THAT』で、自ら築き上げた連続1位記録を再び更新した。
また、韓国HANTEO CHARTにおいては、発売から1週間で328万9269枚の売り上げを記録。前作アルバム『DO IT』から約100万枚も売上枚数をアップさせ、発売初週でトリプルミリオンを達成した。
Stray Kidsは、8月29・30日の2日間にわたってMUFG STADIUM（国立競技場）にてライブを開催する。MUFG STADIUMでの単独ライブの開催は、海外男性アーティスト史上初となる。
日本公演は、MUFG STADIUMを皮切りに、9月5・6日のバンテリンドーム名古屋、9月19・20日の京セラドーム大阪、10月24日のみずほPayPayドーム福岡まで、7公演を開催し、計37万を動員する見込みだ。
フィジカルおよびデジタルアルバムの売上、ストリーミング再生数などを合算した「アルバムユニット」によって決定される米「Billboard 200」において、今作は36万9000ユニットを獲得。前作比25％増となり、発売初週の米国における自己最高記録を達成した。
通算記録として、米「Billboard 200」において9作品で1位を獲得したアーティストは、2020年代ではテイラー・スウィフトと並び、最多。歴代の全アーティストの中では、ビートルズに次ぎ、ローリング・ストーンズと肩を並べた。
Stray Kidsは、2022年にリリースしたMini Album『ODDINARY』で、米「Billboard 200」にて自身初の初登場1位を獲得。2024年にリリースしたアルバムSKZHOP HIPTAPE『合 (HOP)』では、「Billboard 200」初登場1位を6作連続で達成した世界初のアーティストとなり、当時の連続最多記録を樹立。さらに、2025年には、THE 4TH ALBUM『KARMA』と、SKZ IT TAPE『DO IT』で自らのの記録を立て続けに塗り替えた。そして今年、2026年初のリリースとなるMini Album『THIS ＆ THAT』で、自ら築き上げた連続1位記録を再び更新した。
また、韓国HANTEO CHARTにおいては、発売から1週間で328万9269枚の売り上げを記録。前作アルバム『DO IT』から約100万枚も売上枚数をアップさせ、発売初週でトリプルミリオンを達成した。
Stray Kidsは、8月29・30日の2日間にわたってMUFG STADIUM（国立競技場）にてライブを開催する。MUFG STADIUMでの単独ライブの開催は、海外男性アーティスト史上初となる。
日本公演は、MUFG STADIUMを皮切りに、9月5・6日のバンテリンドーム名古屋、9月19・20日の京セラドーム大阪、10月24日のみずほPayPayドーム福岡まで、7公演を開催し、計37万を動員する見込みだ。