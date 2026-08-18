高橋文哉、『ブルーロック』出演発表前に8LOOMメンバーと秘密の練習 綱啓永も参加していた
俳優の高橋文哉が8月14日から15日にかけて、実写映画『ブルーロック』の台湾公開を記念して現地を訪問。台北市内の4つの映画館で行われた舞台あいさつに計5回登壇し、「8LOOM（ブルーム）」のメンバーとサッカーを練習していたことなどを明かした。
【画像】実写映画『ブルーロック』台湾プロモーションツアーそのほかの写真
高橋は現地の言葉で、「皆さん、こんにちは。高橋文哉です。皆さんにお会いできてとてもうれしいです」とあいさつ。「台湾の皆さんが『ブルーロック』を愛してくれていると聞いて、絶対に行きたいと思っていました。今日は皆さんに会えてとてもうれしいです」と喜びを語った。
舞台あいさつでは、高橋が抽選で選ばれた観客の質問に答えるコーナーを実施。「潔世一以外に演じたい役は？」と聞かれると、「もちろん一番は潔ですが……絵心甚八ですかね」と、窪田正孝が演じるキャラクターを挙げた。さらに、絵心になりきって「才能の原石どもよ」と劇中のせりふを披露し、会場を沸かせた。
サッカーの練習中にあきらめそうになったことがあるかと問われると、「潔役をやらせていただくと決まってから、何度も心が折れそうになったことがありました」と告白。「練習を始めてすぐの頃は、実は全然楽しくなかったときもあって……（笑）。でも、困難に打ち勝つときには、楽しさは後からついてくるものだと、これまでの仕事の経験から学んでいたので、なんとか踏ん張りました」と振り返った。
さらに、チームVの御影玲王を演じる綱啓永について聞かれると、「『ブルーロック』のお話をいただいてから、まだ言えない期間があったんですが、そのときに僕が突然サッカーをしたいと言い出して、8LOOMのメンバーのうち5人くらいと、夜の公園で静かにボールを蹴っていたことがあるんです」と明かした。
8LOOMは、TBS系ドラマ『君の花になる』で高橋や綱らが演じた期間限定のボーイズグループ。高橋は「そこに綱くんもいました（笑）。この話は台湾が初出しです！」と語り、観客を喜ばせた。
最後には、人気漫画の実写化に挑んだ当時を振り返り、「不安やプレッシャー、期待など、いろいろなものを背負って挑みました」と回顧。「撮影をしていくにつれて、本当にたくさんの人に愛されている作品だと実感しました」と語った。
完成作については、「実写化できるのは僕たちしかいないと、自信を持って言える」と力を込め、「ぜひ何度でも映画館に会いに来てくれたらうれしいです。謝謝（ありがとうございます）」と締めくくった。
【画像】実写映画『ブルーロック』台湾プロモーションツアーそのほかの写真
高橋は現地の言葉で、「皆さん、こんにちは。高橋文哉です。皆さんにお会いできてとてもうれしいです」とあいさつ。「台湾の皆さんが『ブルーロック』を愛してくれていると聞いて、絶対に行きたいと思っていました。今日は皆さんに会えてとてもうれしいです」と喜びを語った。
サッカーの練習中にあきらめそうになったことがあるかと問われると、「潔役をやらせていただくと決まってから、何度も心が折れそうになったことがありました」と告白。「練習を始めてすぐの頃は、実は全然楽しくなかったときもあって……（笑）。でも、困難に打ち勝つときには、楽しさは後からついてくるものだと、これまでの仕事の経験から学んでいたので、なんとか踏ん張りました」と振り返った。
さらに、チームVの御影玲王を演じる綱啓永について聞かれると、「『ブルーロック』のお話をいただいてから、まだ言えない期間があったんですが、そのときに僕が突然サッカーをしたいと言い出して、8LOOMのメンバーのうち5人くらいと、夜の公園で静かにボールを蹴っていたことがあるんです」と明かした。
8LOOMは、TBS系ドラマ『君の花になる』で高橋や綱らが演じた期間限定のボーイズグループ。高橋は「そこに綱くんもいました（笑）。この話は台湾が初出しです！」と語り、観客を喜ばせた。
最後には、人気漫画の実写化に挑んだ当時を振り返り、「不安やプレッシャー、期待など、いろいろなものを背負って挑みました」と回顧。「撮影をしていくにつれて、本当にたくさんの人に愛されている作品だと実感しました」と語った。
完成作については、「実写化できるのは僕たちしかいないと、自信を持って言える」と力を込め、「ぜひ何度でも映画館に会いに来てくれたらうれしいです。謝謝（ありがとうございます）」と締めくくった。