工藤静香、“揚げない”ミニアメリカンドッグを手作り 完成までの様子＆レシピも公開「天才すぎる」
歌手の工藤静香が18日までにInstagramを更新。手作りのミニアメリカンドッグを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】工藤静香、“揚げない”ミニアメリカンドッグを手作り 完成後のショット（5枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿では手作りのミニアメリカンドッグを披露。「揚げないパターンなので、フライパンで三角に焼いて仕上げます！」と説明しつつ材料については「パン生地は 米粉 蕎麦粉 全粒粉 絹とうふ 塩 てんさい糖 オリーブ油 ベーキングパウダー」と解説。投稿の中で写真や動画では、調理過程やアメリカンドッグを焼く様子が収められている。
彼女の投稿にファンからは「ちょっとしたパーティーメニューですね」「わぁーヘルシーで美味しいそう!!」「可愛い」「揚げないっていいですね〜」などの声が相次いでいる。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）
【写真】工藤静香、“揚げない”ミニアメリカンドッグを手作り 完成後のショット（5枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿では手作りのミニアメリカンドッグを披露。「揚げないパターンなので、フライパンで三角に焼いて仕上げます！」と説明しつつ材料については「パン生地は 米粉 蕎麦粉 全粒粉 絹とうふ 塩 てんさい糖 オリーブ油 ベーキングパウダー」と解説。投稿の中で写真や動画では、調理過程やアメリカンドッグを焼く様子が収められている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）