滝沢眞規子48歳、ピラティス姿にネット騒然「スタイル抜群」「ステキ」「スゴすぎる」 3児の母
モデルの滝沢眞規子が18日までに自身のInstagramを更新。ピラティス姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】滝沢眞規子48歳、水着で解放感「スタイル抜群」（5枚）
昨年7月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女が誕生しており、これまでもSNSではトレーニング姿や手作り弁当、オフショットなどを次々と公開している。
そんな彼女が投稿したのは、トレーニングウェア姿でピラティスに励む様子を記録した動画。投稿の中で滝沢は「疲れてたり忙しいと今日は無理じゃないか？無理しなくていいんじゃないか？と思いつつ、そんな弱い自分を奮い立たせて行くとやっぱり気持ちがいい」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「スタイル抜群」「ステキ」「スゴすぎる」「さすが滝マキさんです」などの声が相次いだ。
引用：「滝沢眞規子」Instagram（@makikotakizawa）
【写真】滝沢眞規子48歳、水着で解放感「スタイル抜群」（5枚）
昨年7月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女が誕生しており、これまでもSNSではトレーニング姿や手作り弁当、オフショットなどを次々と公開している。
そんな彼女が投稿したのは、トレーニングウェア姿でピラティスに励む様子を記録した動画。投稿の中で滝沢は「疲れてたり忙しいと今日は無理じゃないか？無理しなくていいんじゃないか？と思いつつ、そんな弱い自分を奮い立たせて行くとやっぱり気持ちがいい」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「スタイル抜群」「ステキ」「スゴすぎる」「さすが滝マキさんです」などの声が相次いだ。
引用：「滝沢眞規子」Instagram（@makikotakizawa）