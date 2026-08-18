『VIVANT』監督から重大メッセージ「これで終わりなわけないじゃん」注目キャラの再登場示唆
『VIVANT 悪役会議室』が16日、日曜劇場『VIVANT』第14話放送後の23時からYouTubeで生配信され、“ジャイさん”こと福澤克雄監督から意味深なメッセージが寄せられた。（※以下ドラマの内容に触れています。ご了承の上、お読みください。）
【写真】新庄を愛したチョッキー タイ人俳優の素顔がイケメン
『VIVANT 悪役会議室』は、第1シーズンで乃木に粛清された悪役たちがラジオブースに集結し、第2シーズンの内容を非公式で“深掘り”＆“分析”する番組。
この日は初のゲストとして、第14話で死亡した新庄役の竜星涼が登場。第1シーズンで死亡した山本（迫田孝也）と同様、頭に天使の輪を乗せて現れた。
しかし、ワニズ（河内大和）が「死んでないでしょ、まだ？ 偽物でしょその輪っか」と言うと、ゴビ（馬場徹）も同調。視聴者の間でも“生存説”が浮上する中、新庄は「俺、すごい時間かけて腐敗メイクしましたよ」「逆に俺じゃなかったら誰なんだよと思って」と撮影の裏話を明かし、「（死亡確定）じゃなかったらここ来ないでしょ！」「みんな悲しんでくれよ！」とぼやいていた。
乃木（堺雅人）に拷問されるシーンの撮影については、「スケジュールは朝からてっぺん（深夜0時）って書いてあったんですよ。それ見た瞬間に『ああ、俺これ死ぬんだな』と思って」と振り返り、笑いを誘う。
実際には夕方頃には撮影が終了したそうだが、「この組の特徴として最初から最後までやる」と説明。どのシーンが使われるかは放送を見るまでは分からなかったといい、「最高の記憶にはなりました」と語っていた。
そして番組終盤、福澤監督から悪役会議室へメッセージが到着。そこには「14話は箸休めの回」「チョッキー これで終わりなわけないじゃん」と書かれており、新庄のタイ潜伏を支え、乃木の追及を受けた際に新庄への愛を打ち明けて話題となったチョッキーの再登場を示唆。
一方、新庄役の竜星は「僕が死んだの箸休めの回!? ジャイさーーーん」と絶叫。山本、ワニズ、ゴビの爆笑をさらっていた。
視聴者からも「箸休めwwwww」「あれで箸休めなのかｗｗｗｗ」「新庄が箸休め！？」「新庄が急に不憫www」などの反応や、「チョッキー何するんや？！」「確かにチョッキーまた活躍しそうだよね」「チョッキーまた会えるの嬉しい」といった声が寄せられた。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて毎週日曜21時放送。『VIVANT 悪役会議室』は、TBSラジオにて毎週日曜23時〜23時30分放送。「TBSラジオ公式」YouTubeでも生配信。
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『VIVANT 悪役会議室』は、第1シーズンで乃木に粛清された悪役たちがラジオブースに集結し、第2シーズンの内容を非公式で“深掘り”＆“分析”する番組。
しかし、ワニズ（河内大和）が「死んでないでしょ、まだ？ 偽物でしょその輪っか」と言うと、ゴビ（馬場徹）も同調。視聴者の間でも“生存説”が浮上する中、新庄は「俺、すごい時間かけて腐敗メイクしましたよ」「逆に俺じゃなかったら誰なんだよと思って」と撮影の裏話を明かし、「（死亡確定）じゃなかったらここ来ないでしょ！」「みんな悲しんでくれよ！」とぼやいていた。
乃木（堺雅人）に拷問されるシーンの撮影については、「スケジュールは朝からてっぺん（深夜0時）って書いてあったんですよ。それ見た瞬間に『ああ、俺これ死ぬんだな』と思って」と振り返り、笑いを誘う。
実際には夕方頃には撮影が終了したそうだが、「この組の特徴として最初から最後までやる」と説明。どのシーンが使われるかは放送を見るまでは分からなかったといい、「最高の記憶にはなりました」と語っていた。
そして番組終盤、福澤監督から悪役会議室へメッセージが到着。そこには「14話は箸休めの回」「チョッキー これで終わりなわけないじゃん」と書かれており、新庄のタイ潜伏を支え、乃木の追及を受けた際に新庄への愛を打ち明けて話題となったチョッキーの再登場を示唆。
一方、新庄役の竜星は「僕が死んだの箸休めの回!? ジャイさーーーん」と絶叫。山本、ワニズ、ゴビの爆笑をさらっていた。
視聴者からも「箸休めwwwww」「あれで箸休めなのかｗｗｗｗ」「新庄が箸休め！？」「新庄が急に不憫www」などの反応や、「チョッキー何するんや？！」「確かにチョッキーまた活躍しそうだよね」「チョッキーまた会えるの嬉しい」といった声が寄せられた。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて毎週日曜21時放送。『VIVANT 悪役会議室』は、TBSラジオにて毎週日曜23時〜23時30分放送。「TBSラジオ公式」YouTubeでも生配信。