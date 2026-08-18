宝塚歌劇団×LDH『HiGH＆LOW THE 戦国 LOVE&HATE』、水美舞斗、藤原樹、中島颯太らビジュアル解禁
宝塚歌劇団とLDH JAPANによるコラボレーション第5弾として11月に開催されるライブイベント『HiGH＆LOW THE 戦国 LOVE＆HATE』より、THE RAMPAGE・藤原樹と浦川翔平、FANTASTICS・中島颯太と堀夏喜の初参加など、出演するLDHアーティストの情報が発表となった。あわせて、宝塚歌劇団宙組・水美舞斗らのビジュアルも解禁された。
【写真】水美舞斗のカッコよくて麗しい姿も！ 『HiGH＆LOW THE 戦国 LOVE&HATE』先行解禁ビジュアル
本公演は、2024年に上演された戦国時代活劇『HiGH＆LOW THE 戦国』の続編でありつつ、新たな物語を描く、演劇と音楽を融合させたライブイベント。
このたび、前作『HiGH＆LOW THE 戦国』（2024）に出演し、水美舞斗演じる神洲崎 湧水（かみすざき ゆうすい）の側近で、絶対的な忠誠を誓いながら、その忠誠が"秘めた愛"へと昇華していくエモーショナルな役どころを演じた藤原樹（THE RAMPAGE）に加え、尊武国の将軍を支える忠義に厚い武将・白銀相生（しろがね そうしょう）を熱演し真っすぐな人物像で作品に力強さを与えた浦川翔平（THE RAMPAGE）の続投が決定。
また、『HiGH＆LOW THE 戦国』シリーズ初参加となる中島颯太・堀夏喜（FANTASTICS）、MA55IVE THE RAMPAGE、YUHI・AERON・KOTA（THE JET BOY BANGERZ）の出演も決定し、ライブ演出にも期待が高まる座組となった。果たしてどんな楽曲が披露されるのか、ここでしか見られないパフォーマンスに注目だ。
出演が決まった中島颯太は自身もこのシリーズを楽しみにしており、「心を込めて、演じ、歌わせていただきます」と期待を寄せ、堀夏喜は「新たな試みを続け多くの反響を呼んでいるこのシリーズに更なる追い風を吹かせられるよう尽力したい」と意気込みを語った。前作から「戦国」シリーズを背負う形となった藤原樹、浦川翔平はそれぞれ再び作品に参加できる喜びと、本公演ならではの新たなエンタテインメントへの期待を語り、続編でありながらも新しい試みとなる本公演への熱い思いを語った。
さらに今回、出演者5名（水美舞斗、藤原樹、浦川翔平、中島颯太、堀夏喜）のビジュアルが先行解禁。燕尾服を各々のスタイルで着崩した洗練されたビジュアルとなっており、宝塚歌劇団の公演時とは異なる雰囲気で、本公演ならではの姿を見せる水美舞斗のビジュアルは必見だ。
『HiGH＆LOW THE 戦国 LOVE＆HATE』は、11月18日・19日東京・有明アリーナにて開催。
※藤原樹、浦川翔平、中島颯太、堀夏喜コメント全文は以下の通り
【コメント全文】
◆藤原樹（THE RAMPAGE）
2年ぶりに「HiGH＆LOW THE 戦国」の世界に戻って来られることを、とても嬉しく思います。そして、宝塚の皆様と再び同じ舞台に立てることを光栄に思います。前作で命を落とした弦流が、どのような形で再び皆様の前に現れるのか…。舞台とライブが融合した、誰も観たことのないエンタテインメントをぜひ会場で体感してください。
◆浦川翔平（THE RAMPAGE）
以前「HiGH＆LOW THE 戦国」の舞台に立たせていただき、またアリーナという舞台で、新しい世界観の中で生きられることを嬉しく思います！ここでしか味わうことの出来ない、LIVEと演劇が融合したエンタテインメントをぜひ皆様にも楽しんでいただきたいです！
◆中島颯太（FANTASTICS）
「HiGH＆LOW THE 戦国」シリーズに初参加させていただきます。このシリーズを楽しみにされているたくさんのファンのみなさんがいらっしゃいます。僕もその1人です。だからこそしっかりと自分の人生に落とし込み心を込めて、演じ、歌わせていただきます。宝塚歌劇団のみなさんと共に素敵な作品を作れることを楽しみにしております。
◆堀夏喜（FANTASTICS）
この度「HiGH＆LOW THE 戦国 LOVE＆HATE」にて「HiGH＆LOW THE 戦国」シリーズに初めて参加させていただくこととなりました。新たな試みを続け多くの反響を呼んでいるこのシリーズに更なる追い風を吹かせられるよう尽力したいと思っています。
【写真】水美舞斗のカッコよくて麗しい姿も！ 『HiGH＆LOW THE 戦国 LOVE&HATE』先行解禁ビジュアル
本公演は、2024年に上演された戦国時代活劇『HiGH＆LOW THE 戦国』の続編でありつつ、新たな物語を描く、演劇と音楽を融合させたライブイベント。
また、『HiGH＆LOW THE 戦国』シリーズ初参加となる中島颯太・堀夏喜（FANTASTICS）、MA55IVE THE RAMPAGE、YUHI・AERON・KOTA（THE JET BOY BANGERZ）の出演も決定し、ライブ演出にも期待が高まる座組となった。果たしてどんな楽曲が披露されるのか、ここでしか見られないパフォーマンスに注目だ。
出演が決まった中島颯太は自身もこのシリーズを楽しみにしており、「心を込めて、演じ、歌わせていただきます」と期待を寄せ、堀夏喜は「新たな試みを続け多くの反響を呼んでいるこのシリーズに更なる追い風を吹かせられるよう尽力したい」と意気込みを語った。前作から「戦国」シリーズを背負う形となった藤原樹、浦川翔平はそれぞれ再び作品に参加できる喜びと、本公演ならではの新たなエンタテインメントへの期待を語り、続編でありながらも新しい試みとなる本公演への熱い思いを語った。
さらに今回、出演者5名（水美舞斗、藤原樹、浦川翔平、中島颯太、堀夏喜）のビジュアルが先行解禁。燕尾服を各々のスタイルで着崩した洗練されたビジュアルとなっており、宝塚歌劇団の公演時とは異なる雰囲気で、本公演ならではの姿を見せる水美舞斗のビジュアルは必見だ。
『HiGH＆LOW THE 戦国 LOVE＆HATE』は、11月18日・19日東京・有明アリーナにて開催。
※藤原樹、浦川翔平、中島颯太、堀夏喜コメント全文は以下の通り
【コメント全文】
◆藤原樹（THE RAMPAGE）
2年ぶりに「HiGH＆LOW THE 戦国」の世界に戻って来られることを、とても嬉しく思います。そして、宝塚の皆様と再び同じ舞台に立てることを光栄に思います。前作で命を落とした弦流が、どのような形で再び皆様の前に現れるのか…。舞台とライブが融合した、誰も観たことのないエンタテインメントをぜひ会場で体感してください。
◆浦川翔平（THE RAMPAGE）
以前「HiGH＆LOW THE 戦国」の舞台に立たせていただき、またアリーナという舞台で、新しい世界観の中で生きられることを嬉しく思います！ここでしか味わうことの出来ない、LIVEと演劇が融合したエンタテインメントをぜひ皆様にも楽しんでいただきたいです！
◆中島颯太（FANTASTICS）
「HiGH＆LOW THE 戦国」シリーズに初参加させていただきます。このシリーズを楽しみにされているたくさんのファンのみなさんがいらっしゃいます。僕もその1人です。だからこそしっかりと自分の人生に落とし込み心を込めて、演じ、歌わせていただきます。宝塚歌劇団のみなさんと共に素敵な作品を作れることを楽しみにしております。
◆堀夏喜（FANTASTICS）
この度「HiGH＆LOW THE 戦国 LOVE＆HATE」にて「HiGH＆LOW THE 戦国」シリーズに初めて参加させていただくこととなりました。新たな試みを続け多くの反響を呼んでいるこのシリーズに更なる追い風を吹かせられるよう尽力したいと思っています。