明日の『風、薫る』“シマケン”佐野晶哉、“りん”見上愛にある思いを語り出す
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第21週「定めと選択」（第103回）が8月19日に放送される。
【写真】太田光が身寄りのない男・平蔵を演じる『風、薫る』第103回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第103回あらすじ
りんはシマケン（佐野晶哉）を心配して自宅を訪ねる。りんの仕事が順調な様子を見て、シマケンはある思いを語り出す。
一方の直美は、身寄りのない平蔵（太田光）の派出看護に向かうが、意外な言葉を投げかけられる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】太田光が身寄りのない男・平蔵を演じる『風、薫る』第103回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第103回あらすじ
りんはシマケン（佐野晶哉）を心配して自宅を訪ねる。りんの仕事が順調な様子を見て、シマケンはある思いを語り出す。
一方の直美は、身寄りのない平蔵（太田光）の派出看護に向かうが、意外な言葉を投げかけられる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。