成宮寛貴VS青木マッチョ、車内で壮絶バトル！ 『藁にもすがる獣たち』迫力の本編映像解禁
鈴鹿央士主演の映画『藁（わら）にもすがる獣（けもの）たち』より、成宮寛貴VS青木マッチョの死闘を捉えた本編映像と場面写真が解禁された。
【動画】成宮寛貴VS青木マッチョの壮絶バトル！ 映画『藁にもすがる獣たち』本編映像解禁
本作は、曽根圭介の同名小説を、城定秀夫監督と脚本家・小林靖子の初タッグで映画化したループ型ノンストップ・サスペンス。偶然見つけた1億円をきっかけに、出会うはずのなかった人々の運命が複雑に交錯し、金に取り憑かれた“獣”へと変貌していく姿を描く。
第30回富川ファンタスティック国際映画祭（BIFAN）でワールドプレミア上映され、絶賛を浴びた本作。さらに、カナダで開催された第30回ファンタジア国際映画祭の長編コンペティション部門にも正式出品され、最優秀編集賞を受賞するなど、海外で高い評価を獲得している。
解禁された本編映像では、郷田組の組長から借りた金を返せず後がない不良警官・江波戸（成宮）と、そんな江波戸を執拗に追いかける、組長が飼いならす凶暴なフィジカルモンスター・エリンギ（青木）による命がけの攻防戦が映し出されている。
狭い車内で首を激しく絞め上げられ、絶体絶命の状況に陥る江波戸。必死の抵抗を見せる江波戸の凄まじい執念と、エリンギの圧倒的なパワーが激突する中、江波戸の舎弟でもある組員・デメキン（二ノ宮隆太郎）の運転で、一時はエリンギを振り切ったかに思われたが――。
安心したのも束の間、なんとエリンギは走って車を猛追。人類最速と言われるウサイン・ボルトが記録した最高時速約45kmをも上回る、人間離れした超絶スピードで疾走する車体へ飛び乗るエリンギ。規格外すぎるエリンギの追撃に対し、車内の江波戸とデメキンは恐怖と混乱で大絶叫。果たして、彼らの命がけの死闘はどんな結末を迎えるのか。
あわせて解禁された場面写真では、圧倒的な威圧感を放つエリンギが一切の容赦なく江波戸の喉元を締め上げる瞬間が捉えられている。車内で顔をゆがませながら必死に抗う江波戸の表情とともに、緊張感がダイレクトに伝わる迫力満点のカットとなっている。
映画『藁にもすがる獣たち』は、9月25日より全国公開。
【動画】成宮寛貴VS青木マッチョの壮絶バトル！ 映画『藁にもすがる獣たち』本編映像解禁
本作は、曽根圭介の同名小説を、城定秀夫監督と脚本家・小林靖子の初タッグで映画化したループ型ノンストップ・サスペンス。偶然見つけた1億円をきっかけに、出会うはずのなかった人々の運命が複雑に交錯し、金に取り憑かれた“獣”へと変貌していく姿を描く。
解禁された本編映像では、郷田組の組長から借りた金を返せず後がない不良警官・江波戸（成宮）と、そんな江波戸を執拗に追いかける、組長が飼いならす凶暴なフィジカルモンスター・エリンギ（青木）による命がけの攻防戦が映し出されている。
狭い車内で首を激しく絞め上げられ、絶体絶命の状況に陥る江波戸。必死の抵抗を見せる江波戸の凄まじい執念と、エリンギの圧倒的なパワーが激突する中、江波戸の舎弟でもある組員・デメキン（二ノ宮隆太郎）の運転で、一時はエリンギを振り切ったかに思われたが――。
安心したのも束の間、なんとエリンギは走って車を猛追。人類最速と言われるウサイン・ボルトが記録した最高時速約45kmをも上回る、人間離れした超絶スピードで疾走する車体へ飛び乗るエリンギ。規格外すぎるエリンギの追撃に対し、車内の江波戸とデメキンは恐怖と混乱で大絶叫。果たして、彼らの命がけの死闘はどんな結末を迎えるのか。
あわせて解禁された場面写真では、圧倒的な威圧感を放つエリンギが一切の容赦なく江波戸の喉元を締め上げる瞬間が捉えられている。車内で顔をゆがませながら必死に抗う江波戸の表情とともに、緊張感がダイレクトに伝わる迫力満点のカットとなっている。
映画『藁にもすがる獣たち』は、9月25日より全国公開。