矢吹奈子、声優初挑戦の『縁の手紙』で日本語版主題歌担当 訳詞も手掛ける三役
韓国アニメ映画『縁の手紙』より、日本語吹替版で主人公ソリ役を務める矢吹奈子が日本語版吹替版主題歌「Your Letter - Japanese Ver.」の歌唱および日本語訳詞を担当することが発表。併せて、矢吹の韓国でのレコーディング＆コメント映像が解禁されたほか、同主題歌のMVが19日20時より解禁されることが明らかとなった。
【動画】矢吹奈子の韓国でのレコーディング＆コメント映像
本作は、手紙がつなぐ奇跡を描いた、謎めいた青春ストーリー。第26回プチョン国際アニメーション映画祭で審査員特別賞・技術賞・音楽賞の3冠を達成した。
物語の舞台は転校先の学校。心を閉ざしていた主人公ソリが、差出人不明の手紙を見つけたことから運命が動き出す。手紙に記されたヒントを頼りに、新しい友達に出会い、成長していく―。
吹替版には、HKT48、日韓合同グループIZ*ONE 出身で声優初挑戦となる矢吹奈子が主人公ソリ役、実力派声優の小野賢章が同級生の少年ドンスン役で出演する。
この度、日本語版吹替版主題歌「Your Letter - Japanese Ver.」の歌唱および日本語訳詞を、矢吹が担当することが決定。韓国で行なわれたレコーディング映像と矢吹からのコメント映像が解禁された。
矢吹にとってHKT48卒業以来初となるレコーディングは、思い出深い韓国にて収録。韓国でのレコーディングは、IZ*ONEでの活動以来5年ぶりとなる。日本語訳詞にも初めて挑戦するなど異例尽くしの試みになったが、日韓両国でのグローバルな活動で培った豊かな表現力と語学センスを遺憾なく発揮。原曲へのリスペクトを込めつつ、彼女にしか紡げない繊細でエモーショナルな日本語歌詞と、一段と磨きのかかった歌声を届けている。
コメント映像で、矢吹は今回のレコーディングについて「耳で韓国語のディレクションを聞きながら、同時に日本語での歌唱を進められたのは、韓国語がわかるからこそ」と、自身のキャリアが強みになったことを明かす。レコーディングは5時間にもおよんだが「貴重な経験だったし楽しくできました」とほほえみ、出来を問われると「期待を込めて100点満点！」ときっぱり答えた。
渡韓時には、現地で共に活動していたIZ*ONEのメンバーと再会し、刺激を受けたエピソードも披露。互いに励まし合ったことでリラックスして臨めたと振り返る。
初挑戦となった訳詞作業では、音の響きを意識しつつも作品のメッセージ性を損なわないよう苦心したと告白。「言葉をぎゅうぎゅうに詰め込みながら音を作り直す作業は大変でしたが、曲を聴くだけで作品の世界観が伝わるものに仕上がりました」と、達成感をにじませた。
日本版主題歌MVは、本邦初公開シーンを含む本編アニメーション映像に、矢吹がつづった歌詞とさわやかな歌声が重なり、作品の世界観を存分に味わえるスペシャルな映像となっている。8月19日20時より解禁される予定だ。
また今回、9月4日に東京・グランドシネマサンシャイン池袋で完成披露上映会を実施することが決定。当日はソリ役の矢吹、ドンスン役の小野に加え、劇中で謎の少年・ホヨンの声を担当した追加キャストの梅田修一朗も登壇。3人の豪華キャスト陣が、日本での公開を盛り上げる。
さらに、日本語字幕版での上映も決定。オリジナル版では韓国の人気デュオAKMUのイ・スヒョンが主演を務めており、彼女が命を吹き込むソリのフレッシュな演技を楽しむことができる。イ・スヒョンが歌うオリジナル版主題歌は、韓国で爆発的な反響を呼び、著名人によるカバーが相次ぐなど「韓国アニメ界の新たな名曲」と評されている。
アニメ映画『縁の手紙』は、9月25日より全国公開。
【動画】矢吹奈子の韓国でのレコーディング＆コメント映像
本作は、手紙がつなぐ奇跡を描いた、謎めいた青春ストーリー。第26回プチョン国際アニメーション映画祭で審査員特別賞・技術賞・音楽賞の3冠を達成した。
吹替版には、HKT48、日韓合同グループIZ*ONE 出身で声優初挑戦となる矢吹奈子が主人公ソリ役、実力派声優の小野賢章が同級生の少年ドンスン役で出演する。
この度、日本語版吹替版主題歌「Your Letter - Japanese Ver.」の歌唱および日本語訳詞を、矢吹が担当することが決定。韓国で行なわれたレコーディング映像と矢吹からのコメント映像が解禁された。
矢吹にとってHKT48卒業以来初となるレコーディングは、思い出深い韓国にて収録。韓国でのレコーディングは、IZ*ONEでの活動以来5年ぶりとなる。日本語訳詞にも初めて挑戦するなど異例尽くしの試みになったが、日韓両国でのグローバルな活動で培った豊かな表現力と語学センスを遺憾なく発揮。原曲へのリスペクトを込めつつ、彼女にしか紡げない繊細でエモーショナルな日本語歌詞と、一段と磨きのかかった歌声を届けている。
コメント映像で、矢吹は今回のレコーディングについて「耳で韓国語のディレクションを聞きながら、同時に日本語での歌唱を進められたのは、韓国語がわかるからこそ」と、自身のキャリアが強みになったことを明かす。レコーディングは5時間にもおよんだが「貴重な経験だったし楽しくできました」とほほえみ、出来を問われると「期待を込めて100点満点！」ときっぱり答えた。
渡韓時には、現地で共に活動していたIZ*ONEのメンバーと再会し、刺激を受けたエピソードも披露。互いに励まし合ったことでリラックスして臨めたと振り返る。
初挑戦となった訳詞作業では、音の響きを意識しつつも作品のメッセージ性を損なわないよう苦心したと告白。「言葉をぎゅうぎゅうに詰め込みながら音を作り直す作業は大変でしたが、曲を聴くだけで作品の世界観が伝わるものに仕上がりました」と、達成感をにじませた。
日本版主題歌MVは、本邦初公開シーンを含む本編アニメーション映像に、矢吹がつづった歌詞とさわやかな歌声が重なり、作品の世界観を存分に味わえるスペシャルな映像となっている。8月19日20時より解禁される予定だ。
また今回、9月4日に東京・グランドシネマサンシャイン池袋で完成披露上映会を実施することが決定。当日はソリ役の矢吹、ドンスン役の小野に加え、劇中で謎の少年・ホヨンの声を担当した追加キャストの梅田修一朗も登壇。3人の豪華キャスト陣が、日本での公開を盛り上げる。
さらに、日本語字幕版での上映も決定。オリジナル版では韓国の人気デュオAKMUのイ・スヒョンが主演を務めており、彼女が命を吹き込むソリのフレッシュな演技を楽しむことができる。イ・スヒョンが歌うオリジナル版主題歌は、韓国で爆発的な反響を呼び、著名人によるカバーが相次ぐなど「韓国アニメ界の新たな名曲」と評されている。
アニメ映画『縁の手紙』は、9月25日より全国公開。