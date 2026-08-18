矢吹奈子、HKT48卒業以来初のレコーディング・IZ*ONE活動以来5年ぶりの韓国で実施 声優・日本語版主題歌・訳詞担当で異例の3役【縁の手紙】
【モデルプレス＝2026/08/18】女優の矢吹奈子が、9月25日公開の海外劇場アニメーション映画『縁の手紙』（読み方：えんのてがみ）の日本語版吹替板主題歌「Your Letter - Japanese Ver.」の歌唱および日本語訳詞を担当することが決定した。
【写真】元アイドル25歳美人女優、IZ*ONE活動以来5年ぶり韓国でのレコーディング風景
韓国語オリジナル版主題歌「Your Letter」を、原曲のメロディーはそのままに、日本語吹替版のために矢吹が歌唱・日本語訳詞まで担う今回の特別プロジェクト。HKT48卒業以来初となるファン待望のレコーディングは、矢吹にとっても思い出深い韓国に渡って行われた。韓国でのレコーディングは、IZ*ONEでの活動以来5年ぶり。他アーティスト楽曲の日本語訳詞には初の挑戦となるなど異例尽くしの試みになったが、日韓両国でのグローバルな活動で培った豊かな表現力と語学センスを遺憾なく発揮。原曲へのリスペクトを込めつつ、彼女にしか紡げない繊細でエモーショナルな日本語歌詞と、一段と磨きのかかった歌声を届けている。
矢吹が韓国で挑んだレコーディング風景の特別映像を公開。本人からのコメント映像もあわせて初解禁となった。韓国での活動経験を存分に生かしたレコーディングについて聞かれた矢吹は、「耳で韓国語のディレクションを聞きながら、同時に日本語での歌唱を進められたのは、韓国語がわかるからこそ」と自身のキャリアが強みになったことを明かした。
レコーディングは5時間にもおよんだが、疲れを感じさせなかった矢吹。手ごたえを問われると「期待を込めて100点満点！」と笑顔を見せた。渡韓時には、現地で共に活動していたIZ*ONEのメンバーと再会し、刺激を受けたエピソードを披露。互いに励まし合ったことでリラックスして臨めたと振り返りる。矢吹の渡韓を機にIZ*ONEメンバーが再集結したことは、SNSを中心に話題にもなった。
初挑戦となった訳詞作業では、音の響きを意識しつつも作品のメッセージ性を損なわないよう苦心したと告白。「言葉をぎゅうぎゅうに詰め込みながら音を作り直す作業は大変でしたが、曲を聴くだけで作品の世界観が伝わるものに仕上がりました」と達成感たっぷりに語った。作品について「日本版吹替を担当できたこと自体に強い縁を感じる」と改めて語る矢吹。「ソリの心情や生活には自分と重なる部分が多く、観ることで大切な人を思い浮かべられる作品です。この人をずっと大事にしたいなと感じながら観ていただけたらうれしいです」とメッセージを寄せた。
さらに、矢吹が歌う日本語吹替版主題歌「Your Letter - Japanese Ver.」のミュージックビデオが8月19日20時に本アップとなる。本邦初公開シーンを含む『縁の手紙』の本編アニメーション映像に、矢吹が綴った歌詞と爽やかな歌声が重なり、作品の世界観を存分に味わえるスペシャルな映像となっている。MVは、矢吹が声を演じる主人公・ソリが、机の中から不思議な手紙を見つける印象的な本編シーンからスタート。転校先で不安を抱えるソリが手紙に導かれ、同級生のドンスンや新たな友人たちと出会っていく姿が描かれる。さらに、夜空を焦がす火事の風景、真剣な表情でアーチェリーの弓を引くドンスン、そして何かを決意したような表情を浮かべるソリなど、ドラマチックなシーンも次々と登場。映画公開への期待がますます高まる映像に仕上がっている。
9月25日の公開にさきがけて、4日に東京・グランドシネマサンシャイン池袋で完成披露上映会の実施が決定。当日はソリ役の矢吹、ドンスン役の小野賢章に加え、劇中で謎の少年・ホヨンの声を担当した追加キャストの梅田修一朗も登壇。3人の豪華キャスト陣が、日本での公開を盛り上げる。
また、韓国語オリジナル版『縁の手紙』の「日本語字幕版」上映も決定。オリジナル版では韓国の人気デュオAKMUのイ・スヒョンが主演を務め、彼女が命を吹き込むソリのフレッシュな演技を楽しむことができる。また、スヒョンが歌うオリジナル版主題歌は、韓国で爆発的な反響を呼び、著名人によるカバーが相次ぐ「韓国アニメ界の新たな名曲」と評されている。（modelpress編集部）
友人をかばったことでいじめの標的となり、田舎の学校へ転校することになった少女・ソリ。 新しい環境になじめず、心を閉ざしていた彼女は、ある日、机の中に隠された不思議な手紙を見つける。 そこには、新しい学校で過ごすためのヒントと、「続きを探してみて」という謎めいた言葉が書かれていた。 その言葉に導かれて出会ったのは、ぶっきらぼうな同級生のドンスン。差出人を知っているという彼とともに手紙の続きを探していくうちに、手紙に込められた「本当のメッセージ」が明らかになっていく。
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【写真】元アイドル25歳美人女優、IZ*ONE活動以来5年ぶり韓国でのレコーディング風景
◆矢吹奈子、HKT48卒業以来初のレコーディング
韓国語オリジナル版主題歌「Your Letter」を、原曲のメロディーはそのままに、日本語吹替版のために矢吹が歌唱・日本語訳詞まで担う今回の特別プロジェクト。HKT48卒業以来初となるファン待望のレコーディングは、矢吹にとっても思い出深い韓国に渡って行われた。韓国でのレコーディングは、IZ*ONEでの活動以来5年ぶり。他アーティスト楽曲の日本語訳詞には初の挑戦となるなど異例尽くしの試みになったが、日韓両国でのグローバルな活動で培った豊かな表現力と語学センスを遺憾なく発揮。原曲へのリスペクトを込めつつ、彼女にしか紡げない繊細でエモーショナルな日本語歌詞と、一段と磨きのかかった歌声を届けている。
◆矢吹奈子、韓国でのレコーディング風景＆コメント映像公開
矢吹が韓国で挑んだレコーディング風景の特別映像を公開。本人からのコメント映像もあわせて初解禁となった。韓国での活動経験を存分に生かしたレコーディングについて聞かれた矢吹は、「耳で韓国語のディレクションを聞きながら、同時に日本語での歌唱を進められたのは、韓国語がわかるからこそ」と自身のキャリアが強みになったことを明かした。
レコーディングは5時間にもおよんだが、疲れを感じさせなかった矢吹。手ごたえを問われると「期待を込めて100点満点！」と笑顔を見せた。渡韓時には、現地で共に活動していたIZ*ONEのメンバーと再会し、刺激を受けたエピソードを披露。互いに励まし合ったことでリラックスして臨めたと振り返りる。矢吹の渡韓を機にIZ*ONEメンバーが再集結したことは、SNSを中心に話題にもなった。
初挑戦となった訳詞作業では、音の響きを意識しつつも作品のメッセージ性を損なわないよう苦心したと告白。「言葉をぎゅうぎゅうに詰め込みながら音を作り直す作業は大変でしたが、曲を聴くだけで作品の世界観が伝わるものに仕上がりました」と達成感たっぷりに語った。作品について「日本版吹替を担当できたこと自体に強い縁を感じる」と改めて語る矢吹。「ソリの心情や生活には自分と重なる部分が多く、観ることで大切な人を思い浮かべられる作品です。この人をずっと大事にしたいなと感じながら観ていただけたらうれしいです」とメッセージを寄せた。
◆矢吹奈子が歌う主題歌MV解禁
さらに、矢吹が歌う日本語吹替版主題歌「Your Letter - Japanese Ver.」のミュージックビデオが8月19日20時に本アップとなる。本邦初公開シーンを含む『縁の手紙』の本編アニメーション映像に、矢吹が綴った歌詞と爽やかな歌声が重なり、作品の世界観を存分に味わえるスペシャルな映像となっている。MVは、矢吹が声を演じる主人公・ソリが、机の中から不思議な手紙を見つける印象的な本編シーンからスタート。転校先で不安を抱えるソリが手紙に導かれ、同級生のドンスンや新たな友人たちと出会っていく姿が描かれる。さらに、夜空を焦がす火事の風景、真剣な表情でアーチェリーの弓を引くドンスン、そして何かを決意したような表情を浮かべるソリなど、ドラマチックなシーンも次々と登場。映画公開への期待がますます高まる映像に仕上がっている。
◆矢吹奈子ら、豪華キャストによる完成披露上映会実施
9月25日の公開にさきがけて、4日に東京・グランドシネマサンシャイン池袋で完成披露上映会の実施が決定。当日はソリ役の矢吹、ドンスン役の小野賢章に加え、劇中で謎の少年・ホヨンの声を担当した追加キャストの梅田修一朗も登壇。3人の豪華キャスト陣が、日本での公開を盛り上げる。
◆イ・スヒョンら、韓国語オリジナルキャストの字幕版も上映
また、韓国語オリジナル版『縁の手紙』の「日本語字幕版」上映も決定。オリジナル版では韓国の人気デュオAKMUのイ・スヒョンが主演を務め、彼女が命を吹き込むソリのフレッシュな演技を楽しむことができる。また、スヒョンが歌うオリジナル版主題歌は、韓国で爆発的な反響を呼び、著名人によるカバーが相次ぐ「韓国アニメ界の新たな名曲」と評されている。（modelpress編集部）
◆映画「縁の手紙」
友人をかばったことでいじめの標的となり、田舎の学校へ転校することになった少女・ソリ。 新しい環境になじめず、心を閉ざしていた彼女は、ある日、机の中に隠された不思議な手紙を見つける。 そこには、新しい学校で過ごすためのヒントと、「続きを探してみて」という謎めいた言葉が書かれていた。 その言葉に導かれて出会ったのは、ぶっきらぼうな同級生のドンスン。差出人を知っているという彼とともに手紙の続きを探していくうちに、手紙に込められた「本当のメッセージ」が明らかになっていく。
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