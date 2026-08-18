中村倫也、大ファンの『ひつじのショーン』映画ショーンバサダーに就任「しっかりと魅力を届けていきたい」
アニメ「ひつじのショーン」シリーズの大ファンである俳優の中村倫也が、長編映画最新作『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』の魅力を届ける「映画ショーンバサダー」に就任。中村のコメント映像や、ショーンから直々に任命書を受け取る映像が、本予告映像、場面写真7点と共に到着した。
【動画】中村倫也、映画ショーンバサダーに就任！
中村とショーンの出会いは約20年前。「言葉がなくても世界中に伝わるすごさや、大好きな動物たちの愛らしさ、コミカルでユニークな魅力に一気に引き込まれました」と、長年の“ショーン愛”を明かした。
中村は昨年、「ショーンバサダー」としてイギリスのアードマン・スタジオを訪問。「実は『まだ内緒』と見せていただいたのが、まさに今作の『かぼちゃ畑』のセットだったんです。まさかあの時の映画にこうして関われるなんて思ってもみなかったので、しっかりと魅力を届けていきたいです」と、運命的な再会への喜びを明かした。
さらに中村は「私の大好きな『ひつじのショーン』の最新作、この魅力を多くの方に届けられるように頑張っていきたいと思います」と力強く意気込みを語り、最後は「ショーンの魅力がいっぱい詰まった、笑いあり、涙あり、みんなで楽しめるハロウィン・アドベンチャー。『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』は10月23日より公開です。ぜひお楽しみに！」とアピールした。
本作は、イギリスのアードマン・アニメーションズが贈るクレイ・アニメーション「ひつじのショーン」シリーズの長編映画第3弾。おなじみのショーンたちが暮らすモッシーボトム牧場を舞台に、牧場主がショーンたちの大切なかぼちゃ畑をめちゃくちゃにしてしまったことをきっかけに、思いもよらない事態が次々と起こっていき…。ショーンがマッドサイエンティストに変身して問題を解決しようとするが、さらに事態は制御不能の大騒動に。牧場主が行方不明になり、おそろしい怪物まで現れて…。
予告編では、「ひつじのショーンが映画になって帰ってくる！」というナレーションとともに、秋を迎えた平和なモッシーボトム牧場に、ある日突如として夕日を背に巨大な“もじゃもじゃの怪物”が出現。街中や牧場は大パニックに陥り、さらに牧場主まで行方不明になってしまうという前代未聞の大ピンチがショーンたちを襲う。しかし、ショーンと仲間たちは諦めない。あの手この手で怪物に立ち向かい、みんなで力を合わせて大切な牧場と牧場主を取り戻すことができるのか―？
『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』は、10月23日より全国公開。
※中村倫也のコメント全文は以下の通り。
＜中村倫也 コメント全文＞
こんにちは！ 俳優の中村倫也です。私が大好きな『ひつじのショーン』の映画最新作、『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』の公式アンバサダーである「ショーンバサダー」にこの度、任命されました！
初めてショーンに出会ったのは20年ほど前。言葉がなくても世界中に伝わるすごさや、大好きな動物たちの愛らしさ、コミカルでユニークな魅力に一気に引き込まれました。昨年は「ショーンバサダー」としてイギリスのアードマン・スタジオを訪問し、実は「まだ内緒」と見せていただいたのが、まさに今作の『かぼちゃ畑』のセットでした。まさかあの時の映画にこうして関われるなんて思ってもみなかったので、しっかりと魅力を届けていきたいです。
ショーンの魅力がいっぱい詰まった、笑いあり、涙あり、みんなで楽しめるハロウィン・アドベンチャー 『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』は10月23日より公開です。ぜひお楽しみに！
【動画】中村倫也、映画ショーンバサダーに就任！
中村とショーンの出会いは約20年前。「言葉がなくても世界中に伝わるすごさや、大好きな動物たちの愛らしさ、コミカルでユニークな魅力に一気に引き込まれました」と、長年の“ショーン愛”を明かした。
さらに中村は「私の大好きな『ひつじのショーン』の最新作、この魅力を多くの方に届けられるように頑張っていきたいと思います」と力強く意気込みを語り、最後は「ショーンの魅力がいっぱい詰まった、笑いあり、涙あり、みんなで楽しめるハロウィン・アドベンチャー。『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』は10月23日より公開です。ぜひお楽しみに！」とアピールした。
本作は、イギリスのアードマン・アニメーションズが贈るクレイ・アニメーション「ひつじのショーン」シリーズの長編映画第3弾。おなじみのショーンたちが暮らすモッシーボトム牧場を舞台に、牧場主がショーンたちの大切なかぼちゃ畑をめちゃくちゃにしてしまったことをきっかけに、思いもよらない事態が次々と起こっていき…。ショーンがマッドサイエンティストに変身して問題を解決しようとするが、さらに事態は制御不能の大騒動に。牧場主が行方不明になり、おそろしい怪物まで現れて…。
予告編では、「ひつじのショーンが映画になって帰ってくる！」というナレーションとともに、秋を迎えた平和なモッシーボトム牧場に、ある日突如として夕日を背に巨大な“もじゃもじゃの怪物”が出現。街中や牧場は大パニックに陥り、さらに牧場主まで行方不明になってしまうという前代未聞の大ピンチがショーンたちを襲う。しかし、ショーンと仲間たちは諦めない。あの手この手で怪物に立ち向かい、みんなで力を合わせて大切な牧場と牧場主を取り戻すことができるのか―？
『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』は、10月23日より全国公開。
※中村倫也のコメント全文は以下の通り。
＜中村倫也 コメント全文＞
こんにちは！ 俳優の中村倫也です。私が大好きな『ひつじのショーン』の映画最新作、『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』の公式アンバサダーである「ショーンバサダー」にこの度、任命されました！
初めてショーンに出会ったのは20年ほど前。言葉がなくても世界中に伝わるすごさや、大好きな動物たちの愛らしさ、コミカルでユニークな魅力に一気に引き込まれました。昨年は「ショーンバサダー」としてイギリスのアードマン・スタジオを訪問し、実は「まだ内緒」と見せていただいたのが、まさに今作の『かぼちゃ畑』のセットでした。まさかあの時の映画にこうして関われるなんて思ってもみなかったので、しっかりと魅力を届けていきたいです。
ショーンの魅力がいっぱい詰まった、笑いあり、涙あり、みんなで楽しめるハロウィン・アドベンチャー 『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』は10月23日より公開です。ぜひお楽しみに！