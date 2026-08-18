原田泰造×三宅弘城『サ道2026』シルバーウィークに5日連続放送！ 新たな仲間“蒸くん”も登場
原田泰造と三宅弘城が出演するドラマ『サ道2026〜人生をサボりながら、ととのう〜』（テレビ東京系）が、9月19〜23日のシルバーウィークに5日間連続で放送されることが決定した。9月14日からスタートする「テレ東系ウェルビーイングってなんだ？WEEK」の目玉コンテンツとなる。
【写真】原田泰造と三宅弘城、原作者タナカカツキがプロデュースしたスペシャルサウナ飯
全国のサウナー（サウナ好き）にとって“サウナの伝道漫画”である、タナカカツキ原作の『マンガ サ道〜マンガで読むサウナ道〜』（講談社モーニングKC刊）。その実写化として、2019年7月期にシーズン1、2021年7月期にシーズン2が放送されたほか、計7度のスペシャルドラマが放送・配信されるなど、絶大な人気を誇る『サ道』。
今回の『サ道』では、原田演じるナカタアツロウと三宅演じる偶然さんが、ある日、行きつけの「サウナ北欧」で、ととのった経験がないというサッカー選手「蒸くん」に出会う。すぐに打ち解けた3人は食堂で語り合うが、どうやらナカタと蒸くんは最近、あることに悩んでいるようで…。
8年目を迎えるドラマ『サ道』に新しい仲間が加わり、今作では三者三様の等身大な日常を届ける。「蒸くん」役を演じる新キャストは後日発表される。
「テレ東系ウェルビーイングってなんだ？WEEK」とは、それぞれの「好き」や「心地いい」を大切にする時間を、放送を通じて発信し、自分をごきげんにする“ちょっと幸せな瞬間”をたくさんの人に届ける1週間。「心身ともに満たされ、幸せだと実感できる状態」＝「ウェルビーイング」を体現するコンテンツとして『サ道』を放送する。
「テレ東系ウェルビーイングってなんだ？WEEK」の一環として、『サ道』と東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）のコラボイベントも開催。期間中は館内が『サ道』の世界観をイメージした特別な装飾で彩られる。
館内のレストラン＆カフェ3店舗では、『サ道』に出演する原田泰造と三宅弘城、原作者のタナカカツキがプロデュースしたスペシャルサウナ飯を提供。コラボフードを注文すると、タナカカツキ描き下ろしの「サウナナナ×スパ ラクーア 特別ステッカー」がプレゼントされる。
さらに、9月20日19時からは、スパ ラクーア内「ラクーアリビング」（5F）にて、原田と三宅によるスペシャルトークショーを開催。このほか、ナナナ×『サ道』のタナカカツキ描き下ろしオリジナルグッズも販売され、サウナハット（2750円）、ロッカーキーホルダー（880円）、温泉タオル（1320円）、防水バッグ（4400円）、クリアボトル（1980円／すべて税込）などがラインナップされる。
また、期間中にスパ ラクーアのフロント（6F）でチェックインする際、「テレ東パス」の会員証を提示すると入館料が700円引きとなる。なお、スペシャルトークショーのチケットは割引サービスの対象外。
ドラマ『サ道2026〜人生をサボりながら、ととのう〜』は、テレビ東京系にて9月19・20日は16時、21〜23日は11時30分より放送。
※原田泰造、三宅弘城ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原田泰造：ナカタアツロウ役
――新作放送決定について。
『サ道』の新作が放送決定するというお話を伺った時に「やったーーーーー!!! またドラマ『サ道』をやれるぞ！」という叫びたくなるような気持ちでした。今回もととのい仲間である偶然さんと、そして新たに加わったシークレットな仲間と存分にサウナでととのいたいと思います。
今回のテーマは「サボりながらととのう」ということで撮影を通して、適度にサボり、適度にととのい、ここぞという時には全力で頑張る。そんな大切さを教えてもらいました。シルバーウィークはドラマ『サ道』をみて、一緒にサボりながら、ととのってみてください。ぜひお楽しみください！
――『サ道』×スパ ラクーア コラボサ飯について。
「食べて来ましたよスパ ラクーアの冷やしカレーうどん！」と誰かに言いたくなる一品、今しか食べられないんです！ 旨みたっぷりの美明豚ロース、トマトやオクラやナスなどの晩夏野菜。おろし生姜をピリっと効かせた冷たい和風カレー出汁が決め手です。ととのったお身体にぜひどうぞ！
■三宅弘城：偶然さん役
――新作放送決定について。
お待たせしました、今年も『サ道』がやってまいりました！ 今回はサウナだけではなく、新たなアイテムを利用し「人生をサボる」という目からウロコが落ちるようなととのい方をしていきます。そして蒸くんという新しい仲間も登場して、ナカちゃんさんも偶然さんもフレッシュな気持ちで臨みました。ととのって待て！
――『サ道』×スパ ラクーア コラボサ飯について。
チャーハンとやきめしの違いは「長ねぎなのか玉ねぎなのか」だと勝手に思っております。ここはこだわりました。玉ねぎ、甘くて美味しいですよ。途中、鶏白湯スープをかけて味変してくださいませ。また違った食感も楽しめますよ。ここもこだわりました。あと牛タン焼きでよく見るあの黄色いやつ（青唐辛子みそ）。コレにもこだわりました。そんなこだわり三昧の一品、サウナでととのったあとにぜひご賞味くださいませ。追いととのいができます。
■原作者：タナカカツキ
――新作放送決定について。
サウナは同じように入っていても、出会う人が変わると見える景色まで変わります。気づけばドラマ『サ道』も長く続くシリーズとなり、今回は新しいキャラクターも登場して、その世界がまた少し広がりました。初めて見る方も、ずっと見てくださっている方も、それぞれの楽しみ方で味わってもらえたらと思います。新しい時間枠でのドラマ『サ道』を、皆さんと一緒に楽しみにしています。
――『サ道』×スパ ラクーア コラボサ飯について。
ラクーアに行ったら必ず食べるお気に入りのフォーとコラボできるなんて夢のよう！ サウナ後の敏感な味覚には、強い刺激より疲労をそっと回復させるのが「サ飯」だと思っています。カラダに余計な負荷をかけず、透明なスープや蓮の実の旨みがやさしく染みわたる、とっておきのいたわりサ飯をぜひ。
【写真】原田泰造と三宅弘城、原作者タナカカツキがプロデュースしたスペシャルサウナ飯
全国のサウナー（サウナ好き）にとって“サウナの伝道漫画”である、タナカカツキ原作の『マンガ サ道〜マンガで読むサウナ道〜』（講談社モーニングKC刊）。その実写化として、2019年7月期にシーズン1、2021年7月期にシーズン2が放送されたほか、計7度のスペシャルドラマが放送・配信されるなど、絶大な人気を誇る『サ道』。
8年目を迎えるドラマ『サ道』に新しい仲間が加わり、今作では三者三様の等身大な日常を届ける。「蒸くん」役を演じる新キャストは後日発表される。
「テレ東系ウェルビーイングってなんだ？WEEK」とは、それぞれの「好き」や「心地いい」を大切にする時間を、放送を通じて発信し、自分をごきげんにする“ちょっと幸せな瞬間”をたくさんの人に届ける1週間。「心身ともに満たされ、幸せだと実感できる状態」＝「ウェルビーイング」を体現するコンテンツとして『サ道』を放送する。
「テレ東系ウェルビーイングってなんだ？WEEK」の一環として、『サ道』と東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）のコラボイベントも開催。期間中は館内が『サ道』の世界観をイメージした特別な装飾で彩られる。
館内のレストラン＆カフェ3店舗では、『サ道』に出演する原田泰造と三宅弘城、原作者のタナカカツキがプロデュースしたスペシャルサウナ飯を提供。コラボフードを注文すると、タナカカツキ描き下ろしの「サウナナナ×スパ ラクーア 特別ステッカー」がプレゼントされる。
さらに、9月20日19時からは、スパ ラクーア内「ラクーアリビング」（5F）にて、原田と三宅によるスペシャルトークショーを開催。このほか、ナナナ×『サ道』のタナカカツキ描き下ろしオリジナルグッズも販売され、サウナハット（2750円）、ロッカーキーホルダー（880円）、温泉タオル（1320円）、防水バッグ（4400円）、クリアボトル（1980円／すべて税込）などがラインナップされる。
また、期間中にスパ ラクーアのフロント（6F）でチェックインする際、「テレ東パス」の会員証を提示すると入館料が700円引きとなる。なお、スペシャルトークショーのチケットは割引サービスの対象外。
ドラマ『サ道2026〜人生をサボりながら、ととのう〜』は、テレビ東京系にて9月19・20日は16時、21〜23日は11時30分より放送。
※原田泰造、三宅弘城ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原田泰造：ナカタアツロウ役
――新作放送決定について。
『サ道』の新作が放送決定するというお話を伺った時に「やったーーーーー!!! またドラマ『サ道』をやれるぞ！」という叫びたくなるような気持ちでした。今回もととのい仲間である偶然さんと、そして新たに加わったシークレットな仲間と存分にサウナでととのいたいと思います。
今回のテーマは「サボりながらととのう」ということで撮影を通して、適度にサボり、適度にととのい、ここぞという時には全力で頑張る。そんな大切さを教えてもらいました。シルバーウィークはドラマ『サ道』をみて、一緒にサボりながら、ととのってみてください。ぜひお楽しみください！
――『サ道』×スパ ラクーア コラボサ飯について。
「食べて来ましたよスパ ラクーアの冷やしカレーうどん！」と誰かに言いたくなる一品、今しか食べられないんです！ 旨みたっぷりの美明豚ロース、トマトやオクラやナスなどの晩夏野菜。おろし生姜をピリっと効かせた冷たい和風カレー出汁が決め手です。ととのったお身体にぜひどうぞ！
■三宅弘城：偶然さん役
――新作放送決定について。
お待たせしました、今年も『サ道』がやってまいりました！ 今回はサウナだけではなく、新たなアイテムを利用し「人生をサボる」という目からウロコが落ちるようなととのい方をしていきます。そして蒸くんという新しい仲間も登場して、ナカちゃんさんも偶然さんもフレッシュな気持ちで臨みました。ととのって待て！
――『サ道』×スパ ラクーア コラボサ飯について。
チャーハンとやきめしの違いは「長ねぎなのか玉ねぎなのか」だと勝手に思っております。ここはこだわりました。玉ねぎ、甘くて美味しいですよ。途中、鶏白湯スープをかけて味変してくださいませ。また違った食感も楽しめますよ。ここもこだわりました。あと牛タン焼きでよく見るあの黄色いやつ（青唐辛子みそ）。コレにもこだわりました。そんなこだわり三昧の一品、サウナでととのったあとにぜひご賞味くださいませ。追いととのいができます。
■原作者：タナカカツキ
――新作放送決定について。
サウナは同じように入っていても、出会う人が変わると見える景色まで変わります。気づけばドラマ『サ道』も長く続くシリーズとなり、今回は新しいキャラクターも登場して、その世界がまた少し広がりました。初めて見る方も、ずっと見てくださっている方も、それぞれの楽しみ方で味わってもらえたらと思います。新しい時間枠でのドラマ『サ道』を、皆さんと一緒に楽しみにしています。
――『サ道』×スパ ラクーア コラボサ飯について。
ラクーアに行ったら必ず食べるお気に入りのフォーとコラボできるなんて夢のよう！ サウナ後の敏感な味覚には、強い刺激より疲労をそっと回復させるのが「サ飯」だと思っています。カラダに余計な負荷をかけず、透明なスープや蓮の実の旨みがやさしく染みわたる、とっておきのいたわりサ飯をぜひ。