『VIVANT』“黒須”松坂桃李ら別班員に壮絶拷問 “野崎”阿部寛が接触した組織がヤバい「怖すぎ」「拉致されない？？」
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の第14話が16日に放送され、野崎（阿部寛）が接触した組織が明らかになると、ネット上には「怖すぎ」「手ごわそう」「拉致されない？？」などの反響が相次いだ。
【写真】全身黒ずくめ 諜報機関「シンシー」責任者のハン・リンシン（宮下今日子）
囚われた5人の別班を追う乃木（堺）は、ノゴーン・ベキ（役所広司）脱獄を実行した新庄（竜星涼）を主犯と見て、タイへ渡った。新たなる別班員・長野（小日向文世）の協力により、新庄を追い詰め拷問する乃木だったが別班の一件には新庄が関与していないことを知る。
そして遂に、別班を捕えた真犯人が姿を現す。それは乃木がバルカで出会い命を助けられた恩人、公安の野崎（阿部寛）だった。さらに野崎、暗躍の全貌に加えて異国の地で彼を待ち受けていた今作最大の宿敵となる組織も明らかになる…。
そんな第14話では、野崎が接触した女性が元・中国公安部の第6局長で、現在は中国における別班のような諜報機関「シンシー」で責任者を務めるハン・リンシン（宮下今日子）であることが判明。
さらにシンシーによって捕えられた黒須（松坂桃李）が工作員から執拗な暴力を受ける姿や、傷だらけの別班員たちがはりつけにされている様子も描かれた。
シンシーの工作員による壮絶な拷問を受けて傷だらけとなった黒須の姿が映し出されると、ネット上には「痛々しすぎる。ひどい」「桃李の綺麗な顔が…」「黒須いつもボコボコにされてて可哀想」といった声が続出。
さらに“中国の別班”とも呼ばれる謎に包まれた諜報機関シンシーにも「国単位で別班存在してるの怖すぎ」「相当手ごわそう」「野崎さんこれ大丈夫？？拉致されない？？」などの投稿が集まっていた。
【写真】全身黒ずくめ 諜報機関「シンシー」責任者のハン・リンシン（宮下今日子）
囚われた5人の別班を追う乃木（堺）は、ノゴーン・ベキ（役所広司）脱獄を実行した新庄（竜星涼）を主犯と見て、タイへ渡った。新たなる別班員・長野（小日向文世）の協力により、新庄を追い詰め拷問する乃木だったが別班の一件には新庄が関与していないことを知る。
そんな第14話では、野崎が接触した女性が元・中国公安部の第6局長で、現在は中国における別班のような諜報機関「シンシー」で責任者を務めるハン・リンシン（宮下今日子）であることが判明。
さらにシンシーによって捕えられた黒須（松坂桃李）が工作員から執拗な暴力を受ける姿や、傷だらけの別班員たちがはりつけにされている様子も描かれた。
シンシーの工作員による壮絶な拷問を受けて傷だらけとなった黒須の姿が映し出されると、ネット上には「痛々しすぎる。ひどい」「桃李の綺麗な顔が…」「黒須いつもボコボコにされてて可哀想」といった声が続出。
さらに“中国の別班”とも呼ばれる謎に包まれた諜報機関シンシーにも「国単位で別班存在してるの怖すぎ」「相当手ごわそう」「野崎さんこれ大丈夫？？拉致されない？？」などの投稿が集まっていた。