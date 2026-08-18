『クロスロード』第7話 “遥”今田美桜＆“桐生”磯村勇斗、生きることを望まない患者に苦悩
今田美桜が主演するドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第7話が18日の今夜放送される。
【写真】堀未央奈演じるモデルの神崎麻里子『クロスロード 〜救命救急の約束〜』第7話より
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。映画『東京リベンジャーズ』シリーズやドラマ『PJ 〜航空救難団〜』（テレビ朝日系）を手がけた高橋泉が脚本を担当する。
■第7話あらすじ
恋人だという第一発見者・新見亮一（入江甚儀）からの通報を受け、自宅で練炭をたき自ら命を絶とうとしたモデル・神崎麻里子（堀未央奈）が救命救急センターに搬送されてきた。春木遥（今田）や桐生昴（磯村勇斗）の迅速な処置によって一命を取り留めるも「なぜ助けたのか。死にたかったのに…」と涙ながらに医師たちを問い詰める麻里子。その口元には、古い火傷の痕が広がっていた。
麻里子が生きる希望を失った原因はこの火傷痕ではないかと考え、心を痛める遥と救急隊員・渋川輝（寛一郎）、警察官・横峯健斗（泉澤祐希）。一方、麻里子から「死にたいと思う人間を止める権利が、医者にはあるのか」と問われ、返答に詰まった桐生の脳裏には、ある人物の言葉がよぎる。それは4年前、末期がんに苦しむ患者と家族に頼まれ、死期を早める薬剤を投与した医学部時代の親友・柴倉優（馬場徹）の言葉。桐生は柴倉の思いを肯定も否定もできぬまま、今なお正解を探しあぐねていたのだ。
そんな折、新見はかつて同棲していた麻里子にDVを繰り返し、接近禁止命令を受けた危険人物だったことが判明。人生に絶望するほど深い心の傷を負った麻里子を思いやり、それでも生きてほしいと切望する遥。ところがその矢先、新見が再び病院に来てしまう。
自分を探していると怯えた麻里子は病院から失踪。再び死を選ぶ可能性を危惧した遥は、麻里子の行方を捜そうとするが、桐生は声を荒げ遥に真っ向から異を唱える。
ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
※高橋泉の「高」は正しくは「はしごだか」
【写真】堀未央奈演じるモデルの神崎麻里子『クロスロード 〜救命救急の約束〜』第7話より
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。映画『東京リベンジャーズ』シリーズやドラマ『PJ 〜航空救難団〜』（テレビ朝日系）を手がけた高橋泉が脚本を担当する。
恋人だという第一発見者・新見亮一（入江甚儀）からの通報を受け、自宅で練炭をたき自ら命を絶とうとしたモデル・神崎麻里子（堀未央奈）が救命救急センターに搬送されてきた。春木遥（今田）や桐生昴（磯村勇斗）の迅速な処置によって一命を取り留めるも「なぜ助けたのか。死にたかったのに…」と涙ながらに医師たちを問い詰める麻里子。その口元には、古い火傷の痕が広がっていた。
麻里子が生きる希望を失った原因はこの火傷痕ではないかと考え、心を痛める遥と救急隊員・渋川輝（寛一郎）、警察官・横峯健斗（泉澤祐希）。一方、麻里子から「死にたいと思う人間を止める権利が、医者にはあるのか」と問われ、返答に詰まった桐生の脳裏には、ある人物の言葉がよぎる。それは4年前、末期がんに苦しむ患者と家族に頼まれ、死期を早める薬剤を投与した医学部時代の親友・柴倉優（馬場徹）の言葉。桐生は柴倉の思いを肯定も否定もできぬまま、今なお正解を探しあぐねていたのだ。
そんな折、新見はかつて同棲していた麻里子にDVを繰り返し、接近禁止命令を受けた危険人物だったことが判明。人生に絶望するほど深い心の傷を負った麻里子を思いやり、それでも生きてほしいと切望する遥。ところがその矢先、新見が再び病院に来てしまう。
自分を探していると怯えた麻里子は病院から失踪。再び死を選ぶ可能性を危惧した遥は、麻里子の行方を捜そうとするが、桐生は声を荒げ遥に真っ向から異を唱える。
ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
※高橋泉の「高」は正しくは「はしごだか」