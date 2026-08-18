かわいすぎる吉本新喜劇座員、ミニスカポリス姿で美脚全開「スタイル抜群」
お笑いタレントで吉本新喜劇座員の小寺真理が17日にInstagramを更新し、タイトなミニスカートの婦警衣装を着用したショットを公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】かわいすぎる新喜劇女優が「スタイル抜群」 女豹ポーズ、ほかレアな水着姿も（10枚）
小寺は1991年8月31日生まれの34歳。2009年に高校在学中よりNSC大阪校女性タレントコースに入学し、翌年2010年吉本発ガールズユニット（当時）「つぼみ（現つぼみ大革命）」に参加。2014年4月より新喜劇座員デビュー。「可愛すぎる新喜劇女優」と言わしめる端正なルックスで人気に。今年2月には1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』をリリース。Instagramでは新喜劇のオフショットや写真集カットなどを公開し、ファンを喜ばせている。
この日は「セカンドシアター新喜劇にて３日間、石田兄さんと警官でした！」「今月配属になった新人警官こてまりちゃん」「観に来てくださったありがとう〜」と、石田靖と共に敬礼ポーズで写る2ショットを公開。
続く投稿では、同じ衣装で鏡に向かってポーズを決めるソロショットも公開している。コメント欄には「やっぱり、まりちゃんスタイル抜群で可愛くて最高でしたよ」「観に行けて良かったです」といった鑑賞報告のほか、「とても可愛いです」「めっちゃいいツーショットですね」といった声が寄せられている。
引用：「小寺真理」Instagram（@koteramaricorin）
【写真】かわいすぎる新喜劇女優が「スタイル抜群」 女豹ポーズ、ほかレアな水着姿も（10枚）
小寺は1991年8月31日生まれの34歳。2009年に高校在学中よりNSC大阪校女性タレントコースに入学し、翌年2010年吉本発ガールズユニット（当時）「つぼみ（現つぼみ大革命）」に参加。2014年4月より新喜劇座員デビュー。「可愛すぎる新喜劇女優」と言わしめる端正なルックスで人気に。今年2月には1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』をリリース。Instagramでは新喜劇のオフショットや写真集カットなどを公開し、ファンを喜ばせている。
この日は「セカンドシアター新喜劇にて３日間、石田兄さんと警官でした！」「今月配属になった新人警官こてまりちゃん」「観に来てくださったありがとう〜」と、石田靖と共に敬礼ポーズで写る2ショットを公開。
続く投稿では、同じ衣装で鏡に向かってポーズを決めるソロショットも公開している。コメント欄には「やっぱり、まりちゃんスタイル抜群で可愛くて最高でしたよ」「観に行けて良かったです」といった鑑賞報告のほか、「とても可愛いです」「めっちゃいいツーショットですね」といった声が寄せられている。
引用：「小寺真理」Instagram（@koteramaricorin）