羽生結弦「SEIMEI」「バラード 第1番」衣装の着せ替えプーさん付きメモリーブック、本日予約受付開始
「くまのプーさん」原作デビュー100周年を迎える今年、プーさん好きとしても知られるプロフィギュアスケーターの羽生結弦とともに撮影された『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック きせかえ衣装プーぬいぐるみ付き』が、講談社より発売。完全受注生産品となる本書が、本日8月18日より予約受付開始となる。
【写真】羽生結弦「SEIMEI」「バラード 第1番」の衣装に着せ替えできるプーさんのぬいぐるみ
メモリーブックでは、プーさんとともに歩んできた羽生の姿を40ページにわたり収録。普段の練習に使用しているアイスリンク仙台での姿や、自然あふれる屋外でのショットなどリラックス感のある表情を多数収めている。さらに、本文では独占ロングインタビューも掲載している。
また、羽生結弦が着用した衣装2着、フリー「SEIMEI」およびショート「バラード 第1番」を、プーさんのぬいぐるみサイズにて完全再現。着せ替えられる仕様になっている。なお手元に届く際の「プーさんのぬいぐるみ」は1体、着ている衣装は「SEIMEI」になる。着せ替え衣装として「バラード 第1番」が付く。
さらに、2大特典を用意。羽生が手書きでプーさんへの想いをつづった手紙を複製レターとして本製品に同梱。オリジナル封筒に入れて届ける。また、プーさんのぬいぐるみに囲まれる羽生の写真を採用した特大ポスターも付属する。写真にはこれまでメディアにほとんど出ることのなかった、私物のプーさんグッズとともに写る貴重ショットを使用している。
本製品の予約受付期間には、特設サイトにて随時新しいニュースを配信。メイキング動画や、プーさんにまつわる羽生の貴重なインタビュー動画も公開予定。
『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック きせかえ衣装プーぬいぐるみ付き』は、講談社より発売。価格2万2000円（税込）。予約受付期間は8月18日〜10月20日。
【写真】羽生結弦「SEIMEI」「バラード 第1番」の衣装に着せ替えできるプーさんのぬいぐるみ
メモリーブックでは、プーさんとともに歩んできた羽生の姿を40ページにわたり収録。普段の練習に使用しているアイスリンク仙台での姿や、自然あふれる屋外でのショットなどリラックス感のある表情を多数収めている。さらに、本文では独占ロングインタビューも掲載している。
さらに、2大特典を用意。羽生が手書きでプーさんへの想いをつづった手紙を複製レターとして本製品に同梱。オリジナル封筒に入れて届ける。また、プーさんのぬいぐるみに囲まれる羽生の写真を採用した特大ポスターも付属する。写真にはこれまでメディアにほとんど出ることのなかった、私物のプーさんグッズとともに写る貴重ショットを使用している。
本製品の予約受付期間には、特設サイトにて随時新しいニュースを配信。メイキング動画や、プーさんにまつわる羽生の貴重なインタビュー動画も公開予定。
『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック きせかえ衣装プーぬいぐるみ付き』は、講談社より発売。価格2万2000円（税込）。予約受付期間は8月18日〜10月20日。