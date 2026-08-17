ブラッド・ピット×義足の元軍用偵察犬、過酷な大自然を生き抜く『ハート・オブ・ビースト』予告解禁
ブラッド・ピット主演最新作『ハート・オブ・ビースト』より、退役軍人ジェームズと義足の元軍用偵察犬オーディンが、大自然の中で互いに助け合う姿を捉えた本予告と場面写真が解禁された。
【動画】退役軍人と義足の愛犬が生命の歩みを共にする『ハート・オブ・ビースト』本予告映像
本作は、アラスカ奥地の大自然を舞台に、退役軍人と義足の元軍用偵察犬が、バディとして互いを支え合いながら「マイホームへ還る」ために歩みを共にする姿を通して、2人の“絆”を真正面から描く感動ドラマ。人間を寄せ付けない“魔の領域”＜ハート・オブ・ビースト＞に取り残された人間と犬の言葉を超えた信頼関係と、生きる希望をあぶり出していく。
このたび解禁された本予告は、退役軍人ジェームズ（ブラッド）が、戦場で義足となった元軍用偵察犬であり相棒のオーディンについて、「軍の厳しい訓練を受けた偵察犬オーディンは、戦場で地獄を見続け、もう平穏に生きてほしい」と気遣うナレーションから始まる。
オーディンが子犬の頃から戦友だった2人はともに退役し、PTSDや足を失ったことによる心身の傷を癒やす旅に出るが、アラスカ上空を飛行中、不意のアクシデントに見舞われ、奥地へと墜落。腕を負傷したジェームズが川に落ちると、オーディンが必死にジェームズの服をくわえ、岸へと引っ張り上げる姿に胸が熱くなる。
しかし、帰還を目指す2人の前に、過酷な大自然が容赦なく立ちはだかる。暗闇からは飢えた狼が2人に狙いを定めて目を光らせ、激流の川に架かる唯一の丸太を進むも、2人は足を滑らせる。ジェームズはオーディンだけでも助けようと自らを犠牲にして川へ落ちてしまうが、オーディンは彼を見捨てまいと、後を追って川へ飛び込む。「もう離れない」――ジェームズの言葉からも、どんな困難に直面しても互いを支え合う2人の固い絆が感じられる映像となっている。
さらに、2人の固い絆と壮大な旅を切り取った場面写真3点も解禁された。訓練用のアームカバーに力強くかみつくオーディンの姿や、渋みあふれるジェームズの姿、疲弊しながらもアラスカの草原を共に歩く2人の姿など、印象的なカットが収められている。
映画『ハート・オブ・ビースト』は、9月25日より全世界同時公開。
【動画】退役軍人と義足の愛犬が生命の歩みを共にする『ハート・オブ・ビースト』本予告映像
本作は、アラスカ奥地の大自然を舞台に、退役軍人と義足の元軍用偵察犬が、バディとして互いを支え合いながら「マイホームへ還る」ために歩みを共にする姿を通して、2人の“絆”を真正面から描く感動ドラマ。人間を寄せ付けない“魔の領域”＜ハート・オブ・ビースト＞に取り残された人間と犬の言葉を超えた信頼関係と、生きる希望をあぶり出していく。
オーディンが子犬の頃から戦友だった2人はともに退役し、PTSDや足を失ったことによる心身の傷を癒やす旅に出るが、アラスカ上空を飛行中、不意のアクシデントに見舞われ、奥地へと墜落。腕を負傷したジェームズが川に落ちると、オーディンが必死にジェームズの服をくわえ、岸へと引っ張り上げる姿に胸が熱くなる。
しかし、帰還を目指す2人の前に、過酷な大自然が容赦なく立ちはだかる。暗闇からは飢えた狼が2人に狙いを定めて目を光らせ、激流の川に架かる唯一の丸太を進むも、2人は足を滑らせる。ジェームズはオーディンだけでも助けようと自らを犠牲にして川へ落ちてしまうが、オーディンは彼を見捨てまいと、後を追って川へ飛び込む。「もう離れない」――ジェームズの言葉からも、どんな困難に直面しても互いを支え合う2人の固い絆が感じられる映像となっている。
さらに、2人の固い絆と壮大な旅を切り取った場面写真3点も解禁された。訓練用のアームカバーに力強くかみつくオーディンの姿や、渋みあふれるジェームズの姿、疲弊しながらもアラスカの草原を共に歩く2人の姿など、印象的なカットが収められている。
映画『ハート・オブ・ビースト』は、9月25日より全世界同時公開。