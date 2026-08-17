【PLAZA×ディズニー】平成リバイバルで大人気！「話題ディズニードラマ」の雑貨＆アパレルグッズが超かわいい〜♪

PLAZAにて、ディズニー・チャンネルの大人気作品『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』と『ハイスクール・ミュージカル』のデザインをあしらったアイテムが大集結する企画「School Days, Sparkle On! 」が、2026年8月7日(金)から27日(木)の期間、開催されています。

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大人気ディズニー作品20周年で限定グッズ登場

世界中で社会現象を巻き起こしたディズニー・チャンネルのオリジナルドラマシリーズ『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』と『ハイスクール・ミュージカル』。

2006年の誕生から、今年で20周年を迎えたことを記念して、特別なアイテムが全国のPLAZAに登場します。

限定グッズや、先行販売のアイテムが目白押しです。

『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』アイテムは、作品のキーカラーであるパープルを基調に、「ハンナ・モンタナ」を演じるマイリー・サイラスの実写プリントや、どこか懐かしさを感じるラメ・星モチーフを落とし込んだポップでキュートなアイテムを展開。

まるでコンサートツアーのグッズを手に入れたかのような特別感を味わえるコレクションです。

平成リバイバルなグッズが続々

『ハイスクール・ミュージカル』アイテムも、20周年を記念したリバイバル商品が続々。

キャラクターの実写プリントデザインのバッグやステーショナリー、スマホグッズを取り揃えます。

イースト高校のバスケ部「ワイルドキャッツ」デザインのグッズも登場。

さらに、人気キャラクター「シャーペイ・エヴァンス」にフォーカスしたアイテムもお目見え。

シャーペイの雰囲気にマッチするピンクやグリッターを基調に、彼女の口癖である“FAB-U-LUS”のデザインが施されたアイテムも必見です。