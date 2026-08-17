CLASS SEVENら「be NEXT〜Summer Live 2026〜」完走！ 大東立樹「皆さまの笑顔は大切な思い出」
TOBE所属のアーティスト、CLASS SEVEN、wink first（TRAINEE）、TRAINEEが出演する「be NEXT〜Summer Live 2026〜」が、東京・NEW PIER HALLにて開催。 8月10日から13日にはCLASS SEVENが全6公演、8月15日から17日にはIMP.佐藤新がプロデュースを担当したwink first（TRAINEE）、TRAINEEが全3公演を実施。それぞれが今の自分たちだからこそ表現できるパフォーマンスを届け、個性あふれるステージを繰り広げた。
【写真】大東立樹らCLASS SEVEN出演！ 「be NEXT〜Summer Live 2026〜」フォトギャラリー ソロカットも！
これまで「to HEROes」などへの出演を通してステージ経験を重ねてきた彼らにとって、今回は自分たちが中心となる初めてのコンサート。これまで培ってきた歌やダンスを披露するとともに、それぞれの個性や魅力を存分に発揮し、新たな一歩を刻むステージとなった。
CLASS SEVENの大東立樹は「一緒に最高のライブを作り上げてくださり、本当にありがとうございました。ステージから見えた皆様の笑顔は、何よりも大切な思い出です。CLASS SEVENとファンの皆様で描く夢を、たくさん叶えられるよう、全力で精進してまいります」とコメント。
wink first（TRAINEE）の島田泰我は「皆さんとこの『beNEXT〜Summer Live 2026〜』を盛り上げることができて、本当に嬉しかったです！ これからもこの経験を糧にして、wink first・TRAINEEも成長していきます！ 応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました！」と感謝の言葉を寄せた。
また、会場ではwink first（TRAINEE）が、令和8年熊本地震の被災地支援に向けた募金活動を実施。wink first（TRAINEE）は令和8年3月より「熊本地震10年復興イベント スペシャルナビゲーター」を務めており、今回の公演でも被災地に想いを寄せ、来場者に支援への協力を呼びかけた。
今後はプロジェクトテーマソング「Be on Your side」をwink first（TRAINEE）が歌唱したチャリティーCDの販売も予定している。
■公演実施スケジュール
出演：CLASS SEVEN
8月10日18時
8月11日14時／18時
8月12日14時／18時
8月13日14時
出演：wink first（TRAINEE）／TRAINEE
8月15日17時
8月16日13時
8月17日14時
＜会場＞
東京・NEW PIER HALL
これまで「to HEROes」などへの出演を通してステージ経験を重ねてきた彼らにとって、今回は自分たちが中心となる初めてのコンサート。これまで培ってきた歌やダンスを披露するとともに、それぞれの個性や魅力を存分に発揮し、新たな一歩を刻むステージとなった。
CLASS SEVENの大東立樹は「一緒に最高のライブを作り上げてくださり、本当にありがとうございました。ステージから見えた皆様の笑顔は、何よりも大切な思い出です。CLASS SEVENとファンの皆様で描く夢を、たくさん叶えられるよう、全力で精進してまいります」とコメント。
wink first（TRAINEE）の島田泰我は「皆さんとこの『beNEXT〜Summer Live 2026〜』を盛り上げることができて、本当に嬉しかったです！ これからもこの経験を糧にして、wink first・TRAINEEも成長していきます！ 応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました！」と感謝の言葉を寄せた。
また、会場ではwink first（TRAINEE）が、令和8年熊本地震の被災地支援に向けた募金活動を実施。wink first（TRAINEE）は令和8年3月より「熊本地震10年復興イベント スペシャルナビゲーター」を務めており、今回の公演でも被災地に想いを寄せ、来場者に支援への協力を呼びかけた。
今後はプロジェクトテーマソング「Be on Your side」をwink first（TRAINEE）が歌唱したチャリティーCDの販売も予定している。
■公演実施スケジュール
出演：CLASS SEVEN
8月10日18時
8月11日14時／18時
8月12日14時／18時
8月13日14時
出演：wink first（TRAINEE）／TRAINEE
8月15日17時
8月16日13時
8月17日14時
＜会場＞
東京・NEW PIER HALL