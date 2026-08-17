ドラマ『恋をするなら二度目が上等 season2』藤原大祐によるED主題歌入り予告解禁 劇場版の再上映決定
THE RAMPAGE・長谷川慎＆古屋呂敏がダブル主演する9月1日スタートのドラマ『恋をするなら二度目が上等 season2』（MBS／毎週火曜24時59分、TBS／毎週火曜25時26分）のエンディング主題歌が藤原大祐の書き下ろし楽曲「BA・BI・DA・BI・』に決定。ED主題歌版予告映像が解禁された。また、劇場版『恋をするなら二度目が上等〜special edition〜』が期間限定で再上映されることも決まった。
【動画】『恋をするなら二度目が上等 season2』藤原大祐書き下ろしED主題歌入り予告映像
2018年から2022年まで「Chara Selection」（徳間書店）で連載された木下けい子原作の同名漫画が原作。2024年に実写ドラマ化され、このたび続編が放送される。
シーズン1では、初恋相手に十数年ぶりに再会した、素直になれないアラサー男子の現実味あふれるオトナの恋模様が描かれた。主人公のビジネス誌編集者で、現実思考な30歳・宮田晃啓役は、THE RAMPAGEの長谷川慎。もう1人の主人公である売れっ子の大学准教授・岩永崇役は古屋呂敏が演じた。
シーズン1での幸せな結末から2年後、一緒に暮らしている宮田晃啓（長谷川）と岩永崇（古屋）。忙しい日々の合間に互いを慈しみ、愛し合う2人は、長く探し求めていた理想の関係を手に入れ、幸福感に満ちていた。だが、前よりも距離はずっと近くなった一方で、まだ岩永について知らないことがたくさんあると思う宮田。岩永の「過去の恋人のことはあまり話したくない」という言葉や、ふとした言葉や仕草の奥に見え隠れする“知らない時間”が心に引っかかってしまう。
そんな中、岩永は雑誌のインタビューで「大切な人ができました」と告白。そのインタビューを見て、岩永の“元カレたち”が動き出す。愛してる、だから嫉妬する。人類史上最も不毛で、愛おしい「嫉妬」の嵐が巻き起こる。
ED主題歌は俳優やアーティストとして活躍する藤原大祐の書き下ろし楽曲「BA・BI・DA・BI・」。藤原は「今回が初めてのドラマ主題歌だったので、良い緊張感を持ちながら曲を制作することができました。僕自身、役者としても活動させていただいているので、こんな曲がエンディングに入ったらワクワクするなと思う音像を意識しながら作りました。『もう一度』というシーズン2ならではのテーマと、愛が狂気的に爆発するカオスなこの楽曲が、少しでもドラマのお力になれることを願っています」とコメントしている。
さらに、ED主題歌に乗せた最新予告映像が解禁。崇（古屋）の元カレの登場で、心揺さぶられ？ 嫉妬に狂う宮田（長谷川）。崇の真っ直ぐな愛の言葉を信じたいのに、どうしても気になってしまう崇の過去。“二度目の恋”は、もう一度、試される――。
そして、season2の放送を記念して、2024年12月に公開された、season1の全6話に新規カットや新録モノローグを加えて再編集した劇場版『恋をするなら二度目が上等〜special edition〜』が、東京・池袋HUMAXシネマズにて期間限定で再上映されることが決定。入場者プレゼントは、season2のポスタービジュアルのステッカー（数量限定）。8月28日から1週間上映（予定）。
ドラマイズム『恋をするなら二度目が上等 season2』は、9月1日よりMBSにて毎週火曜24時59分（初回は25時04分）、TBSにて毎週火曜25時26分放送（初回は25時31分）、CBCにて毎週火曜25時20分（初回は25時25分）、RKBにて毎週火曜25時28分（初回は25時33分）、HBCにて毎週火曜25時29分（初回は25時34分放送）。
※「BA・BI・DA・BI・」の「・」は「ハートマーク」
2018年から2022年まで「Chara Selection」（徳間書店）で連載された木下けい子原作の同名漫画が原作。2024年に実写ドラマ化され、このたび続編が放送される。
シーズン1では、初恋相手に十数年ぶりに再会した、素直になれないアラサー男子の現実味あふれるオトナの恋模様が描かれた。主人公のビジネス誌編集者で、現実思考な30歳・宮田晃啓役は、THE RAMPAGEの長谷川慎。もう1人の主人公である売れっ子の大学准教授・岩永崇役は古屋呂敏が演じた。
シーズン1での幸せな結末から2年後、一緒に暮らしている宮田晃啓（長谷川）と岩永崇（古屋）。忙しい日々の合間に互いを慈しみ、愛し合う2人は、長く探し求めていた理想の関係を手に入れ、幸福感に満ちていた。だが、前よりも距離はずっと近くなった一方で、まだ岩永について知らないことがたくさんあると思う宮田。岩永の「過去の恋人のことはあまり話したくない」という言葉や、ふとした言葉や仕草の奥に見え隠れする“知らない時間”が心に引っかかってしまう。
そんな中、岩永は雑誌のインタビューで「大切な人ができました」と告白。そのインタビューを見て、岩永の“元カレたち”が動き出す。愛してる、だから嫉妬する。人類史上最も不毛で、愛おしい「嫉妬」の嵐が巻き起こる。
ED主題歌は俳優やアーティストとして活躍する藤原大祐の書き下ろし楽曲「BA・BI・DA・BI・」。藤原は「今回が初めてのドラマ主題歌だったので、良い緊張感を持ちながら曲を制作することができました。僕自身、役者としても活動させていただいているので、こんな曲がエンディングに入ったらワクワクするなと思う音像を意識しながら作りました。『もう一度』というシーズン2ならではのテーマと、愛が狂気的に爆発するカオスなこの楽曲が、少しでもドラマのお力になれることを願っています」とコメントしている。
さらに、ED主題歌に乗せた最新予告映像が解禁。崇（古屋）の元カレの登場で、心揺さぶられ？ 嫉妬に狂う宮田（長谷川）。崇の真っ直ぐな愛の言葉を信じたいのに、どうしても気になってしまう崇の過去。“二度目の恋”は、もう一度、試される――。
そして、season2の放送を記念して、2024年12月に公開された、season1の全6話に新規カットや新録モノローグを加えて再編集した劇場版『恋をするなら二度目が上等〜special edition〜』が、東京・池袋HUMAXシネマズにて期間限定で再上映されることが決定。入場者プレゼントは、season2のポスタービジュアルのステッカー（数量限定）。8月28日から1週間上映（予定）。
ドラマイズム『恋をするなら二度目が上等 season2』は、9月1日よりMBSにて毎週火曜24時59分（初回は25時04分）、TBSにて毎週火曜25時26分放送（初回は25時31分）、CBCにて毎週火曜25時20分（初回は25時25分）、RKBにて毎週火曜25時28分（初回は25時33分）、HBCにて毎週火曜25時29分（初回は25時34分放送）。
※「BA・BI・DA・BI・」の「・」は「ハートマーク」