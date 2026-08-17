Prime Video：視聴ランキング：『スターリング・ポイント』がシリーズ首位、『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』は非英語6位【8/3/26 - 8/9/26】
Amazonの動画配信サービス「Prime Video」は、8月3日から9日までの週間視聴ランキングを発表した。
【動画】『スターリング・ポイント あの夏、あの島で』予告編
映画部門では、7月22日から配信が始まった『マスターズ・オブ・ユニバース』が3週連続で1位をキープ。
シリーズ部門では、8月5日から独占配信中のAmazon Original『スターリング・ポイント あの夏、あの島で』が1位を獲得した。17歳のアニー・ジェイコブソン（エラ・ルービン）の成長を描く青春ドラマシリーズ。双子の兄弟（キーン・ラファロ）と愛情深い養父（ジェイ・デュプラス）に育てられ、ニューヨークで暮らしていたアニーは、謎めいた祖父が所有していたカナダの島を相続したことで人生が一変。島で新たな友情や恋を育む一方、これまで知らなかった家族の秘密に迫っていく。
非英語映画部門では、ブラジルの映画『ビースト・レース』が1位。6位には、8月7日より独占配信された日本のアニメ映画『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』（2026年）が初登場。テレビアニメ化されていなかった原作エピソードを中心に、卒業を間近に控えた3年E組の生徒たちと殺せんせ-の最後の日々を描く。
インド制作のコメディドラマ『Adarsh Baal Vidyalaya』が3週連続で、最も視聴された非英語シリーズの1位となった。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、8月3日から8月9日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。日本では視聴できない作品もある。
■グローバル映画 週間TOP10
1：マスターズ・オブ・ユニバース
2：悪魔の口
3：プロジェクト・ヘイル・メアリー
4：ひつじ探偵団
5：ワーキングマン
6：ビースト・レース
7：レッキング・クルー
8：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義
9：Playdate
10：ブルーバード（スペイン）
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：スターリング・ポイント あの夏、あの島で
2：ライド・オア・ダイ 〜親友は暗殺者〜
3：オフキャンパス
4：リーチャー 〜正義のアウトロー〜
5：エル
6：Adarsh Baal Vidyalaya（インド）
7：バットマン：マントの戦士
8：ザ・ボーイズ
9：私たちの青い夏
10：ジェレミー・クラークソン 農家になる（英国）
■非英語映画 週間TOP10
1：ビースト・レース（ブラジル）
2：ブルーバード（スペイン）
3：俺の過ち（スペイン）
4：私たちの過ち（スペイン）
5：君の過ち（スペイン）
6：劇場版「暗殺教室」みんなの時間（日本）
7：セタ 〜6人目のエージェント〜（スペイン）
8：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
9：アポカリプスZ 〜終末の始まり〜（スペイン）
10：タンク（ドイツ）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：Adarsh Baal Vidyalaya（インド）
2：ベロニーにまつわるウワサ話（インド）
3：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
4：No One Will Miss Us（メキシコ）
5：マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
6：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
7：ラクタンチャル（インド）
8：ラーク（インド）
9：ファミリーマン（インド）
10：ミルザープル 〜抗争の街〜（インド）
【動画】『スターリング・ポイント あの夏、あの島で』予告編
映画部門では、7月22日から配信が始まった『マスターズ・オブ・ユニバース』が3週連続で1位をキープ。
シリーズ部門では、8月5日から独占配信中のAmazon Original『スターリング・ポイント あの夏、あの島で』が1位を獲得した。17歳のアニー・ジェイコブソン（エラ・ルービン）の成長を描く青春ドラマシリーズ。双子の兄弟（キーン・ラファロ）と愛情深い養父（ジェイ・デュプラス）に育てられ、ニューヨークで暮らしていたアニーは、謎めいた祖父が所有していたカナダの島を相続したことで人生が一変。島で新たな友情や恋を育む一方、これまで知らなかった家族の秘密に迫っていく。
インド制作のコメディドラマ『Adarsh Baal Vidyalaya』が3週連続で、最も視聴された非英語シリーズの1位となった。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、8月3日から8月9日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。日本では視聴できない作品もある。
■グローバル映画 週間TOP10
1：マスターズ・オブ・ユニバース
2：悪魔の口
3：プロジェクト・ヘイル・メアリー
4：ひつじ探偵団
5：ワーキングマン
6：ビースト・レース
7：レッキング・クルー
8：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義
9：Playdate
10：ブルーバード（スペイン）
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：スターリング・ポイント あの夏、あの島で
2：ライド・オア・ダイ 〜親友は暗殺者〜
3：オフキャンパス
4：リーチャー 〜正義のアウトロー〜
5：エル
6：Adarsh Baal Vidyalaya（インド）
7：バットマン：マントの戦士
8：ザ・ボーイズ
9：私たちの青い夏
10：ジェレミー・クラークソン 農家になる（英国）
■非英語映画 週間TOP10
1：ビースト・レース（ブラジル）
2：ブルーバード（スペイン）
3：俺の過ち（スペイン）
4：私たちの過ち（スペイン）
5：君の過ち（スペイン）
6：劇場版「暗殺教室」みんなの時間（日本）
7：セタ 〜6人目のエージェント〜（スペイン）
8：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
9：アポカリプスZ 〜終末の始まり〜（スペイン）
10：タンク（ドイツ）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：Adarsh Baal Vidyalaya（インド）
2：ベロニーにまつわるウワサ話（インド）
3：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
4：No One Will Miss Us（メキシコ）
5：マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
6：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
7：ラクタンチャル（インド）
8：ラーク（インド）
9：ファミリーマン（インド）
10：ミルザープル 〜抗争の街〜（インド）